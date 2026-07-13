Vodafone scumpește din nou abonamentele. Majorarea de 1,4 euro care le oferă clienților dreptul să plece fără penalități
Vodafone România a început să trimită unor abonați o nouă notificare privind modificarea prețului pentru serviciile de comunicații electronice fixe. Potrivit informațiilor publicate de Gadget.ro, operatorul va adăuga 1,4 euro, cu TVA inclus, la valoarea lunară a abonamentului. Deocamdată, nu este clar ce categorie de utilizatori este vizată.
Schimbarea este importantă deoarece nu reprezintă o simplă aplicare a clauzei anuale de indexare. Este vorba despre o modificare unilaterală a contractului. Din acest motiv, clienții care nu acceptă noul tarif pot solicita încetarea contractului fără să plătească penalități sau despăgubiri, în condițiile și în termenul menționate în notificarea primită.
Ce se schimbă la Vodafone
Vodafone le transmite clienților vizați că prețul lunar al abonamentului pentru servicii fixe va crește cu 1,4 euro, TVA inclus. Majorarea nu modifică perioada minimă contractuală. Contractul nu este prelungit automat cu încă 12 sau 24 de luni doar pentru că operatorul schimbă tariful.
Serviciile fixe pot include internetul de acasă, televiziunea și telefonia fixă, în funcție de pachetul fiecărui abonat. Notificarea trebuie citită integral, deoarece majorarea poate fi aplicată unui anumit serviciu sau întregului pachet. Valoarea exactă în lei poate varia în funcție de cursul utilizat pentru emiterea facturii.
Nu este prima dată când operatorul ajustează prețurile. La începutul anului, scumpirile la Vodafone au fost legate de indexarea anuală. Noua notificare are însă un mecanism diferit, chiar dacă efectul resimțit de client este același: o factură lunară mai mare.
Modificarea poate părea redusă dacă este analizată pentru o singură lună. Pe durata unui an, însă, costul suplimentar ajunge la 16,8 euro, cu TVA inclus. Pentru un client care are mai multe servicii sau mai multe contracte, diferența poate deveni suficient de mare încât să justifice compararea ofertelor disponibile la ceilalți operatori.
Nu este indexare
Clauza de indexare permite ajustarea anuală a tarifelor în funcție de un indicator stabilit în contract. Atunci când mecanismul, formula și condițiile au fost acceptate la semnarea contractului, operatorul poate susține că aplicarea procentului nu reprezintă o schimbare unilaterală nouă. Posibilitatea ajustării exista deja în documentele semnate.
În cazul de față, informațiile transmise clienților indică o majorare fixă de 1,4 euro, nu un procent calculat prin clauza de indexare. Această diferență contează deoarece o modificare unilaterală poate activa dreptul abonatului de a refuza noile condiții și de a denunța contractul fără penalități.
Scumpirea apare după ce majorările anuale aplicate prin clauzele de indexare au fost deja comunicate în prima parte a anului. Un client poate ajunge astfel să suporte atât ajustarea procentuală anterioară, dacă i-a fost aplicată, cât și noua creștere fixă. Pentru a înțelege exact situația, trebuie comparate contractul, notificările și ultimele facturi.
Astfel de schimbări contează într-o piață telecom din România în care ofertele diferă semnificativ. Prețul nu este singurul criteriu. Viteza internetului, stabilitatea conexiunii, grila TV, echipamentele incluse și calitatea asistenței pot influența decizia finală.
Ce poți face
Primul pas este să verifici dacă ai primit notificarea prin SMS, e-mail, factură sau în contul My Vodafone. Nu presupune că majorarea se aplică tuturor abonaților. Informațiile disponibile arată că sunt vizați doar anumiți clienți, fără ca selecția acestora să fie cunoscută în acest moment.
Citește data de la care intră în vigoare noul tarif și termenul în care poți transmite refuzul. În cazul modificărilor contractuale, lipsa unei reacții în perioada indicată poate însemna continuarea serviciului în noile condiții. Păstrează notificarea și cere confirmarea înregistrării dacă depui o solicitare de încetare.
Înainte să renunți, verifică perioada minimă, echipamentele primite și eventualele rate rămase pentru dispozitive. Denunțarea fără penalități a serviciului nu înseamnă neapărat că dispar și obligațiile pentru bunurile cumpărate în rate sau pentru echipamentele care trebuie returnate. Ghidul despre încetarea unui contract telecom fără penalități explică diferențele pe care trebuie să le urmărești.
Poți contacta serviciul de relații cu clienții și pentru a cere o ofertă alternativă. Operatorii pot propune reduceri, schimbarea pachetului sau un abonament diferit pentru a păstra clientul. Nu accepta imediat o nouă ofertă fără să verifici durata contractuală, costul după expirarea reducerii și serviciile incluse.
Majorarea de 1,4 euro nu trebuie ignorată. Chiar dacă suma lunară nu pare mare, caracterul unilateral al schimbării îți oferă posibilitatea de a analiza contractul și de a decide dacă merită să rămâi. Important este să acționezi în termenul precizat în notificare și să nu aștepți prima factură mărită pentru a verifica noile condiții.