Camionul viitorului nu mai are nevoie de volan, cabină sau șofer. Cum funcționează noul XCMG electric

Un camion fără cabină, conceput pentru transportul autonom al mărfurilor

SDA411 nu este un camion convențional destinat circulației între orașe, ci un tractor de terminal, categorie de vehicule utilizată pentru deplasarea containerelor și semiremorcilor în porturi, centre logistice sau incinte industriale. Aceste operațiuni presupun de regulă viteze relativ mici, trasee scurte și manevre repetate, condiții favorabile automatizării.

XCMG a eliminat complet cabina, întrucât vehiculul nu este proiectat pentru a transporta un operator uman. Spațiul care ar fi fost ocupat de șofer și de comenzile tradiționale poate fi reorganizat în jurul sistemelor electronice, de propulsie și de percepție necesare funcționării autonome.

Constructorul afirmă că SDA411 utilizează un sistem de percepție la 360 de grade, capabil să identifice obstacole și să susțină navigația, parcarea și executarea sarcinilor logistice. Platforma este proiectată pentru un nivel 4 de autonomie, ceea ce înseamnă că poate funcționa fără intervenția unui șofer în condițiile și zonele operaționale pentru care este proiectată.

Propulsia electrică reprezintă o alegere logică pentru acest tip de activitate. Motoarele electrice furnizează cuplu ridicat de la viteze foarte mici, permit control precis în timpul manevrelor și elimină emisiile locale de gaze de eșapament. Reducerea zgomotului și a vibrațiilor poate reprezenta un avantaj suplimentar în terminalele unde numeroase vehicule funcționează simultan.

Într-o demonstrație prezentată de companie, vehiculul a efectuat manevre autonome și a ajuns la un punct de încărcare. Conectarea efectivă a cablului a necesitat însă intervenția unui operator uman, un detaliu care arată că automatizarea deplasării nu înseamnă neapărat eliminarea tuturor activităților manuale.

Automatizarea logisticii ar putea transforma locurile de muncă din transporturi

Una dintre principalele motivații pentru dezvoltarea unor asemenea vehicule este dificultatea recrutării personalului în anumite segmente logistice. Activitățile repetitive, programele solicitante și îmbătrânirea forței de muncă au determinat companiile să investească în soluții de automatizare care pot menține operațiunile active pentru perioade îndelungate.

Vehicule precum XCMG SDA411 ar putea contribui la transformarea rolului operatorilor umani, care ar putea supraveghea mai multe utilaje simultan, intervenind atunci când apar situații neprevăzute. În același timp, automatizarea ridică întrebări legate de reducerea anumitor posturi, recalificarea angajaților și responsabilitatea în cazul incidentelor.