Volkswagen face o predicție radicală: mașinile pe benzină și motorină ar putea ajunge precum caii în transportul modern

Declarația vine într-un moment în care producătorii auto investesc miliarde de euro în electrificare, în timp ce autoritățile din mai multe state pregătesc restricții și termene limită pentru vânzarea automobilelor cu motoare cu ardere internă.

Volkswagen spune că problema nu este interzicerea motoarelor termice

Martin Sander, responsabil în cadrul Volkswagen pentru vânzări, marketing și servicii post-vânzare, consideră că discuțiile despre interzicerea motoarelor clasice nu reprezintă cea mai bună metodă de a convinge consumatorii să treacă la electric.

În opinia sa, accentul ar trebui pus pe avantajele oferite de noile tehnologii și pe eliminarea obstacolelor care îi împiedică pe mulți șoferi să facă această schimbare.

Oficialul german susține că dezvoltarea infrastructurii de încărcare este unul dintre cele mai importante elemente pentru accelerarea adoptării vehiculelor electrice. De asemenea, costul energiei și experiența de utilizare ar putea avea un rol decisiv în convingerea clienților.

Potrivit estimărilor sale, dacă aceste probleme sunt rezolvate, până în 2035 doar aproximativ 3% până la 5% dintre cumpărători ar mai putea fi interesați de un automobil cu motor termic.

Afirmația este una dintre cele mai îndrăznețe făcute de un reprezentant al unui mare constructor european și sugerează că Volkswagen vede electrificarea ca pe o transformare inevitabilă a industriei auto.

Lecțiile din China vor influența strategia globală a grupului german

În paralel cu extinderea gamei electrice din Europa, Volkswagen continuă să învețe din experiența acumulată pe piața chineză, unde concurența dintre producătorii de vehicule electrice este extrem de intensă.