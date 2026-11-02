Volkswagen face un pas important spre mașina care conduce singură. Tehnologia testată în China ar putea ajunge pe șosele din 2027

Ce înseamnă nivelul 3 de conducere autonomă și de ce contează

Sistemele de conducere automatizată sunt clasificate în funcție de gradul de implicare necesar din partea șoferului. Nivelul 2, întâlnit astăzi pe numeroase automobile, permite sistemului să controleze simultan direcția și viteza, dar conducătorul auto trebuie să supravegheze permanent traficul și să fie pregătit să intervină.

Nivelul 3 reprezintă un pas important. În anumite condiții de funcționare prestabilite, sistemul poate realiza sarcina de conducere și poate monitoriza mediul rutier, fără ca șoferul să fie obligat să urmărească neîntrerupt fiecare manevră. Totuși, persoana aflată la volan trebuie să fie disponibilă să preia controlul atunci când sistemul solicită acest lucru.

Această diferență transformă nivelul 3 într-o provocare tehnică și juridică. Constructorul trebuie să demonstreze că sistemul funcționează în siguranță în limitele declarate, gestionează situațiile neprevăzute și comunică eficient solicitările de intervenție.

Volkswagen a ales Hefei pentru testare deoarece orașul găzduiește unul dintre cele mai importante centre de cercetare și dezvoltare ale grupului din afara Germaniei. Acolo funcționează Volkswagen China Technology Company, iar regiunea dispune de un ecosistem industrial extins, cu producători de automobile, baterii și componente electronice.

Software-ul utilizat este dezvoltat prin CARIZON, companie asociată colaborării dintre divizia software CARIAD a Volkswagen și producătorul chinez Horizon Robotics. Sistemul de asistență Hyper Sense 8 face parte din această strategie, alături de platformele de inteligență artificială folosite pentru interpretarea traficului.

Volkswagen dezvoltă și un procesor dedicat, denumit C7H, despre care susține că va putea susține în viitor funcții de automatizare până la nivelul 4. Acest nivel este diferit de nivelul 3, deoarece permite operarea fără un șofer pregătit să preia controlul în anumite zone și condiții bine definite.

De ce China devine laboratorul Volkswagen pentru tehnologiile auto ale viitorului

China este una dintre cele mai competitive piețe pentru tehnologiile de conducere automatizată. Producători locali precum Changan, BAIC, XPeng și alții au accelerat dezvoltarea sistemelor de asistență, în timp ce autoritățile au început să aprobe utilizarea unor funcții avansate pe trasee bine delimitate.