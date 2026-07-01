Cartofii de 500 de ani care au hrănit Imperiul Incaș: descoperirea rară făcută într-un depozit din Peru

Cartofii care puteau rezista ani întregi

Chuño era una dintre cele mai importante resurse alimentare ale lumii andine. Cartofii erau lăsați peste noapte în condițiile reci de la mare altitudine, apoi expuși soarelui în timpul zilei. Procesul era repetat până când aproape toată apa era eliminată, iar tuberculii deveneau foarte ușori, rezistenți și ușor de transportat.

Metoda avea o utilitate uriașă într-un imperiu care se întindea pe distanțe mari, între munți, văi, deșert și zone de coastă. Cartofii obișnuiți se alterează repede în condiții calde, mai ales deoarece conțin multă apă. Chuño, în schimb, putea fi păstrat mult timp și transportat fără probleme în cantități mari.

Cele două exemplare descoperite la Tambo Viejo au fost găsite într-un vas de ceramică îngropat parțial în podeaua unei camere de depozitare. Alături de ele au apărut și fragmente de ceramică incașă, precum și un obiect folosit la torsul fibrelor. Contextul arheologic susține ideea că nu era vorba despre hrană pierdută întâmplător, ci despre un produs depozitat intenționat.

Pentru arheologi, descoperirea este importantă și pentru că oferă o dovadă fizică a unei rețele de aprovizionare despre care se știa deja din cercetări istorice și etnografice. Chuño putea fi produs doar în zonele înalte ale Anzilor, unde temperaturile nocturne coborau suficient de mult pentru îngheț. Tambo Viejo se afla însă pe coasta aridă a Peruului, ceea ce înseamnă că alimentul a fost adus de la distanță.

Caravanele cu lame care au hrănit un imperiu

Imperiul Incaș nu avea roată pentru transport greu și nici animale de povară comparabile cu caii sau boii europeni. În schimb, se baza pe rețeaua sa impresionantă de drumuri și pe caravane de lame, capabile să transporte bunuri prin zone montane dificile.

Cartofii uscați erau perfecți pentru acest sistem. Erau ușori, rezistau mult timp și puteau hrăni muncitorii implicați în construcția de drumuri, terase agricole, fortificații, centre administrative sau temple. Într-un stat care trebuia să susțină proiecte uriașe și să mențină controlul asupra unor teritorii foarte diferite, hrana conservată era o formă de putere.

Descoperirea de la Tambo Viejo arată că administrația incașă nu se limita la colectarea de produse locale. Autoritățile puteau muta alimente esențiale din munți spre coastă, în funcție de nevoi. Chuño era probabil parte din rezervele folosite pentru populația locală, funcționari, lucrători sau persoane aflate în tranzit prin centrul provincial.