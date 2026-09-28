Cum suprapui două videoclipuri cu funcția Overlay din CapCut. Trucul simplu pentru efectul Picture-in-Picture

Două videoclipuri pot apărea simultan pe același ecran fără să ai nevoie de un program complicat de editare. CapCut are o funcție numită Overlay, prin care poți plasa un clip peste altul, îl poți micșora, muta într-un colț sau chiar îl poți transforma într-un element aproape transparent. Este metoda folosită frecvent pentru videoclipuri de tip reaction, tutoriale, comparații înainte și după sau clipuri Picture-in-Picture.

Potrivit documentației oficiale CapCut, funcția Overlay poate combina videoclipuri și imagini pe straturi diferite, iar dimensiunea, poziția și durata elementului suprapus pot fi modificate separat. Procesul este simplu mai ales pe telefon și nu presupune să creezi manual un proiect cu mai multe piste video.

Dacă preferi ca aplicația să construiască singură mare parte din montaj, există și varianta AutoCut din CapCut, care poate combina automat fotografii și filmări, aplica muzică și genera tranziții.

Cum folosești Overlay în CapCut pe telefon

Deschide aplicația CapCut pe Android sau iPhone și apasă New project. Selectează primul videoclip, cel care va rămâne pe fundal, apoi apasă Add. Acesta va apărea pe pista principală din timeline și va reprezenta baza proiectului.

În meniul din partea de jos caută opțiunea Overlay. Apasă pe aceasta, apoi pe Add overlay și selectează al doilea videoclip din galeria telefonului. CapCut îl va adăuga pe o pistă separată, deasupra materialului principal.

Al doilea clip va apărea și în fereastra de previzualizare. Folosește două degete pentru a-l micșora sau mări și trage-l în zona în care vrei să apară. De exemplu, pentru un videoclip de tip reaction îl poți așeza într-un colț, astfel încât imaginea principală să rămână vizibilă.

Poți modifica și momentul în care apare videoclipul suprapus. Selectează pista Overlay din timeline și deplaseaz-o spre stânga sau spre dreapta. Dacă vrei ca secvența să fie mai scurtă, trage de marginile clipului până când rămâne numai porțiunea dorită.

Dacă lucrezi des cu clipuri pentru Reels sau Shorts, poți combina metoda și cu sincronizarea tăieturilor cu ritmul muzicii în CapCut, pentru ca schimbările dintre cadre să urmărească beat-ul melodiei.

Cum faci un videoclip Picture-in-Picture

Una dintre cele mai utile întrebuințări ale funcției Overlay este efectul Picture-in-Picture, adică situația în care un videoclip mai mic rulează peste videoclipul principal. Este formatul folosit des atunci când cineva explică sau comentează imaginile care rulează în fundal.

După ce adaugi clipul prin Overlay > Add overlay, micșorează-l și poziționează-l într-unul dintre colțurile cadrului. Ai grijă ca videoclipul secundar să nu acopere elementele importante ale celui principal și lasă suficient spațiu dacă intenționezi să introduci și subtitrări.

Dacă cele două clipuri au sunet, selectează separat fiecare pistă și ajustează volumul. Pentru un reaction video, de exemplu, vocea din videoclipul suprapus ar trebui să rămână clară, iar materialul de fundal poate avea volumul redus.

Poți genera și text automat pentru dialog. CapCut include funcția Auto Captions, iar pașii pentru aceasta sunt explicați separat în tutorialul despre cum generezi automat subtitrări în CapCut pe Android și iPhone. După generare, poți inclusiv schimba stilul tuturor subtitrărilor dintr-un singur loc.

Cum combini cele două videoclipuri cu măști și transparență

Overlay nu trebuie să însemne neapărat că al doilea videoclip apare ca un dreptunghi peste primul. Selectează clipul suprapus și caută opțiunile Mask sau Blend, dacă sunt disponibile în versiunea aplicației instalate. Cu Mask poți limita zona în care este vizibil videoclipul, iar cu opțiunile de blending sau opacity poți combina vizual cele două imagini. CapCut oferă instrumente pentru ajustarea poziției, dimensiunii, transparenței și modului în care straturile video interacționează.

De exemplu, poți folosi o mască circulară pentru ca imaginea persoanei care vorbește să apară într-un cerc într-un colț al ecranului. Pentru comparații, poți folosi o mască astfel încât jumătate din ecran să arate primul videoclip, iar cealaltă jumătate pe al doilea.

Poți adăuga și animații de intrare sau ieșire pentru elementul suprapus, astfel încât acesta să nu apară și să dispară brusc. Selectează clipul Overlay și caută secțiunea Animation, apoi alege efectul și durata potrivite proiectului.

Cum suprapui videoclipuri în CapCut pe PC

În CapCut Desktop principiul este același, însă nu trebuie neapărat să cauți un buton separat numit Overlay. Importă ambele videoclipuri în proiect, apoi trage primul clip pe pista principală din timeline.

Trage al doilea videoclip pe o pistă situată deasupra primei piste. Clipurile aflate pe pistele superioare sunt afișate peste materialul video de dedesubt. Selectează apoi al doilea clip și modifică-i dimensiunea și poziția direct din fereastra de previzualizare. CapCut indică aceeași metodă pentru versiunea desktop: materialul secundar este plasat pe o pistă video superioară și poate fi redimensionat și repoziționat.

Dacă vrei ca ambele videoclipuri să ocupe câte jumătate din imagine, redimensionează-le și poziționează unul în stânga și unul în dreapta. Dacă vrei Picture-in-Picture, păstrează videoclipul principal pe tot ecranul și micșorează doar pista superioară.

La final, urmărește proiectul integral pentru a verifica sincronizarea, poziția elementelor și nivelurile audio. Apasă Export, alege rezoluția și frame rate-ul dorite și salvează videoclipul. Pentru Reels, TikTok sau Shorts, formatul vertical 9:16 este de regulă cel potrivit, în timp ce pentru YouTube sau vizionarea pe un ecran clasic poți lucra în 16:9.

Funcția Overlay este una dintre cele mai rapide metode prin care poți face un montaj să pară mai complex fără să lucrezi într-un editor profesional. Practic, tratezi fiecare videoclip ca pe un strat separat și decizi cât de mare este, unde apare și pentru cât timp rămâne vizibil.