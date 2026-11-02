Volkswagen face un pas important spre mașina care conduce singură. Tehnologia testată în China ar putea ajunge pe șosele din 2027
Mașinile capabile să gestioneze singure anumite situații de trafic nu mai reprezintă exclusiv un subiect pentru filmele științifico-fantastice. Totuși, între un sistem avansat de asistență și unul care poate prelua legal responsabilitatea conducerii în anumite condiții există diferențe importante. Volkswagen încearcă să reducă această distanță printr-un nou program de testare în China.
Grupul german a obținut autorizația de a testa sisteme de conducere automatizată de nivel 3 pe drumurile publice din Hefei, provincia Anhui. Testele au început deja, iar constructorul urmărește să ajungă la maturitatea tehnologică necesară în 2027. Autorizația nu înseamnă însă că Volkswagen poate comercializa imediat automobile capabile să conducă autonom fără supraveghere permanentă.
Ce înseamnă nivelul 3 de conducere autonomă și de ce contează
Sistemele de conducere automatizată sunt clasificate în funcție de gradul de implicare necesar din partea șoferului. Nivelul 2, întâlnit astăzi pe numeroase automobile, permite sistemului să controleze simultan direcția și viteza, dar conducătorul auto trebuie să supravegheze permanent traficul și să fie pregătit să intervină.
Nivelul 3 reprezintă un pas important. În anumite condiții de funcționare prestabilite, sistemul poate realiza sarcina de conducere și poate monitoriza mediul rutier, fără ca șoferul să fie obligat să urmărească neîntrerupt fiecare manevră. Totuși, persoana aflată la volan trebuie să fie disponibilă să preia controlul atunci când sistemul solicită acest lucru.
Această diferență transformă nivelul 3 într-o provocare tehnică și juridică. Constructorul trebuie să demonstreze că sistemul funcționează în siguranță în limitele declarate, gestionează situațiile neprevăzute și comunică eficient solicitările de intervenție.
Volkswagen a ales Hefei pentru testare deoarece orașul găzduiește unul dintre cele mai importante centre de cercetare și dezvoltare ale grupului din afara Germaniei. Acolo funcționează Volkswagen China Technology Company, iar regiunea dispune de un ecosistem industrial extins, cu producători de automobile, baterii și componente electronice.
Software-ul utilizat este dezvoltat prin CARIZON, companie asociată colaborării dintre divizia software CARIAD a Volkswagen și producătorul chinez Horizon Robotics. Sistemul de asistență Hyper Sense 8 face parte din această strategie, alături de platformele de inteligență artificială folosite pentru interpretarea traficului.
Volkswagen dezvoltă și un procesor dedicat, denumit C7H, despre care susține că va putea susține în viitor funcții de automatizare până la nivelul 4. Acest nivel este diferit de nivelul 3, deoarece permite operarea fără un șofer pregătit să preia controlul în anumite zone și condiții bine definite.
De ce China devine laboratorul Volkswagen pentru tehnologiile auto ale viitorului
China este una dintre cele mai competitive piețe pentru tehnologiile de conducere automatizată. Producători locali precum Changan, BAIC, XPeng și alții au accelerat dezvoltarea sistemelor de asistență, în timp ce autoritățile au început să aprobe utilizarea unor funcții avansate pe trasee bine delimitate.
În decembrie 2025, autoritățile chineze au acordat aprobări condiționate pentru două modele echipate cu sisteme de nivel 3. Acestea erau limitate la anumite șosele și viteze, demonstrând că autonomia nu înseamnă libertatea de a utiliza funcția oriunde.
Volkswagen încearcă să ajungă din urmă această evoluție și să își adapteze automobilele la cerințele pieței chineze. Compania a investit peste 3,5 miliarde de euro în regiunea Hefei, unde desfășoară activități de dezvoltare și producție.
Noua autorizație permite testarea pe drumurile publice și colectarea unor volume mari de date. Informațiile obținute vor contribui la îmbunătățirea algoritmilor și la evaluarea comportamentului sistemului în condiții reale, inclusiv în intersecții, trafic aglomerat sau situații neprevăzute.
Pentru România, cel mai important aspect este diferența dintre un automobil cu funcții avansate de asistență și unul omologat efectiv pentru nivelul 3. Chiar dacă un sistem este autorizat în China, asta nu înseamnă că poate fi activat automat pe autostrăzile românești.
Regulile europene de omologare, condițiile tehnice și disponibilitatea locală a funcțiilor vor determina când șoferii din România vor putea beneficia de asemenea sisteme.
Volkswagen estimează că tehnologia sa de nivel 3 ar putea fi pregătită în 2027, dar nu a anunțat prin această autorizație lansarea unui model concret pentru piața românească.
Competiția pentru conducerea autonomă intră astfel într-o etapă în care nu mai contează doar demonstrațiile spectaculoase. Producătorii trebuie să dovedească fiabilitatea în trafic real și să obțină aprobările necesare înainte ca sistemele să fie oferite clienților.