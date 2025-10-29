Modelele electrice Volkswagen au început să afișeze reclame pe ecranele multimedia. Proprietarii, revoltați de noua funcție

Ceea ce părea o glumă proastă sau o farsă de internet s-a dovedit a fi realitate: anumite modele electrice Volkswagen, în special ID.7, au început să afișeze reclame comerciale direct pe ecranele multimedia ale mașinii, spre stupefacția șoferilor germani. Funcția a fost introdusă în urma unei actualizări de software menite, teoretic, să ofere „recomandări utile pentru stații de încărcare, restaurante și servicii locale”, dar care, în practică, a transformat experiența de condus într-o fereastră publicitară necerută.

Dezvăluirea făcută de publicația germană AutoBild a provocat un val de indignare în rândul posesorilor de vehicule electrice VW, care se consideră înșelați și invadați în intimitatea lor digitală. Reclamele, care pot fi la cafenele, supermarketuri sau produse diverse, apar brusc pe ecran și trebuie închise manual pentru a putea reveni la funcțiile normale ale sistemului de infotainment.

Volkswagen a justificat inițial actualizarea ca pe o inovație menită să „îmbunătățească experiența utilizatorilor” și să-i ajute pe aceștia să găsească servicii în proximitatea rutelor lor. Doar că sistemul a devenit rapid un canal de promovare comercială, integrat în interfața multimedia a mașinii.

Mai mulți șoferi au raportat că reclamele apar în mod intruziv, acoperind hărțile de navigație sau meniurile aplicațiilor, iar unele dintre ele conțin mesaje personalizate în funcție de locație. Cu alte cuvinte, mașina transmite date despre poziția sa în timp real către partenerii de publicitate ai Volkswagen, care returnează mesaje relevante pentru zona respectivă.

Un proprietar intervievat de AutoBild a rezumat frustrarea generală:

„Am plătit zeci de mii de euro pentru o mașină electrică, iar acum trebuie să văd reclame la cafea în timp ce conduc. Este complet inacceptabil.”

Chiar dacă, teoretic, utilizatorii și-ar fi dat consimțământul pentru colectarea datelor prin acceptarea ultimei actualizări, forma și amploarea noii funcții depășesc așteptările rezonabile. În plus, sistemul de recomandări nu pare bazat pe o selecție „meritocratică”, ci mai degrabă pe un model clasic de promovare plătită.

Problema reală: transmiterea datelor de localizare către terți

Dincolo de aspectul deranjant al reclamelor afișate pe bord, cea mai gravă problemă este legată de confidențialitatea datelor. Potrivit jurnaliștilor germani, Volkswagen ar transmite informații despre localizarea vehiculelor către companii externe, care gestionează sistemele de publicitate. Aceste date permit potrivirea poziției mașinii cu reclamele disponibile în zonă, dar implică, inevitabil, accesul permanent la mișcările proprietarilor.

Această practică ridică semne serioase de întrebare, mai ales în contextul scandalului de securitate major din 2024, când o scurgere de date de la divizia Cariad a grupului VW a expus informații sensibile despre 800.000 de mașini electrice, dintre care 300.000 în Germania.

Jurnaliștii de la Der Spiegel au demonstrat atunci cât de ușor puteau fi identificate rutele și obiceiurile șoferilor, inclusiv ale unor politicieni și oficiali ai Ministerului Apărării. Datele, deși pretins anonimizate, au permis reconstituirea deplasărilor zilnice, a adreselor de domiciliu și a locurilor frecventate.

În acest context, faptul că Volkswagen a reluat colectarea și partajarea datelor de localizare, chiar și în scopuri comerciale, este considerat o greșeală strategică și o încălcare de etică digitală.

Un expert în protecția datelor citat de AutoBild a declarat că „decizia de a transforma mașina într-un panou publicitar inteligent contrazice principiul proprietății private asupra vehiculului. O mașină nu ar trebui să fie o platformă de marketing”.

Volkswagen urmează modelul Tesla, dar nemții reacționează diferit

Analiștii auto sugerează că VW ar fi fost inspirat de Tesla, care a testat o formă subtilă de publicitate integrată. În 2024, constructorul american a introdus un tematism vizual dedicat filmului „Tron: Ares”, modificând inclusiv sunetul semnalizării și iluminarea interioară pentru a crea o experiență „cinematică”. Mulți șoferi au perceput acel update ca pe o campanie promoțională mascată.

Diferența este că Tesla a oferit actualizarea sub forma unui decor opțional și reversibil, fără reclame explicite. Volkswagen, în schimb, a introdus bannere comerciale directe, cu imagini, texte și butoane de acțiune – o strategie considerată invazivă de comunitatea auto germană.

Cultura germană pune accent pe intimitate, proprietate și transparență, iar mulți șoferi consideră inacceptabil ca o companie să folosească produsul plătit de client pentru a genera venituri suplimentare din publicitate. În plus, reacțiile de pe forumuri și rețele sociale au fost aproape unanim negative, unii utilizatori afirmând că iau în calcul dezactivarea permanentă a conexiunii la internet a mașinii.

Un test riscant pentru viitorul relației dintre șoferi și mașinile conectate

Cazul Volkswagen ar putea fi un punct de cotitură în relația dintre utilizatori și automobilele moderne, tot mai dependente de software și de conectivitate. Mașinile electrice, actualizate constant prin internet, devin teren fertil pentru integrarea de servicii digitale, dar și pentru derapaje comerciale.

Specialiștii avertizează că, dacă reacția publicului va fi slabă, producătorii ar putea interpreta tăcerea ca pe un semn de acceptare și ar putea introduce treptat abonamente, reclame personalizate și funcții condiționate de plată – o transformare a automobilului într-un produs software bazat pe monetizare continuă.

În prezent, Volkswagen nu a emis un comunicat oficial detaliat privind funcția controversată, însă surse din interiorul grupului afirmă că producătorul „evaluează feedbackul utilizatorilor și posibile ajustări”.

Între timp, imaginile cu reclamele apărute pe ecranele modelelor VW ID.7 circulă intens în mediul online, stârnind ironii și critici acerbe. Mulți proprietari se simt trădați de un brand german care promitea inovație și respect pentru client, dar oferă reclame la supermarket în loc de actualizări utile.

Ceea ce trebuia să fie o funcție inteligentă de asistență digitală s-a transformat într-un experiment care ridică întrebări serioase:

Cât de mult control mai are șoferul asupra propriei mașini conectate? Și cât mai valorează confidențialitatea într-o lume în care chiar și bordul mașinii devine un ecran de reclamă?