Cum ajungi din Lefkada în Kefalonia fără să ocolești. Ferry-ul care te duce direct în una dintre cele mai frumoase stațiuni ale insulei. Cât durează traversarea
Mulți turiști care aleg Grecia pentru vacanța de vară își doresc să descopere mai multe insule în aceeași călătorie, însă renunță la idee din cauza traseelor mai lungi sau a timpului petrecut pe drum. Există însă o variantă care le permite celor aflați în Lefkada să ajungă direct în Kefalonia, fără un ocol extins. Legătura este asigurată de un ferry care traversează Marea Ionică între sudul insulei Lefkada și nordul Kefaloniei, oferind o soluție practică pentru cei care vor să combine cele două destinații într-un singur concediu.
- Traversarea se face între Vasiliki și Fiskardo
- O soluție pentru cei care vor să viziteze două insule în aceeași vacanță
- Fiskardo este una dintre cele mai apreciate zone din Kefalonia
- Programul ferry-ului poate varia în funcție de mai mulți factori
- O alternativă pentru turiștii care vor să economisească timp pe drum
Traversarea se face între Vasiliki și Fiskardo
Cei care pleacă din Lefkada nu sunt nevoiți să își schimbe complet traseul pentru a ajunge în Kefalonia. Ferry-ul pleacă din portul Vasiliki, situat în partea de sud a insulei Lefkada, și ajunge în Fiskardo, una dintre cele mai cunoscute localități din nordul insulei Kefalonia.
Această legătură directă reprezintă o alternativă pentru turiștii care vor să continue vacanța pe o altă insulă din Marea Ionică fără a parcurge un drum mai lung pe uscat sau fără a căuta rute ocolitoare.
Traversarea este prezentată ca fiind una relativ scurtă, ceea ce transformă ferry-ul într-o opțiune convenabilă pentru cei care își planifică un itinerariu între cele două destinații.
O soluție pentru cei care vor să viziteze două insule în aceeași vacanță
Ruta dintre Vasiliki și Fiskardo este o variantă potrivită pentru turiștii care își doresc să combine Lefkada și Kefalonia în același concediu.
Prin urmare, călătoria dintre cele două insule poate fi realizată fără modificări majore ale traseului, iar cei care se deplasează cu autoturismul își pot continua vacanța direct în Kefalonia.
Ferry-ul este prezentat ca o soluție utilă pentru island hopping, adică pentru vizitarea mai multor insule în cadrul aceleiași călătorii, fără a renunța la confortul deplasării cu propria mașină.
Fiskardo este una dintre cele mai apreciate zone din Kefalonia
Punctul de sosire al ferry-ului este Fiskardo, localitate aflată în partea de nord a insulei Kefalonia.
Această zonă este menționată ca fiind una dintre cele mai frumoase de pe insulă, motiv pentru care reprezintă un punct de plecare pentru turiștii care vor să exploreze Kefalonia după traversarea din Lefkada.
Programul ferry-ului poate varia în funcție de mai mulți factori
Cei care intenționează să folosească această rută trebuie să țină cont de faptul că programul ferry-ului nu este același pe tot parcursul anului.
Cursele sunt sezoniere, iar orarul poate fi modificat în funcție de perioada aleasă pentru vacanță, de condițiile meteo sau de compania care operează ruta dintre cele două insule.
Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să verifice programul înainte de plecare și înainte de stabilirea traseului de vacanță, pentru a evita eventualele modificări ale orarului.
O alternativă pentru turiștii care vor să economisească timp pe drum
Pentru cei care își organizează concediul în Grecia cu mașina, legătura directă dintre Lefkada și Kefalonia poate reprezenta o variantă de luat în calcul atunci când planifică itinerariul.
Plecarea din Vasiliki și sosirea în Fiskardo permit continuarea vacanței fără schimbarea completă a traseului, iar traversarea relativ scurtă facilitează deplasarea între cele două insule ionice.
Înainte de rezervarea vacanței sau de stabilirea traseului, verificarea programului ferry-ului rămâne un pas important, având în vedere că orarul depinde de sezon, condițiile meteorologice și compania care operează această conexiune maritimă.