Vine canicula în România. Judeţele în care se anunţă temperaturi de foc în următoarele zile

Meteorologii avertizează că temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități”, a transmis ANM.

În Banat și Crișana, dar local și în Oltenia și Muntenia, valorile termice vor urca până la 32 de grade Celsius. În contrast, pe litoral temperaturile vor rămâne mai temperate, în jurul valorii de 24 de grade.

Vreme frumoasă, dar cu episoade de instabilitate la munte

Deși căldura va domina mare parte din țară, meteorologii atrag atenția că după-amiaza și seara vor apărea și zone cu instabilitate atmosferică.

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, însă în Carpații Orientali și în nordul Moldovei sunt așteptate înnorări accentuate. Pe arii restrânse vor fi averse slabe, în general între 5 și 10 litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice.

„Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18…20 grade în Dealurile de Vest și pe litoral”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

La munte, dimineața va fi în general însorită, însă spre seară vor apărea înnorări și ploi de scurtă durată, în special în zona Carpaților Orientali.

Cum va fi vremea în București și la mare

În Capitală, vremea se va menține frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt estimate între 28 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî la 14-17 grade.

Pe litoral, vremea se anunță plăcută, cu mult soare și o briză moderată. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar apa mării va avea aproximativ 18 grade.