Cartofii de 500 de ani care au hrănit Imperiul Incaș: descoperirea rară făcută într-un depozit din Peru
Două bucăți de cartof uscat, găsite într-o încăpere de depozitare din sudul statului Peru, au oferit arheologilor o imagine neașteptat de clară despre felul în care Imperiul Incaș își organiza hrana. Resturile au aproximativ 500 de ani și reprezintă chuño, cartofi conservați printr-o metodă tradițională de înghețare și uscare, folosită în Anzi cu mult înainte de sosirea spaniolilor.
Descoperirea este rară nu pentru că incașii nu consumau cartofi conservați, ci pentru că acest tip de aliment organic se păstrează greu în siturile arheologice. În cazul de la Tambo Viejo, condițiile extrem de uscate din valea Acarí au protejat două exemplare care arată aproape ca niște cartofi uscați de astăzi, deși au fost depozitați în urmă cu jumătate de mileniu.
Cartofii care puteau rezista ani întregi
Chuño era una dintre cele mai importante resurse alimentare ale lumii andine. Cartofii erau lăsați peste noapte în condițiile reci de la mare altitudine, apoi expuși soarelui în timpul zilei. Procesul era repetat până când aproape toată apa era eliminată, iar tuberculii deveneau foarte ușori, rezistenți și ușor de transportat.
Metoda avea o utilitate uriașă într-un imperiu care se întindea pe distanțe mari, între munți, văi, deșert și zone de coastă. Cartofii obișnuiți se alterează repede în condiții calde, mai ales deoarece conțin multă apă. Chuño, în schimb, putea fi păstrat mult timp și transportat fără probleme în cantități mari.
Cele două exemplare descoperite la Tambo Viejo au fost găsite într-un vas de ceramică îngropat parțial în podeaua unei camere de depozitare. Alături de ele au apărut și fragmente de ceramică incașă, precum și un obiect folosit la torsul fibrelor. Contextul arheologic susține ideea că nu era vorba despre hrană pierdută întâmplător, ci despre un produs depozitat intenționat.
Pentru arheologi, descoperirea este importantă și pentru că oferă o dovadă fizică a unei rețele de aprovizionare despre care se știa deja din cercetări istorice și etnografice. Chuño putea fi produs doar în zonele înalte ale Anzilor, unde temperaturile nocturne coborau suficient de mult pentru îngheț. Tambo Viejo se afla însă pe coasta aridă a Peruului, ceea ce înseamnă că alimentul a fost adus de la distanță.
Caravanele cu lame care au hrănit un imperiu
Imperiul Incaș nu avea roată pentru transport greu și nici animale de povară comparabile cu caii sau boii europeni. În schimb, se baza pe rețeaua sa impresionantă de drumuri și pe caravane de lame, capabile să transporte bunuri prin zone montane dificile.
Cartofii uscați erau perfecți pentru acest sistem. Erau ușori, rezistau mult timp și puteau hrăni muncitorii implicați în construcția de drumuri, terase agricole, fortificații, centre administrative sau temple. Într-un stat care trebuia să susțină proiecte uriașe și să mențină controlul asupra unor teritorii foarte diferite, hrana conservată era o formă de putere.
Descoperirea de la Tambo Viejo arată că administrația incașă nu se limita la colectarea de produse locale. Autoritățile puteau muta alimente esențiale din munți spre coastă, în funcție de nevoi. Chuño era probabil parte din rezervele folosite pentru populația locală, funcționari, lucrători sau persoane aflate în tranzit prin centrul provincial.
În același timp, cei doi cartofi vechi de 500 de ani spun și o poveste actuală. Metoda tradițională de conservare nu necesita electricitate, refrigerare industrială sau ambalaje sofisticate. Folosea frigul nopții, soarele zilei și condițiile naturale ale altitudinii. Într-o perioadă în care risipa alimentară și siguranța alimentară devin teme tot mai importante, soluțiile dezvoltate de comunitățile andine pot părea surprinzător de moderne.
De ce această descoperire este atât de rară
Alimentele organice se degradează de obicei rapid, iar cartofii sunt printre cele mai greu de păstrat produse în condiții arheologice. Chiar și atunci când sunt uscați, ei pot fi distruși de umezeală, insecte, bacterii sau modificări de temperatură. În cazul sitului Tambo Viejo, ariditatea extremă a văii Acarí a creat condiții ideale pentru conservare.
Arheologii spun că aceasta este doar a doua descoperire confirmată de chuño într-un sit incaș. Tocmai de aceea, valoarea celor două exemplare este mai mare decât ar putea părea la prima vedere. Nu sunt simple resturi alimentare, ci dovada concretă a modului în care Imperiul Incaș își planifica logistica, își alimenta populația și rezista într-un teritoriu vast.
Pe măsură ce săpăturile continuă în siturile de pe coasta Peruului, cercetătorii se așteaptă să găsească și alte urme ale sistemelor de aprovizionare incașe. Dar până atunci, doi cartofi uscați, păstrați timp de cinci secole într-un vas de lut, reamintesc cât de sofisticată era economia unei civilizații care a reușit să transforme munții și deșertul într-o rețea funcțională de resurse.