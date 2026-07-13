Vodafone scumpește din nou abonamentele. Majorarea de 1,4 euro care le oferă clienților dreptul să plece fără penalități

Ce se schimbă la Vodafone

Vodafone le transmite clienților vizați că prețul lunar al abonamentului pentru servicii fixe va crește cu 1,4 euro, TVA inclus. Majorarea nu modifică perioada minimă contractuală. Contractul nu este prelungit automat cu încă 12 sau 24 de luni doar pentru că operatorul schimbă tariful.

Serviciile fixe pot include internetul de acasă, televiziunea și telefonia fixă, în funcție de pachetul fiecărui abonat. Notificarea trebuie citită integral, deoarece majorarea poate fi aplicată unui anumit serviciu sau întregului pachet. Valoarea exactă în lei poate varia în funcție de cursul utilizat pentru emiterea facturii.

Nu este prima dată când operatorul ajustează prețurile. La începutul anului, scumpirile la Vodafone au fost legate de indexarea anuală. Noua notificare are însă un mecanism diferit, chiar dacă efectul resimțit de client este același: o factură lunară mai mare.

Modificarea poate părea redusă dacă este analizată pentru o singură lună. Pe durata unui an, însă, costul suplimentar ajunge la 16,8 euro, cu TVA inclus. Pentru un client care are mai multe servicii sau mai multe contracte, diferența poate deveni suficient de mare încât să justifice compararea ofertelor disponibile la ceilalți operatori.

Nu este indexare

Clauza de indexare permite ajustarea anuală a tarifelor în funcție de un indicator stabilit în contract. Atunci când mecanismul, formula și condițiile au fost acceptate la semnarea contractului, operatorul poate susține că aplicarea procentului nu reprezintă o schimbare unilaterală nouă. Posibilitatea ajustării exista deja în documentele semnate.

În cazul de față, informațiile transmise clienților indică o majorare fixă de 1,4 euro, nu un procent calculat prin clauza de indexare. Această diferență contează deoarece o modificare unilaterală poate activa dreptul abonatului de a refuza noile condiții și de a denunța contractul fără penalități.

Scumpirea apare după ce majorările anuale aplicate prin clauzele de indexare au fost deja comunicate în prima parte a anului. Un client poate ajunge astfel să suporte atât ajustarea procentuală anterioară, dacă i-a fost aplicată, cât și noua creștere fixă. Pentru a înțelege exact situația, trebuie comparate contractul, notificările și ultimele facturi.