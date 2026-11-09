Dacia Spring după un accident minor: cum verifici bateria, portul de încărcare și structura de protecție

Ce poți observa în siguranță și ce nu poți confirma de lângă mașină

De la distanță și fără să te bagi sub vehicul, notează zona lovită, dacă a rămas un panou deplasat sau dacă există mesaje apărute imediat după impact. O clapetă de încărcare care stă strâmb ori un suport al prizei împins spre interior sunt motive să nu folosești portul până la verificare. O clapetă care se deschide normal nu dovedește, în schimb, că mufa, prinderea și traseul cablajului din spate sunt intacte.

Nu atinge cablurile portocalii, componentele de înaltă tensiune expuse sau lichidele care par să provină din bateria de tracțiune. Dacă apar fum, flăcări, șuierat ori o încălzire evidentă în zona avariată, îndepărtează-te și apelează 112. Spune că este un vehicul electric implicat într-un accident. Nu încerca să-l muți cu motorul pornit sau să-l ridici pentru o inspecție proprie. Într-un incident fără pericol imediat, descrierea locului și a direcției loviturii îl ajută pe tehnician să înceapă verificarea în zona relevantă.

Un procent de încărcare care rămâne stabil și o autonomie afișată plauzibilă nu sunt teste pentru integritatea carcasei bateriei. La fel, lipsa unui cod în bord nu exclude o deformare fizică ori o prindere afectată.

Ce ar trebui verificat înainte de repunerea în circulație

Într-un atelier calificat pentru sisteme de înaltă tensiune, inspecția pleacă de la urmele impactului și de la procedura constructorului. În funcție de caz, tehnicianul poate verifica protecția inferioară, carcasa bateriei, punctele de fixare și zonele structurale din apropiere. Un scut zgâriat și o carcasă deformată au implicații diferite. Dacă lovitura a fost frontală, sunt relevante și suportul portului, starea conectorului, cablajul și felul în care elementele din jur au preluat impactul.

Diagnoza electronică și verificările circuitului de înaltă tensiune se fac în condițiile prevăzute pentru model. Cere să ți se spună ce zone au fost inspectate fizic, ce teste au fost necesare și dacă atelierul a confirmat că mașina poate fi încărcată și folosită. O probă de încărcare, dacă este indicată, are loc după verificările de siguranță. Pentru proprietar, rezultatul util nu este doar „nu are erori”, ci o explicație clară a ceea ce a fost verificat în zona în care mașina a fost lovită.