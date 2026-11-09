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Dacia Spring după un accident minor: cum verifici bateria, portul de încărcare și structura de protecție

Dacia Spring după un accident minor: cum verifici bateria, portul de încărcare și structura de protecție
Inspecția bateriei și a protecției inferioare la o Dacia Spring după impact
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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După ce ai atins cu o Dacia Spring un bolard sau ai trecut peste un obstacol care a lovit partea de jos, e posibil ca mașina să se deplaseze normal și bordul să nu afișeze nimic neobișnuit. Acestea sunt observații utile pentru atelier, dar nu arată ce s-a întâmplat cu bateria de tracțiune ori cu prinderile ei. Contează unde s-a produs impactul și pe unde a fost transmisă forța, nu doar cât de vizibilă este zgârietura de pe caroserie.

Manualul Dacia atrage atenția asupra accidentelor și loviturilor în partea inferioară, care pot deteriora bateria sau circuitul electric. Pentru o lovitură în zona clapetei de încărcare, recomandă un control chiar dacă impactul a fost ușor. Dacă suspectezi o astfel de avarie, lasă mașina oprită, nu o conecta la o stație ca să vezi dacă încarcă și discută cu asistența despre transportul adecvat.

Ce poți observa în siguranță și ce nu poți confirma de lângă mașină

De la distanță și fără să te bagi sub vehicul, notează zona lovită, dacă a rămas un panou deplasat sau dacă există mesaje apărute imediat după impact. O clapetă de încărcare care stă strâmb ori un suport al prizei împins spre interior sunt motive să nu folosești portul până la verificare. O clapetă care se deschide normal nu dovedește, în schimb, că mufa, prinderea și traseul cablajului din spate sunt intacte.

Nu atinge cablurile portocalii, componentele de înaltă tensiune expuse sau lichidele care par să provină din bateria de tracțiune. Dacă apar fum, flăcări, șuierat ori o încălzire evidentă în zona avariată, îndepărtează-te și apelează 112. Spune că este un vehicul electric implicat într-un accident. Nu încerca să-l muți cu motorul pornit sau să-l ridici pentru o inspecție proprie. Într-un incident fără pericol imediat, descrierea locului și a direcției loviturii îl ajută pe tehnician să înceapă verificarea în zona relevantă.

Un procent de încărcare care rămâne stabil și o autonomie afișată plauzibilă nu sunt teste pentru integritatea carcasei bateriei. La fel, lipsa unui cod în bord nu exclude o deformare fizică ori o prindere afectată.

Ce ar trebui verificat înainte de repunerea în circulație

Într-un atelier calificat pentru sisteme de înaltă tensiune, inspecția pleacă de la urmele impactului și de la procedura constructorului. În funcție de caz, tehnicianul poate verifica protecția inferioară, carcasa bateriei, punctele de fixare și zonele structurale din apropiere. Un scut zgâriat și o carcasă deformată au implicații diferite. Dacă lovitura a fost frontală, sunt relevante și suportul portului, starea conectorului, cablajul și felul în care elementele din jur au preluat impactul.

Diagnoza electronică și verificările circuitului de înaltă tensiune se fac în condițiile prevăzute pentru model. Cere să ți se spună ce zone au fost inspectate fizic, ce teste au fost necesare și dacă atelierul a confirmat că mașina poate fi încărcată și folosită. O probă de încărcare, dacă este indicată, are loc după verificările de siguranță. Pentru proprietar, rezultatul util nu este doar „nu are erori”, ci o explicație clară a ceea ce a fost verificat în zona în care mașina a fost lovită.

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