Un gigant chinez al mașinilor electrice își schimbă strategia: Europa nu mai este o prioritate
Piața auto din China traversează una dintre cele mai importante perioade de transformare din ultimul deceniu. După ani în care producătorii de vehicule electrice au beneficiat de subvenții consistente și de o cerere aflată într-o creștere aproape continuă, realitatea începe să se schimbe. Semnalele venite din industrie arată că ritmul spectaculos de dezvoltare din trecut nu mai poate fi susținut la nesfârșit.
Unul dintre cei care recunosc deschis această schimbare este William Li, fondatorul și directorul companiei Nio. Potrivit acestuia, producătorii auto chinezi trebuie să se pregătească pentru o perioadă mult mai dură, în care profitabilitatea și eficiența vor conta mai mult decât expansiunea accelerată și volumele mari de vânzări, scrie Reuters.
Piața auto din China se apropie de maturitate după ani de creștere explozivă
În ultimii ani, industria mașinilor electrice din China a fost alimentată de programe generoase de sprijin din partea statului. Acestea au contribuit la dezvoltarea rapidă a producătorilor locali și au transformat țara în cel mai mare centru mondial pentru automobile electrice.
Totuși, odată cu retragerea unei mari părți a facilităților fiscale și a subvențiilor, piața a intrat într-o etapă diferită. Decizia autorităților a venit după apariția unor controverse legate de raportarea vânzărilor și utilizarea programelor de stimulare, situație care a determinat Beijingul să accelereze procesul de consolidare a industriei.
William Li consideră că problemele actuale nu sunt cauzate exclusiv de reducerea sprijinului guvernamental. În opinia sa, piața chineză a ajuns la un nivel de maturitate care face imposibilă repetarea ritmurilor de creștere din trecut.
În prezent, în China circulă sute de milioane de automobile, iar o parte importantă din cererea viitoare a fost deja „consumată” în anii în care cumpărătorii au fost încurajați să își achiziționeze mai devreme mașinile datorită stimulentelor financiare. Rezultatul este o piață care începe să dea semne de saturație și care înregistrează mai multe luni consecutive de scădere a vânzărilor.
În aceste condiții, constructorii nu își mai permit să lanseze produse sau să investească în extinderi fără o analiză atentă a rentabilității. Dacă în trecut creșterea constantă acoperea multe decizii riscante, acum fiecare investiție trebuie justificată prin perspective clare de profit.
Nio pune pe pauză expansiunea europeană și se concentrează pe China
Schimbarea de strategie este vizibilă și în planurile internaționale ale companiei. Nio a investit în ultimii ani în extinderea pe piețe europene precum Norvegia, Germania și Suedia, însă rezultatele nu au fost la nivelul așteptărilor.
În unele țări, vânzările au rămas foarte reduse, iar dificultățile nu au fost legate doar de produsul în sine. Experiența europeană a arătat că o mașină electrică competitivă nu este suficientă pentru a construi un brand puternic. Rețeaua de service, disponibilitatea pieselor de schimb, logistica și organizarea vânzărilor sunt elemente esențiale, iar dezvoltarea unei asemenea infrastructuri presupune costuri uriașe.
Din acest motiv, conducerea Nio consideră că investițiile suplimentare în extinderea europeană nu oferă în prezent suficiente garanții de rentabilitate. Compania preferă să își concentreze resursele pe piața din China, unde dispune deja de infrastructura necesară și de avantajul rețelei proprii de schimb rapid al bateriilor.
În același timp, William Li a exclus posibilitatea ca Nio să adopte strategia unor rivali care mizează tot mai mult pe modele plug-in hybrid. Compania intenționează să rămână concentrată exclusiv pe automobile electrice, considerând că acesta este segmentul în care poate concura cel mai eficient pe termen lung.
Noua abordare ridică și semne de întrebare privind viitorul facilităților europene dezvoltate de companie, inclusiv fabrica din Ungaria destinată producerii stațiilor de schimb rapid al bateriilor. Construită inițial pentru a susține o extindere accelerată în Europa, unitatea funcționează mult sub capacitatea anunțată la începutul proiectului.
Mesajul transmis de șeful Nio este unul cât se poate de clar: perioada în care aproape orice producător chinez putea crește rapid datorită subvențiilor și expansiunii generale a pieței se apropie de final. Urmează o etapă în care supraviețuirea va depinde de profitabilitate, eficiență și capacitatea fiecărei companii de a rezista într-un mediu concurențial mult mai dur. În opinia lui William Li, nu toți constructorii chinezi vor reuși să treacă cu succes prin această perioadă, iar falimentele și consolidările din industrie vor deveni tot mai frecvente.