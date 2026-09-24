Nu toți anii recunoscuți la pensie te ajută să ieși mai devreme din activitate. Diferența dintre stagiul contributiv și cel asimilat
Nu toți anii care sunt recunoscuți în sistemul public de pensii au același rol atunci când o persoană vrea să se retragă din activitate înainte de vârsta standard. Legea nr. 360/2023 face o distincție între stagiul de cotizare contributiv și perioadele asimilate, iar această diferență este importantă mai ales pentru stabilirea dreptului la pensie anticipată și pentru reducerile vârstei de pensionare.
Ce este stagiul de cotizare contributiv
Stagiul de cotizare este format din stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege. În schimb, stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioada pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii.
Legea definește și stagiul complet de cotizare contributiv ca perioada necesară pentru reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate. Durata este stabilită în funcție de luna și anul nașterii, potrivit eșalonării din anexa nr. 5.
Pentru pensia anticipată, condiția esențială este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. CNPP precizează că pensia anticipată poate fi acordată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard persoanelor care au realizat acest stagiu, precum și celor care l-au depășit cu până la cinci ani.
Ce sunt perioadele asimilate la pensie
Perioadele asimilate sunt intervale în care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale, dar pe care legea le consideră echivalente stagiului de cotizare. Acestea sunt valorificate la stabilirea drepturilor de pensie dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.
Printre perioadele asimilate se numără studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență, în condițiile prevăzute de lege, precum și serviciul militar, perioadele de concentrare, mobilizare sau prizonierat. Sunt incluse, de asemenea, anumite perioade în care persoana a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accidente de muncă și boli profesionale sau de concediu pentru creșterea copilului.
Aceste perioade pot fi valorificate la stabilirea pensiei, însă recunoașterea lor nu înseamnă, ca regulă, că devin ani contributivi. Tocmai de aceea, o persoană poate avea un stagiu total de cotizare mai mare decât stagiul contributiv luat în calcul pentru anumite forme de pensionare.
Ce perioade nu te ajută, ca regulă, la pensia anticipată
Pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată, CNPP precizează că anumite perioade asimilate nu sunt incluse în stagiul complet de cotizare contributiv. Printre acestea se află perioada în care persoana a urmat studiile universitare în condițiile prevăzute de lege și perioada în care a satisfăcut serviciul militar.
Asta înseamnă că anii de facultate sau cei aferenți serviciului militar pot fi recunoscuți la pensie și pot contribui la calculul drepturilor, dar nu înlocuiesc, ca regulă, anii contributivi necesari pentru îndeplinirea condiției principale de acordare a pensiei anticipate.
Există însă o excepție importantă în cazul concediului pentru creșterea copilului. CNPP precizează că perioada asimilată în care o persoană a beneficiat, începând cu 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului se ia în calcul la stabilirea stagiului minim de cotizare contributiv și a stagiului complet de cotizare contributiv.
Cum influențează perioadele asimilate valoarea pensiei
Faptul că o perioadă nu este considerată, ca regulă, stagiu contributiv pentru îndeplinirea condiției de pensionare anticipată nu înseamnă că aceasta este ignorată la calculul pensiei. Legea prevede că numărul total de puncte realizat include și punctajele aferente perioadelor asimilate și necontributive.
Astfel, studiile universitare, serviciul militar sau perioadele de concediu pentru creșterea copilului pot fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie. Rolul lor este însă diferit de cel al perioadelor în care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.
Cum funcționează punctele de stabilitate
Legea nr. 360/2023 prevede și acordarea unor puncte de stabilitate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani. Pentru perioada de peste 25 de ani și până la 30 de ani se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, pentru intervalul de peste 30 și până la 35 de ani se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an, iar pentru anii contributivi care depășesc 35 de ani se acordă câte un punct pentru fiecare an.
Pentru fracțiunile de an, punctele se acordă proporțional. Prin urmare, punctele de stabilitate sunt legate de stagiul de cotizare contributiv, ceea ce subliniază din nou diferența dintre acesta și perioadele asimilate.
Ce trebuie reținut pentru pensionarea mai devreme
Pentru pensia anticipată, realizarea stagiului complet de cotizare contributiv este condiția care deschide dreptul, iar perioadele asimilate nu pot acoperi, în mod obișnuit, anii contributivi care lipsesc. După îndeplinirea acestei condiții, stagiul de până la cinci ani realizat peste stagiul complet contributiv poate cuprinde și perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege.
Legea stabilește un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, însă atingerea acestui stagiu se realizează prin eșalonarea prevăzută în anexa nr. 5. Pentru femei, de exemplu, stagiul complet contributiv crește etapizat până la 35 de ani.
Diferența dintre cele două tipuri de perioade este, astfel, esențială: stagiul contributiv este cel care contează pentru îndeplinirea condiției principale de pensionare anticipată, în timp ce perioadele asimilate sunt recunoscute pentru stabilirea drepturilor de pensie în condițiile legii. Excepția importantă este concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006, care este perioadă asimilată, dar este luat în calcul la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.
Sursa: CNPP