Un gigant chinez al mașinilor electrice își schimbă strategia: Europa nu mai este o prioritate

Piața auto din China se apropie de maturitate după ani de creștere explozivă

În ultimii ani, industria mașinilor electrice din China a fost alimentată de programe generoase de sprijin din partea statului. Acestea au contribuit la dezvoltarea rapidă a producătorilor locali și au transformat țara în cel mai mare centru mondial pentru automobile electrice.

Totuși, odată cu retragerea unei mari părți a facilităților fiscale și a subvențiilor, piața a intrat într-o etapă diferită. Decizia autorităților a venit după apariția unor controverse legate de raportarea vânzărilor și utilizarea programelor de stimulare, situație care a determinat Beijingul să accelereze procesul de consolidare a industriei.

William Li consideră că problemele actuale nu sunt cauzate exclusiv de reducerea sprijinului guvernamental. În opinia sa, piața chineză a ajuns la un nivel de maturitate care face imposibilă repetarea ritmurilor de creștere din trecut.

În prezent, în China circulă sute de milioane de automobile, iar o parte importantă din cererea viitoare a fost deja „consumată” în anii în care cumpărătorii au fost încurajați să își achiziționeze mai devreme mașinile datorită stimulentelor financiare. Rezultatul este o piață care începe să dea semne de saturație și care înregistrează mai multe luni consecutive de scădere a vânzărilor.

În aceste condiții, constructorii nu își mai permit să lanseze produse sau să investească în extinderi fără o analiză atentă a rentabilității. Dacă în trecut creșterea constantă acoperea multe decizii riscante, acum fiecare investiție trebuie justificată prin perspective clare de profit.

Nio pune pe pauză expansiunea europeană și se concentrează pe China

Schimbarea de strategie este vizibilă și în planurile internaționale ale companiei. Nio a investit în ultimii ani în extinderea pe piețe europene precum Norvegia, Germania și Suedia, însă rezultatele nu au fost la nivelul așteptărilor.

În unele țări, vânzările au rămas foarte reduse, iar dificultățile nu au fost legate doar de produsul în sine. Experiența europeană a arătat că o mașină electrică competitivă nu este suficientă pentru a construi un brand puternic. Rețeaua de service, disponibilitatea pieselor de schimb, logistica și organizarea vânzărilor sunt elemente esențiale, iar dezvoltarea unei asemenea infrastructuri presupune costuri uriașe.