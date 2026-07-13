Un televizor străin îți folosește contul? Cum scoți dispozitivele necunoscute din Amazon Prime
Ai deschis Prime Video și ai observat filme în istoricul de vizionare pe care nu le-ai urmărit, recomandări complet nepotrivite sau un dispozitiv pe care nu îl recunoști? Contul tău ar putea fi încă activ pe televizorul unui hotel, pe consola unui fost coleg de apartament sau chiar pe un aparat la care nu ai avut niciodată acces.
Amazon îți permite să elimini de la distanță dispozitivele conectate. Potrivit centrului oficial de ajutor Prime Video, trebuie să intri în secțiunea Account & Settings, să deschizi lista Devices și să apeși Deregister lângă aparatul pe care vrei să îl scoți. Procesul durează puțin, dar eliminarea dispozitivului nu este singurul pas necesar atunci când suspectezi că parola a fost compromisă.
Cum verifici dispozitivele conectate la Prime Video
Cea mai simplă metodă este să folosești un browser pe telefon sau pe computer. Intră pe site-ul Prime Video și autentifică-te cu adresa de e-mail sau numărul de telefon asociat contului Amazon. Apasă pe pictograma profilului, deschide Account & Settings, apoi selectează fila Your Devices sau Devices.
Pe ecran va apărea lista aparatelor înregistrate pentru Prime Video. Aceasta poate include televizoare inteligente, telefoane, tablete, console, dispozitive Fire TV și alte playere multimedia. Numele afișate nu sunt întotdeauna foarte clare. În loc de „televizorul din sufragerie”, poți vedea modelul aparatului, numele platformei sau o denumire generică, precum Android Device.
Înainte să ștergi un dispozitiv, verifică toate televizoarele și telefoanele pe care folosești Prime Video. Poți deschide aplicația pe fiecare aparat pentru a vedea dacă este încă autentificat. Dacă un nume rămâne necunoscut sau apare un televizor pe care nu îl mai deții, este mai sigur să îl elimini.
Ține cont și de locurile în care te-ai conectat temporar. Poate ai introdus contul pe televizorul dintr-o cameră de hotel, într-un apartament închiriat sau la un prieten și ai uitat să te deloghezi. Chiar dacă persoana care folosește acel dispozitiv nu îți cunoaște parola, aplicația poate rămâne activă.
Cum elimini un televizor sau un telefon necunoscut
În lista Devices, identifică aparatul suspect și apasă butonul Deregister, Remove sau Deregister Device, în funcție de versiunea paginii și de limba selectată. Confirmă acțiunea atunci când Amazon îți cere acest lucru. Compania indică aceeași procedură și pentru dispozitivele Amazon: alegi aparatul din lista asociată contului și selectezi Deregister.
Dispozitivul eliminat nu ar mai trebui să poată accesa conținutul contului. Pentru a folosi din nou Prime Video, utilizatorul va trebui să se autentifice și să înregistreze aparatul. Dacă ștergi din greșeală propriul televizor, nu pierzi abonamentul, profilurile sau istoricul. Va trebui doar să deschizi aplicația și să conectezi din nou televizorul.
Poți elimina inclusiv un dispozitiv pe care nu îl mai ai fizic. Funcția este utilă dacă ai vândut un televizor, ai pierdut un telefon sau ai uitat să ștergi contul înainte de o resetare. Amazon recomandă deregistrarea dispozitivelor pierdute, furate sau înstrăinate, pentru a întrerupe asocierea lor cu respectivul cont.
Ștergerea unui profil Prime Video nu produce același rezultat. Profilurile sunt folosite pentru separarea recomandărilor, listelor și istoricului membrilor familiei. Eliminarea profilului unei persoane nu deconectează automat telefonul sau televizorul pe care aceasta l-a folosit. Amazon permite până la șase profiluri într-un cont, dar acestea sunt administrate separat de lista dispozitivelor.
De ce trebuie să schimbi și parola contului
Dacă recunoști dispozitivul ca fiind unul vechi, deregistrarea poate fi suficientă. Dacă aparatul îți este complet necunoscut, schimbă imediat parola. Intră în contul Amazon, deschide Login & Security și apasă Edit lângă Password. Alege o parolă unică, pe care nu o folosești pentru e-mail, rețele sociale sau alte platforme de streaming. Amazon confirmă că parola poate fi actualizată din secțiunea Login & Security.
O parolă sigură trebuie să fie suficient de lungă și dificil de ghicit. Evită numele, datele de naștere, numerele de telefon și combinațiile comune. Un manager de parole îți permite să generezi și să păstrezi parole diferite fără să le memorezi pe toate.
Schimbă și parola adresei de e-mail dacă ai motive să crezi că aceasta a fost compromisă. Cine are acces la e-mail poate solicita resetarea parolei Amazon și poate recâștiga controlul asupra contului. Verifică mesajele primite de la Amazon, comenzile recente, metodele de plată și eventualele abonamente pe care nu le recunoști.
Fii atent și la alertele de securitate. Amazon poate trimite notificări atunci când detectează modificări importante sau activități neobișnuite. Nu apăsa însă pe linkuri din mesaje suspecte. Deschide separat aplicația sau scrie manual adresa Amazon în browser. Dacă ai introdus parola pe o pagină care pare falsă, Amazon recomandă schimbarea imediată a acesteia.
Cum împiedici conectările neautorizate pe viitor
Activează verificarea în doi pași din Your Account – Login & Security – Two-Step Verification Settings. Odată pornită, funcția solicită un cod suplimentar sau o altă confirmare atunci când cineva încearcă să intre în cont. Astfel, parola nu mai este suficientă pentru autentificare.
Poți afla și cum funcționează autentificarea în doi pași și de ce o aplicație de autentificare poate oferi o protecție mai bună decât codurile primite prin SMS. Amazon oferă și posibilitatea utilizării unei chei de acces, care îți permite să intri în cont prin amprentă, recunoaștere facială sau codul dispozitivului.
Verifică periodic lista dispozitivelor, mai ales dacă folosești Prime Video în călătorii sau pe televizoare care nu îți aparțin. Nu salva parola în browserul unui computer public și nu selecta opțiunea de menținere a autentificării pe aparatele altor persoane.
În plus, evită să împarți datele principale ale contului cu prea mulți utilizatori. Prime Video permite profiluri separate, însă toate folosesc același cont Amazon. Acesta poate include informații despre cumpărături, abonamente și metode de plată, nu doar acces la una dintre numeroasele platforme de streaming disponibile în România.
Dacă dispozitivul necunoscut reapare după ce l-ai eliminat, înseamnă că cineva ar putea avea în continuare datele de conectare. Schimbă parola, activează verificarea în doi pași, securizează e-mailul și contactează serviciul de asistență Amazon dacă observi tranzacții sau modificări pe care nu le-ai autorizat.