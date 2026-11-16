Volkswagen ID. Polo promite până la 454 km autonomie și atrage deja zeci de mii de cumpărători

Versiunea de bază Volkswagen ID. Polo utilizează o baterie cu o capacitate netă de 37 kWh și oferă o autonomie declarată de până la 334 km conform standardului WLTP. Modelul este disponibil cu motorizări de 85 kW și 99 kW, echivalente cu aproximativ 116 CP și 135 CP. Aceste valori sunt suficiente pentru utilizarea cotidiană, în special pentru deplasările urbane și extraurbane, fără să transforme automobilul într-un model sportiv.

Un avantaj important îl reprezintă încărcarea rapidă. Versiunea cu bateria de 37 kWh acceptă o putere de până la 90 kW în curent continuu și poate recupera energia necesară trecerii de la 10% la 80% în aproximativ 23 de minute, în condiții favorabile. În plus, Volkswagen oferă și o baterie de 52 kWh, asociată unor configurații cu autonomie superioară, care poate ajunge până la aproximativ 454 km WLTP. Prin urmare, valoarea maximă de autonomie nu trebuie confundată cu performanțele versiunii de 24.995 de euro.

Interesul comercial pare să confirme direcția aleasă de constructorul german. Potrivit declarațiilor conducerii Volkswagen, peste 50.000 de clienți comandaseră deja ID. Polo după deschiderea precomenzilor, în aprilie 2026. Modelul face parte dintr-o familie de automobile electrice accesibile dezvoltate pe platforma MEB+, alături de Volkswagen ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq. Împreună, aceste vehicule ar putea contribui la schimbarea structurii pieței electrice europene în următorii ani.

ID. Polo inaugurează și un nou limbaj de design Volkswagen, numit Pure Positive, care încearcă să recupereze simplitatea vizuală și caracterul familiar asociate modelelor clasice ale mărcii. Constructorul pune accentul pe un habitaclu practic, comenzi intuitive și spațiu interior utilizabil, mai degrabă decât pe ecrane spectaculoase instalate exclusiv pentru efectul vizual.

Trei premii importante și o provocare pentru piața auto din România

Distincția German Car of the Year 2027 a fost acordată de un juriu format din 47 de jurnaliști auto germani și internaționali. Volkswagen ID. Polo a câștigat inițial categoria Budget, destinată automobilelor cu prețuri sub 25.000 de euro, apoi a depășit câștigătorii celorlalte categorii în evaluarea finală. Între timp, modelul a mai obținut premiul Golden Steering Wheel 2026 pentru automobilele de sub 25.000 de euro și distincția Autonis pentru design în categoria mașinilor mici.

Succesul vine într-un moment în care automobilele electrice domină tot mai multe competiții europene. În alte categorii ale premiilor germane au fost remarcate modele precum Kia PV5, Mercedes-Benz GLC Electric și Hyundai IONIQ 6 N, demonstrând că tehnologia electrică nu mai este prezentă doar într-un segment restrâns. Chiar și finala competiției europene Car of the Year 2027 include exclusiv automobile electrice, o premieră care ilustrează transformarea industriei.

Pentru România, ID. Polo poate deveni un rival interesant pentru modelele electrice accesibile, inclusiv Dacia Spring, deși cele două automobile nu sunt identice ca dimensiuni, poziționare sau performanțe. Dacia mizează pe costuri reduse și utilizare predominant urbană, în timp ce Volkswagen încearcă să ofere un automobil mai apropiat de categoria tradițională a modelelor de clasă mică, potrivit și pentru deplasări extraurbane mai frecvente.