Cum ajungi din Lefkada în Kefalonia fără să ocolești. Ferry-ul care te duce direct în una dintre cele mai frumoase stațiuni ale insulei. Cât durează traversarea

Această legătură directă reprezintă o alternativă pentru turiștii care vor să continue vacanța pe o altă insulă din Marea Ionică fără a parcurge un drum mai lung pe uscat sau fără a căuta rute ocolitoare.

Traversarea este prezentată ca fiind una relativ scurtă, ceea ce transformă ferry-ul într-o opțiune convenabilă pentru cei care își planifică un itinerariu între cele două destinații.

O soluție pentru cei care vor să viziteze două insule în aceeași vacanță

Ruta dintre Vasiliki și Fiskardo este o variantă potrivită pentru turiștii care își doresc să combine Lefkada și Kefalonia în același concediu.

Prin urmare, călătoria dintre cele două insule poate fi realizată fără modificări majore ale traseului, iar cei care se deplasează cu autoturismul își pot continua vacanța direct în Kefalonia.

Ferry-ul este prezentat ca o soluție utilă pentru island hopping, adică pentru vizitarea mai multor insule în cadrul aceleiași călătorii, fără a renunța la confortul deplasării cu propria mașină.

Fiskardo este una dintre cele mai apreciate zone din Kefalonia

Punctul de sosire al ferry-ului este Fiskardo, localitate aflată în partea de nord a insulei Kefalonia.

Această zonă este menționată ca fiind una dintre cele mai frumoase de pe insulă, motiv pentru care reprezintă un punct de plecare pentru turiștii care vor să exploreze Kefalonia după traversarea din Lefkada.