Vine canicula în România. Judeţele în care se anunţă temperaturi de foc în următoarele zile
După o perioadă în care vremea a alternat între zile plăcute și episoade de instabilitate atmosferică, România intră într-o etapă de încălzire accentuată. Meteorologii anunță temperaturi care vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar prognozele pentru următoarele săptămâni indică un tablou dominat de căldură și lipsa precipitațiilor. Primele avertizări au fost deja emise pentru mai multe județe, în timp ce estimările pe termen mediu arată că luna următoare ar putea aduce un regim termic peste mediile obișnuite în aproape toate regiunile țării.
Cod galben de caniculă în 14 județe
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă valabil sâmbătă, în intervalul orar 12:00 – 21:00, pentru 14 județe din țară. Potrivit specialiștilor, vremea va deveni deosebit de călduroasă pentru această perioadă în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul Olteniei.
Meteorologii avertizează că temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.
„Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități”, a transmis ANM.
În Banat și Crișana, dar local și în Oltenia și Muntenia, valorile termice vor urca până la 32 de grade Celsius. În contrast, pe litoral temperaturile vor rămâne mai temperate, în jurul valorii de 24 de grade.
Vreme frumoasă, dar cu episoade de instabilitate la munte
Deși căldura va domina mare parte din țară, meteorologii atrag atenția că după-amiaza și seara vor apărea și zone cu instabilitate atmosferică.
Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, însă în Carpații Orientali și în nordul Moldovei sunt așteptate înnorări accentuate. Pe arii restrânse vor fi averse slabe, în general între 5 și 10 litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice.
„Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18…20 grade în Dealurile de Vest și pe litoral”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.
La munte, dimineața va fi în general însorită, însă spre seară vor apărea înnorări și ploi de scurtă durată, în special în zona Carpaților Orientali.
Cum va fi vremea în București și la mare
În Capitală, vremea se va menține frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt estimate între 28 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî la 14-17 grade.
Pe litoral, vremea se anunță plăcută, cu mult soare și o briză moderată. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar apa mării va avea aproximativ 18 grade.
Pentru ziua de sâmbătă, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor, dar și o accentuare a instabilității atmosferice în a doua parte a zilei. Local, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, iar ploile pot fi însoțite de grindină.
Prognoza ANM până la jumătatea lunii iulie
Estimările publicate de ANM pentru perioada 22 iunie – 20 iulie indică o tendință clară de încălzire la nivel național. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în aproape toate regiunile țării, cu abateri pozitive mai accentuate în vest.
În săptămâna 22 – 29 iunie, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în regiunile intracarpatice.
Același scenariu este prognozat și pentru intervalul 29 iunie – 6 iulie, când temperaturile vor rămâne peste normal, iar ploile vor continua să fie puține în toate regiunile.
În perioada 6 – 13 iulie, căldura va persista în cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea vestică. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în vest, nord și centru.
Pentru săptămâna 13 – 20 iulie, meteorologii estimează că mediile termice vor rămâne peste cele normale în toate regiunile, iar deficitul de precipitații se va menține la nivelul întregii țări, mai ales în zonele intracarpatice.