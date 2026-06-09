Volkswagen face o predicție radicală: mașinile pe benzină și motorină ar putea ajunge precum caii în transportul modern
Tranziția către automobile electrice continuă să genereze dezbateri aprinse în industria auto, însă unul dintre liderii Volkswagen crede că viitorul ar putea arăta foarte diferit de ceea ce își imaginează astăzi majoritatea șoferilor. Potrivit unui membru important al conducerii grupului german, mașinile cu motoare termice ar putea deveni până în 2035 o alegere făcută doar de o mică parte dintre cumpărători.
Comparația folosită de oficialul Volkswagen este una surprinzătoare. Acesta consideră că vehiculele alimentate cu benzină sau motorină ar putea ajunge să fie privite în viitor într-un mod asemănător cu cel în care privim astăzi caii: o soluție de transport care a fost cândva dominantă, dar care a devenit marginală odată cu apariția unei tehnologii superioare, scrie Carscoops.
Declarația vine într-un moment în care producătorii auto investesc miliarde de euro în electrificare, în timp ce autoritățile din mai multe state pregătesc restricții și termene limită pentru vânzarea automobilelor cu motoare cu ardere internă.
Volkswagen spune că problema nu este interzicerea motoarelor termice
Martin Sander, responsabil în cadrul Volkswagen pentru vânzări, marketing și servicii post-vânzare, consideră că discuțiile despre interzicerea motoarelor clasice nu reprezintă cea mai bună metodă de a convinge consumatorii să treacă la electric.
În opinia sa, accentul ar trebui pus pe avantajele oferite de noile tehnologii și pe eliminarea obstacolelor care îi împiedică pe mulți șoferi să facă această schimbare.
Oficialul german susține că dezvoltarea infrastructurii de încărcare este unul dintre cele mai importante elemente pentru accelerarea adoptării vehiculelor electrice. De asemenea, costul energiei și experiența de utilizare ar putea avea un rol decisiv în convingerea clienților.
Potrivit estimărilor sale, dacă aceste probleme sunt rezolvate, până în 2035 doar aproximativ 3% până la 5% dintre cumpărători ar mai putea fi interesați de un automobil cu motor termic.
Afirmația este una dintre cele mai îndrăznețe făcute de un reprezentant al unui mare constructor european și sugerează că Volkswagen vede electrificarea ca pe o transformare inevitabilă a industriei auto.
Lecțiile din China vor influența strategia globală a grupului german
În paralel cu extinderea gamei electrice din Europa, Volkswagen continuă să învețe din experiența acumulată pe piața chineză, unde concurența dintre producătorii de vehicule electrice este extrem de intensă.
Conducerea companiei afirmă că experiența dobândită în China va contribui la creșterea competitivității pe celelalte piețe internaționale, în special în contextul ascensiunii rapide a producătorilor chinezi.
Interesant este că Volkswagen nu intenționează să aducă în Europa anumite modele electrice cu extensor de autonomie pe care le comercializează deja în China. Aceste vehicule folosesc un motor termic exclusiv pentru generarea energiei necesare bateriei și reprezintă o soluție intermediară între mașinile electrice clasice și cele convenționale.
Compania consideră însă că cererea pentru această tehnologie nu va fi suficient de mare pe continentul european pentru a justifica lansarea sa la scară largă.
În schimb, grupul german mizează pe reducerea costurilor de producție, pe eficiență și pe avantajele oferite de volumele mari de fabricație pentru a concura cu succes atât în Europa, cât și pe alte piețe importante.
Deși viitorul industriei auto rămâne dificil de anticipat, declarațiile Volkswagen arată cât de mult s-a schimbat perspectiva marilor producători. Dacă în urmă cu doar câțiva ani motoarele pe benzină și motorină păreau de neînlocuit, acum unul dintre cei mai mari constructori auto din lume vorbește deja despre posibilitatea ca acestea să devină o opțiune de nișă în mai puțin de un deceniu.