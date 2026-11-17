Dacă actuala împărțire regională ar deveni baza unei reforme administrative, județele ar putea fi grupate astfel:

Regiunea de dezvoltare Județele incluse Nord-Est Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui Sud-Est Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea Sud-Muntenia Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea Vest Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș Nord-Vest Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj Centru Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu București-Ilfov Municipiul București și județul Ilfov

Aceasta este împărțirea actuală a regiunilor de dezvoltare, nu o hartă administrativă aprobată. Transformarea lor în unități administrative ar necesita decizii politice și modificări legislative, inclusiv clarificarea cadrului constituțional.

De ce propune Lia Olguța Vasilescu această împărțire

Principalul argument al primarului Craiovei este reducerea birocrației care apare atunci când o investiție traversează granițele mai multor județe și trebuie aprobată de autorități diferite.

Lia Olguța Vasilescu a oferit exemplul unui proiect de aducțiune de apă din Craiova, finalizat după 13 ani, dintre care șapte ar fi fost consumați de procedurile administrative.

„Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbţia de fonduri europene şi atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuţie pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar, încă o dată, este o opinie personală şi atât. Mai sunt mulţi paşi de făcut până departe”, a declarat edilul.

Ce s-ar schimba pentru români dacă județele ar fi comasate

O eventuală regionalizare ar putea modifica organizarea consiliilor județene, a instituțiilor teritoriale și a serviciilor publice, însă aceste consecințe depind de modelul administrativ care ar fi ales.

De exemplu, dacă Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea ar fi reunite într-o singură unitate administrativă, ar trebui stabilit cine conduce noua structură, unde se află sediul administrației și ce atribuții păstrează autoritățile locale.

Pentru cetățeni, schimbările ar putea privi instituțiile la care solicită anumite documente, organizarea serviciilor publice sau modul în care sunt finanțate investițiile. Nu înseamnă însă că oamenii ar trebui automat să își schimbe buletinele sau că primăriile ar dispărea, deoarece asemenea măsuri nu au fost stabilite.