Vila romană descoperită lângă Roma care ar putea avea legături cu împărații Hadrian și Marcus Aurelius

O vilă imperială ascunsă sub pământ

Primele cercetări au scos la iveală o parte dintr-o vilă romană de mari dimensiuni, construită cel mai probabil în secolul I d.Hr. și abandonată în secolul al III-lea. Printre elementele identificate se află un atrium, adică zona centrală de primire a casei, camere cu podele decorate în mozaic, pereți pictați și spații legate de activitățile agricole ale unei reședințe rurale de elită.

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente este impluviumul central, bazinul din marmură folosit în casele romane pentru colectarea apei de ploaie. Acesta era înconjurat de mozaicuri alb-negru cu motive geometrice și vegetale, semn al unui rafinament specific aristocrației romane. Pereții păstrați până la aproximativ 1,5 metri înălțime aveau fresce cu fundal roșu, panouri multicolore, figuri umane și elemente botanice.

În jurul încăperii centrale au fost descoperite mai multe camere, unele cu pavimente foarte bine conservate. Mozaicurile includ forme geometrice, octogoane negre pe fundal alb, dreptunghiuri și modele decorative care indică un nivel ridicat al meșterilor implicați. Nu vorbim despre o locuință modestă, ci despre o reședință bogată, gândită să transmită statut, putere și gust artistic.

Arheologii au găsit și o statuie fragmentară din marmură albă, de aproximativ 80 de centimetri înălțime. Aceasta reprezintă un bărbat bărbos, îmbrăcat într-o tunică scurtă, care pare să poarte un animal mic, posibil un vițel sau un purcel. Specialiștii cred că ar putea fi vorba despre Silvanus, zeul roman al pădurilor, câmpurilor și turmelor, o divinitate strâns legată de lumea rurală.

Legătura posibilă cu dinastia Antonină

Importanța vilei vine nu doar din frumusețea descoperirilor, ci și din locul în care a fost găsită. Castel di Guido se află în vechiul teritoriu Lorium, o zonă asociată cu proprietăți imperiale și cu dinastia Antonină. Aici ar fi copilărit Antoninus Pius, împărat al Romei între anii 138 și 161 d.Hr., cel care și-a construit o reședință imperială în această regiune și a murit tot la Lorium.

Zona a fost frecventată și de Hadrian, împăratul care l-a adoptat pe Antoninus Pius pentru a-l desemna succesor, dar și de Marcus Aurelius, nepotul, fiul adoptiv și ginerele lui Antoninus Pius. Tocmai de aceea, cercetătorii iau în calcul posibilitatea ca vila descoperită să fi aparținut unei familii aristocratice apropiate de domeniul imperial sau chiar unor membri ai cercului Antoninilor.

Deocamdată, nu există o dovadă definitivă că Hadrian, Antoninus Pius sau Marcus Aurelius au locuit efectiv în această vilă. Totuși, calitatea mozaicurilor, frescelor și sculpturii, împreună cu poziționarea sitului, indică un proprietar de rang foarte înalt. În lumea romană, o astfel de reședință nu era doar o casă de vacanță, ci un spațiu de putere, administrare agricolă, reprezentare socială și prestigiu.