Top 5 țări în care pensionarii pot trăi mai ieftin în 2026. Unele sunt la câteva ore de România
Pentru mulți oameni, pensia nu mai înseamnă doar retragerea din activitate, ci și momentul în care pot alege un loc mai liniștit, mai cald sau mai accesibil, unde banii să ajungă mai bine, serviciile medicale să fie decente, iar viața de zi cu zi să nu fie apăsată de costuri foarte mari. Deși topurile internaționale includ destinații exotice precum Mexic, Vietnam, Thailanda, Columbia sau Costa Rica, pentru românii care vor să rămână mai aproape de casă, de familie și de Europa, cele mai interesante variante sunt țările aflate la câteva ore de zbor sau chiar de mers cu mașina.
Portugalia, alegerea europeană pentru pensie liniștită
Portugalia rămâne una dintre cele mai atractive destinații europene pentru pensionarii care caută un echilibru între costuri, climă, siguranță și calitatea vieții, mai ales pentru cei care își doresc un ritm mai lent, orașe frumoase și acces la servicii medicale bune.
Potrivit datelor incluse în analiza Global Liveability, costul estimat al vieții în Portugalia este de aproximativ 1.200-1.800 de dolari pe lună, iar zone precum Lisabona, Porto și Algarve sunt printre cele mai căutate de expați. Alte estimări recente pentru 2026 indică un buget lunar de aproximativ 1.400-1.900 de euro pentru pensionarii care aleg orașe mai mici sau zone rurale, unde chiria și cheltuielile zilnice sunt mai ușor de controlat.
Marele avantaj al Portugaliei este combinația dintre climă blândă, litoral spectaculos, sistem medical bun și comunități internaționale deja formate, însă un minus poate fi bariera lingvistică în localitățile mai mici, unde engleza nu este la fel de prezentă ca în zonele turistice.
Spania, varianta caldă și familiară pentru români
Spania este, probabil, una dintre cele mai ușor de înțeles alegeri pentru un pensionar român care vrea să se mute în străinătate fără să se simtă complet rupt de Europa, deoarece are climă prietenoasă, zboruri dese, o comunitate românească importantă și orașe unde traiul poate fi mai ieftin decât în marile capitale occidentale.
În topul inițial, Spania apare cu un cost estimat al vieții de 1.500-2.000 de dolari pe lună, în special în zone precum Valencia, Alicante sau Costa Brava, unde pensionarii pot beneficia de servicii medicale foarte bune, plaje, infrastructură solidă și un ritm de viață relaxat. Alicante este menționat frecvent în ghidurile pentru expați ca loc unde se poate trăi confortabil de la aproximativ 1.490 de dolari pe lună, în funcție de chirie și stilul de viață.
Dezavantajele țin mai ales de costurile mai mari din zonele turistice, de birocrație și de faptul că, în afara marilor orașe, limba spaniolă devine aproape obligatorie pentru integrare.
Bulgaria, aproape de România și încă accesibilă
Bulgaria nu apare în lista globală inițială, dar merită inclusă într-un top gândit pentru români, pentru că este foarte aproape, are costuri mai mici decât multe țări europene și poate fi o soluție pentru cei care vor să rămână în regiune, fără să plece la mii de kilometri de casă.
Orașe precum Varna, Burgas, Plovdiv sau Veliko Târnovo pot fi atractive pentru pensionarii care caută prețuri mai moderate, acces la mare sau la orașe istorice și o distanță redusă față de România. Analizele recente despre pensionarea cu buget redus în Europa includ Bulgaria printre cele mai ieftine opțiuni, alături de România, Albania, Portugalia interioară, părți din Spania, Croația și Grecia, cu bugete care pot varia larg, în funcție de oraș și de nivelul de confort.
Un aspect important este că Bulgaria a trecut la euro la 1 ianuarie 2026, schimbare care a venit cu temeri privind creșterea prețurilor și cu tensiuni politice interne, așa că orice decizie de mutare trebuie analizată atent, mai ales în privința chiriilor și a serviciilor medicale locale.
Grecia, pentru cei care vor climă blândă și viață mai lentă
Grecia este o altă variantă apropiată de România, mai ales pentru pensionarii care visează la ierni blânde, mâncare mediteraneană, mare și localități mai liniștite decât marile stațiuni turistice. Deși insulele foarte populare pot deveni scumpe, zonele continentale, orașele mici sau localitățile mai puțin turistice pot oferi un raport bun între costuri și calitatea vieții.
Pentru români, Grecia are avantajul distanței relativ mici, al accesului auto sau aerian și al unei atmosfere familiare de vacanță, însă mutarea permanentă presupune o verificare atentă a costurilor medicale, a chiriilor pe termen lung și a transportului, mai ales dacă localitatea aleasă nu are infrastructură bună în extrasezon.
Croația sau Muntenegru, varianta Adriaticii mai aproape de casă
Croația și Muntenegru pot fi luate în calcul de cei care caută mare, peisaje spectaculoase și un stil de viață mai relaxat, dar fără distanța uriașă a destinațiilor exotice. Croația este membră a Uniunii Europene, ceea ce simplifică anumite aspecte pentru cetățenii români, în timp ce Muntenegru rămâne atractiv prin peisaje și costuri care pot fi mai mici în afara zonelor de lux.
Totuși, litoralul croat poate deveni scump în zonele turistice consacrate, iar în Muntenegru trebuie analizate mai atent regulile de ședere, accesul la servicii medicale și nivelul infrastructurii. Pentru pensionarii care vor să încerce înainte de a decide, cea mai prudentă variantă rămâne o ședere de câteva luni, în afara sezonului turistic, pentru a vedea cum arată viața reală, nu doar vacanța.
Ce trebuie verificat înainte de mutare
Chiar dacă o țară pare ieftină pe hârtie, decizia de pensionare în străinătate trebuie luată abia după verificarea costurilor reale pentru chirie, utilități, medicamente, asigurare medicală, transport și taxe locale. Pentru români, cele mai practice variante rămân destinațiile europene sau apropiate de România, unde întoarcerea acasă este simplă, familia rămâne aproape, iar diferențele culturale sunt mai ușor de gestionat.
Din acest punct de vedere, Portugalia și Spania sunt variantele cele mai bine cotate la nivel internațional, Bulgaria și Grecia sunt cele mai apropiate și mai ușor de testat, iar Croația sau Muntenegru pot fi opțiuni interesante pentru cei care vor o pensie cu aer mediteranean, dar fără să plece la capătul lumii.