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de Iulia Kelt
ȘTIINȚĂ

Descoperire surprinzătoare pe șantierul de la Băicoi. Arheologii au găsit un artefact vechi de peste 2.500 de ani

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Descoperire surprinzătoare pe șantierul de la Băicoi. Arheologii au găsit un artefact vechi de peste 2.500 de ani
Descoperire importantă la Băicoi / Foto: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Lucrările desfășurate pe șantierul pasajului suprateran de la Băicoi continuă să ofere surprize importante pentru arheologi. După descoperirea unui mormânt preistoric vechi de aproximativ 5.000 de ani, specialiștii implicați în cercetările preventive au anunțat identificarea unui nou obiect cu valoare istorică semnificativă.

Este vorba despre un vârf de lance din fier, o piesă care datează din perioada Hallstatt, prima epocă a fierului, și care oferă noi indicii despre comunitățile care au locuit în această zonă cu multe secole înaintea erei noastre.

Descoperirea a fost realizată în cadrul investigațiilor arheologice desfășurate înaintea continuării lucrărilor de infrastructură. Specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova consideră că obiectul poate contribui la o mai bună înțelegere a trecutului regiunii și a modului în care aceasta a fost locuită de-a lungul timpului.

Un vârf de lance din epoca Hallstatt a ieșit la lumină pe șantier

Potrivit arheologilor, piesa descoperită este realizată din fier și poate fi încadrată cronologic în secolele VI-V înainte de Hristos. Această perioadă corespunde culturii Hallstatt, una dintre cele mai importante etape din prima epocă a fierului în Europa.

Deși, la prima vedere, artefactul pare să fie o descoperire izolată, cercetătorii nu exclud posibilitatea existenței unor vestigii suplimentare în apropiere. Din acest motiv, zona este analizată atent, iar săpăturile continuă pentru a stabili dacă vârful de lance a făcut parte dintr-un context mai amplu, precum o așezare, un mormânt sau un depozit de obiecte.

Astfel de descoperiri sunt importante deoarece oferă informații despre tehnologiile de prelucrare a metalelor, despre armamentul utilizat în acea perioadă și despre relațiile dintre comunitățile care populau spațiul actual al României în urmă cu peste două milenii și jumătate.

Piesa urmează să fie analizată în detaliu pentru a se stabili cât mai exact caracteristicile sale și eventualele particularități care ar putea indica proveniența sau utilizarea sa.

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Șantierul de la Băicoi continuă să dezvăluie vestigii din perioade istorice diferite

Noua descoperire vine la doar câteva săptămâni după ce arheologii au anunțat identificarea unui mormânt impresionant, datat la aproximativ 5.000 de ani vechime. Acesta a fost găsit în cadrul cercetărilor efectuate în zona tumulului cunoscut sub numele de „Movila Vulpii”, unul dintre cele mai importante monumente funerare din regiune.

Mormântul aparținea unui bărbat adult și a fost atribuit comunităților Yamnaya, populații care au ocupat vaste teritorii din Europa de Est în epoca bronzului timpuriu. Alături de schelet au fost identificate podoabe realizate din metale prețioase și alte elemente specifice ritualurilor funerare practicate în acea perioadă.

Tot în perimetrul cercetat a fost găsită și o monedă emisă în secolul al IV-lea după Hristos, în timpul împăratului roman Iulian Apostatul. Faptul că în aceeași zonă apar vestigii provenind din epoci atât de diferite demonstrează importanța istorică a sitului și utilizarea sa pe parcursul a mii de ani.

Arheologii spun că cercetările sunt departe de a se fi încheiat. Pe măsură ce lucrările de infrastructură avansează, specialiștii continuă documentarea și investigarea terenului, existând posibilitatea ca noi descoperiri să iasă la iveală.

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