Volvo rezolvă una dintre cele mai enervante probleme ale electricelor: bagi cablul și pleci

Volvo spune că EX90 și viitorul EX60 vor avea acces la peste 35.000 de stații compatibile. Pentru modelele EX90 cu port CCS1, folosirea Superchargerelor și a stațiilor IONNA se face prin adaptor NACS la CCS1. EX60 va avea port NACS și va putea folosi adaptoare acolo unde este nevoie de CCS1. În plus, stațiile compatibile pot fi găsite prin sistemul Google Automotive integrat sau prin aplicația Volvo Cars.

De ce Plug & Charge contează mai mult decât pare

Tesla a câștigat ani la rând un avantaj uriaș prin experiența Supercharger. Șoferul introduce cablul, mașina este recunoscută automat, încărcarea pornește, iar plata se face în fundal. Fără carduri, fără aplicații, fără ecrane complicate. Pentru mulți cumpărători, această simplitate a fost la fel de importantă ca autonomia sau accelerația.

Restul industriei a avut nevoie de timp pentru a ajunge la o experiență similară. Plug & Charge devine acum una dintre cele mai cerute funcții de către șoferii de electrice. Nu pentru că este spectaculoasă, ci pentru că elimină o fricțiune repetitivă. La drum lung, când ești obosit, cu familia în mașină, pe ploaie sau într-o parcare aglomerată, ultimul lucru pe care vrei să îl faci este să cauți parola unei aplicații.

În România, problema este foarte familiară. Șoferii de electrice folosesc adesea mai multe aplicații pentru operatori diferiți, cu prețuri, abonamente și metode de activare diferite. Unele stații au POS, altele cer aplicație, altele cer cont, iar uneori roamingul între rețele nu funcționează cum te-ai aștepta. Plug & Charge ar fi exact genul de standardizare care ar face electricele mai ușor de acceptat de publicul larg.

Volvo integrează funcția și în navigație. Asta înseamnă că opririle de încărcare pot fi adăugate automat pe traseu atunci când este nevoie. Pentru un SUV mare precum EX90, destinat familiilor și drumurilor lungi, această integrare este esențială. Mașina nu trebuie doar să aibă baterie mare, ci să știe cum și unde o încarcă eficient.

Europa are nevoie de aceeași simplitate

Funcția este anunțată pentru SUA, dar direcția este relevantă global. Pe măsură ce tot mai mulți producători adoptă Plug & Charge, presiunea asupra operatorilor de încărcare va crește. Nimeni nu va mai accepta la nesfârșit experiența fragmentată cu zece aplicații diferite, mai ales când tehnologia există deja.

EX90 este un SUV electric mare, premium, orientat spre siguranță, confort și tehnologie. Pentru un astfel de client, încărcarea complicată este greu de justificat. Dacă plătești pentru o mașină de lux, nu vrei ca experiența la stație să pară un experiment IT neterminat. Volvo înțelege că electrificarea nu înseamnă doar baterie, ci întregul lanț de utilizare.