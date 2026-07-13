China a ocupat complet topul mașinilor electrice din Australia. Până și Tesla Model Y vine din Shanghai

Șapte modele au depășit pragul de 1.000 de unități într-o lună

Tesla Model Y a înregistrat 8.072 de livrări în iunie, urmat de BYD Sealion 7 cu 4.730 de unități. BYD Atto 2 a ocupat poziția a treia, cu 2.482 de exemplare, iar Geely EX5 a ajuns la 2.303 unități.

Omoda Jaecoo J5 a fost înmatriculat în 2.096 de exemplare, Zeekr 7X în 1.868, iar MG4 Urban a închis topul cu 1.015 unități. Este prima dată când șapte modele electrice depășesc fiecare 1.000 de livrări într-o singură lună în Australia.

Prețul explică o parte importantă a schimbării. BYD Atto 2, Omoda Jaecoo J5 și MG4 Urban sunt disponibile sub pragul de 40.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 24.300 de euro. Geely EX5 costă sub 50.000 de dolari australieni, adică aproximativ 30.400 de euro.

Aceste modele nu existau pe piața australiană cu un an înainte. Producătorii chinezi au intrat rapid, au construit rețele de distribuție și au oferit echipări generoase la prețuri sub cele ale rivalilor tradiționali.

Automobilele electrice au reprezentat 23,5% din piața australiană în iunie, iar în Teritoriul Capitalei Australiene cota a ajuns la 43,5%. Nu mai este vorba despre o nișă, ci despre o schimbare structurală a cererii.

Producătorii japonezi pierd o piață pe care o controlau tradițional

Australia a fost timp de decenii una dintre piețele dominate de producătorii japonezi. Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru și Nissan au construit poziții foarte puternice prin fiabilitate, rețele de dealeri și modele potrivite condițiilor locale.

În segmentul electric, prezența lor este însă modestă. Doar trei modele japoneze apar între primele 50 de electrice ale anului: Toyota bZ4X, Subaru Solterra și Subaru Trailseeker. Niciunul nu se apropie de volumele obținute de modelele chinezești de top.