Top 5 țări în care pensionarii pot trăi mai ieftin în 2026. Unele sunt la câteva ore de România

Potrivit datelor incluse în analiza Global Liveability, costul estimat al vieții în Portugalia este de aproximativ 1.200-1.800 de dolari pe lună, iar zone precum Lisabona, Porto și Algarve sunt printre cele mai căutate de expați. Alte estimări recente pentru 2026 indică un buget lunar de aproximativ 1.400-1.900 de euro pentru pensionarii care aleg orașe mai mici sau zone rurale, unde chiria și cheltuielile zilnice sunt mai ușor de controlat.

Marele avantaj al Portugaliei este combinația dintre climă blândă, litoral spectaculos, sistem medical bun și comunități internaționale deja formate, însă un minus poate fi bariera lingvistică în localitățile mai mici, unde engleza nu este la fel de prezentă ca în zonele turistice.

Spania, varianta caldă și familiară pentru români

Spania este, probabil, una dintre cele mai ușor de înțeles alegeri pentru un pensionar român care vrea să se mute în străinătate fără să se simtă complet rupt de Europa, deoarece are climă prietenoasă, zboruri dese, o comunitate românească importantă și orașe unde traiul poate fi mai ieftin decât în marile capitale occidentale.

În topul inițial, Spania apare cu un cost estimat al vieții de 1.500-2.000 de dolari pe lună, în special în zone precum Valencia, Alicante sau Costa Brava, unde pensionarii pot beneficia de servicii medicale foarte bune, plaje, infrastructură solidă și un ritm de viață relaxat. Alicante este menționat frecvent în ghidurile pentru expați ca loc unde se poate trăi confortabil de la aproximativ 1.490 de dolari pe lună, în funcție de chirie și stilul de viață.

Dezavantajele țin mai ales de costurile mai mari din zonele turistice, de birocrație și de faptul că, în afara marilor orașe, limba spaniolă devine aproape obligatorie pentru integrare.

Bulgaria, aproape de România și încă accesibilă

Bulgaria nu apare în lista globală inițială, dar merită inclusă într-un top gândit pentru români, pentru că este foarte aproape, are costuri mai mici decât multe țări europene și poate fi o soluție pentru cei care vor să rămână în regiune, fără să plece la mii de kilometri de casă.

Orașe precum Varna, Burgas, Plovdiv sau Veliko Târnovo pot fi atractive pentru pensionarii care caută prețuri mai moderate, acces la mare sau la orașe istorice și o distanță redusă față de România. Analizele recente despre pensionarea cu buget redus în Europa includ Bulgaria printre cele mai ieftine opțiuni, alături de România, Albania, Portugalia interioară, părți din Spania, Croația și Grecia, cu bugete care pot varia larg, în funcție de oraș și de nivelul de confort.