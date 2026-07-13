China a ocupat complet topul mașinilor electrice din Australia. Până și Tesla Model Y vine din Shanghai
Piața auto australiană a trecut printr-o schimbare care părea greu de imaginat în urmă cu numai câțiva ani. Cele mai vândute șapte automobile electrice din iunie 2026 sunt fie produse de companii chineze, fie construite efectiv în fabrici din China.
Tesla Model Y ocupă prima poziție și nu este o marcă chinezească, dar exemplarele destinate Australiei sunt produse la Gigafactory Shanghai. Restul clasamentului este dominat de BYD, Geely, Omoda Jaecoo, Zeekr și MG, marcă britanică istorică aflată din 2007 în proprietatea grupului chinez SAIC.
Șapte modele au depășit pragul de 1.000 de unități într-o lună
Tesla Model Y a înregistrat 8.072 de livrări în iunie, urmat de BYD Sealion 7 cu 4.730 de unități. BYD Atto 2 a ocupat poziția a treia, cu 2.482 de exemplare, iar Geely EX5 a ajuns la 2.303 unități.
Omoda Jaecoo J5 a fost înmatriculat în 2.096 de exemplare, Zeekr 7X în 1.868, iar MG4 Urban a închis topul cu 1.015 unități. Este prima dată când șapte modele electrice depășesc fiecare 1.000 de livrări într-o singură lună în Australia.
Prețul explică o parte importantă a schimbării. BYD Atto 2, Omoda Jaecoo J5 și MG4 Urban sunt disponibile sub pragul de 40.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 24.300 de euro. Geely EX5 costă sub 50.000 de dolari australieni, adică aproximativ 30.400 de euro.
Aceste modele nu existau pe piața australiană cu un an înainte. Producătorii chinezi au intrat rapid, au construit rețele de distribuție și au oferit echipări generoase la prețuri sub cele ale rivalilor tradiționali.
Automobilele electrice au reprezentat 23,5% din piața australiană în iunie, iar în Teritoriul Capitalei Australiene cota a ajuns la 43,5%. Nu mai este vorba despre o nișă, ci despre o schimbare structurală a cererii.
Producătorii japonezi pierd o piață pe care o controlau tradițional
Australia a fost timp de decenii una dintre piețele dominate de producătorii japonezi. Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru și Nissan au construit poziții foarte puternice prin fiabilitate, rețele de dealeri și modele potrivite condițiilor locale.
În segmentul electric, prezența lor este însă modestă. Doar trei modele japoneze apar între primele 50 de electrice ale anului: Toyota bZ4X, Subaru Solterra și Subaru Trailseeker. Niciunul nu se apropie de volumele obținute de modelele chinezești de top.
Situația demonstrează că reputația acumulată în era motoarelor termice nu garantează succesul în tranziția electrică. Producătorii chinezi controlează bateriile, lanțurile de furnizare și o parte importantă a software-ului, ceea ce le permite să lanseze mai repede și să ajusteze agresiv prețurile.
Chiar și Tesla depinde de eficiența industrială a Chinei pentru această regiune. Model Y și Model 3 vândute în Australia provin din Shanghai, nu din Statele Unite sau Germania. Din punct de vedere fizic, întregul top șapte este legat de fabrici chinezești.
Pentru România și Europa, Australia poate fi o avanpremieră. BYD, MG, Omoda, Jaecoo și alte mărci chinezești își extind prezența, iar cumpărătorii devin mai receptivi atunci când prețul și dotările sunt convingătoare.
Există diferențe importante, precum taxele europene aplicate unor automobile fabricate în China și cerințele mai stricte de omologare. Totuși, producția locală pregătită de unele grupuri chineze poate reduce aceste obstacole.
Marea lecție este că dominația nu vine doar din mașini foarte ieftine. Sealion 7, Zeekr 7X și Model Y sunt SUV-uri de dimensiuni medii, nu electrice minimaliste. China concurează deja în aproape toate segmentele, de la modele urbane la automobile premium.