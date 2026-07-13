Un televizor străin îți folosește contul? Cum scoți dispozitivele necunoscute din Amazon Prime

Cum verifici dispozitivele conectate la Prime Video

Cea mai simplă metodă este să folosești un browser pe telefon sau pe computer. Intră pe site-ul Prime Video și autentifică-te cu adresa de e-mail sau numărul de telefon asociat contului Amazon. Apasă pe pictograma profilului, deschide Account & Settings, apoi selectează fila Your Devices sau Devices.

Pe ecran va apărea lista aparatelor înregistrate pentru Prime Video. Aceasta poate include televizoare inteligente, telefoane, tablete, console, dispozitive Fire TV și alte playere multimedia. Numele afișate nu sunt întotdeauna foarte clare. În loc de „televizorul din sufragerie”, poți vedea modelul aparatului, numele platformei sau o denumire generică, precum Android Device.

Înainte să ștergi un dispozitiv, verifică toate televizoarele și telefoanele pe care folosești Prime Video. Poți deschide aplicația pe fiecare aparat pentru a vedea dacă este încă autentificat. Dacă un nume rămâne necunoscut sau apare un televizor pe care nu îl mai deții, este mai sigur să îl elimini.

Ține cont și de locurile în care te-ai conectat temporar. Poate ai introdus contul pe televizorul dintr-o cameră de hotel, într-un apartament închiriat sau la un prieten și ai uitat să te deloghezi. Chiar dacă persoana care folosește acel dispozitiv nu îți cunoaște parola, aplicația poate rămâne activă.

Cum elimini un televizor sau un telefon necunoscut

În lista Devices, identifică aparatul suspect și apasă butonul Deregister, Remove sau Deregister Device, în funcție de versiunea paginii și de limba selectată. Confirmă acțiunea atunci când Amazon îți cere acest lucru. Compania indică aceeași procedură și pentru dispozitivele Amazon: alegi aparatul din lista asociată contului și selectezi Deregister.

Dispozitivul eliminat nu ar mai trebui să poată accesa conținutul contului. Pentru a folosi din nou Prime Video, utilizatorul va trebui să se autentifice și să înregistreze aparatul. Dacă ștergi din greșeală propriul televizor, nu pierzi abonamentul, profilurile sau istoricul. Va trebui doar să deschizi aplicația și să conectezi din nou televizorul.

Poți elimina inclusiv un dispozitiv pe care nu îl mai ai fizic. Funcția este utilă dacă ai vândut un televizor, ai pierdut un telefon sau ai uitat să ștergi contul înainte de o resetare. Amazon recomandă deregistrarea dispozitivelor pierdute, furate sau înstrăinate, pentru a întrerupe asocierea lor cu respectivul cont.