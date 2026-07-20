Casa inteligentă poate deveni o armă. Cum pot fi folosite gadgeturile împotriva celor din locuință

Când gadgeturile utile devin instrumente de control

Un termostat inteligent poate fi modificat de la distanță, luminile pot fi aprinse în toiul nopții, iar camerele și soneriile video pot dezvălui cine intră sau pleacă din locuință. Încuietorile conectate, boxele smart și sistemele de alarmă pot fi, la rândul lor, controlate dintr-o aplicație.

Problema devine și mai greu de observat atunci când dispozitivele par să funcționeze „ciudat”, fără să indice clar cine a trimis comenzile. Persoana aflată în casă poate simți că este urmărită sau intimidată, dar să nu știe ce cont păstrează accesul.

Riscurile nu apar doar în relațiile abuzive. Orice dispozitiv smart configurat prost poate deveni o poartă către rețeaua locuinței. Noi am explicat deja cum îți poți proteja gadgeturile conectate din casa inteligentă, iar parolele unice, actualizările și autentificarea în doi pași sunt esențiale.

Ce trebuie să verifici dacă altcineva a avut acces la casă

După o despărțire, o mutare sau schimbarea colegilor de locuință, verifică toate conturile asociate casei: Google, Apple, Amazon, camerele video, alarma, termostatul, becurile, prizele și încuietorile inteligente.

Schimbă parolele, elimină telefoanele și utilizatorii pe care nu îi recunoști și activează autentificarea în doi pași. Unele aplicații permit accesul mai multor membri ai familiei, iar simpla schimbare a parolei principale nu elimină întotdeauna toate conturile invitate.

Verifică și routerul, pentru că el leagă toate dispozitivele între ele. Schimbă atât parola rețelei Wi-Fi, cât și parola de administrare, instalează actualizările disponibile și analizează lista echipamentelor conectate. Am prezentat și cum poți afla dacă o persoană necunoscută folosește rețeaua ta Wi-Fi.

Dacă bănuiești că dispozitivele sunt folosite împotriva ta, evită să le resetezi imediat atunci când acest lucru te-ar putea pune în pericol. Păstrează capturi, notificări și istoricul conturilor și cere ajutor unei persoane de încredere sau autorităților.