Canicula pune stăpânire pe România. Meteorologii anunță un weekend cu disconfort termic accentuat, dar și furtuni. Cod galben emis de ANM
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme deosebit de caldă, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, valabilă în intervalul vineri, 17 iulie, ora 12:00 – duminică, 19 iulie, ora 22:00. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde treptat în cea mai mare parte a țării, iar în vestul, sudul și sud-estul României temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius.
Potrivit ANM, disconfortul termic va deveni accentuat în special în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, organismul resimte temperaturi mai ridicate decât cele indicate de termometre, iar riscul de probleme cauzate de căldură crește semnificativ.
Canicula se extinde de la o zi la alta
Meteorologii anunță că valul de căldură va avansa treptat către tot mai multe regiuni.
Vineri, canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei. Sâmbătă, temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în sudul Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. Duminică, vremea caniculară se va menține local în Oltenia și Muntenia, unde maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius.
În vestul și sudul țării sunt prognozate și nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20-22 de grade, ceea ce înseamnă că răcirea aerului va fi foarte redusă chiar și după apusul soarelui. Acest fenomen poate accentua senzația de disconfort și poate afecta odihna, în special în marile orașe.
Pentru intervalul 17 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 10:00, ANM a emis și un Cod galben de caniculă, care vizează 13 județe din vestul și sudul țării, precum și municipiul București. În zonele aflate sub avertizare, indicele ITU va depăși pragul critic, iar valorile termice vor fi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului.
Căldura va fi însoțită și de furtuni
Deși vremea va fi dominată de temperaturi foarte ridicate, instabilitatea atmosferică nu va lipsi.
ANM a emis pentru ziua de vineri și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni.
În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse pot apărea vijelii și grindină de mici sau medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp în intervale scurte de timp.
Recomandările specialiștilor pentru zilele caniculare
Medicii și autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul 11:00-18:00, consumul unei cantități suficiente de apă și purtarea hainelor lejere, deschise la culoare. De asemenea, persoanele vârstnice, copiii și cei care suferă de afecțiuni cronice sunt sfătuiți să limiteze deplasările în orele de vârf și să evite efortul fizic intens în aer liber.
Meteorologii precizează că evoluția valului de căldură va fi monitorizată permanent, iar în funcție de intensitatea fenomenelor, avertizările meteo ar putea fi actualizate în perioada următoare.