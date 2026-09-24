Nu toți anii recunoscuți la pensie te ajută să ieși mai devreme din activitate. Diferența dintre stagiul contributiv și cel asimilat

Legea definește și stagiul complet de cotizare contributiv ca perioada necesară pentru reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate. Durata este stabilită în funcție de luna și anul nașterii, potrivit eșalonării din anexa nr. 5.

Pentru pensia anticipată, condiția esențială este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. CNPP precizează că pensia anticipată poate fi acordată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard persoanelor care au realizat acest stagiu, precum și celor care l-au depășit cu până la cinci ani.

Ce sunt perioadele asimilate la pensie

Perioadele asimilate sunt intervale în care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale, dar pe care legea le consideră echivalente stagiului de cotizare. Acestea sunt valorificate la stabilirea drepturilor de pensie dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Printre perioadele asimilate se numără studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență, în condițiile prevăzute de lege, precum și serviciul militar, perioadele de concentrare, mobilizare sau prizonierat. Sunt incluse, de asemenea, anumite perioade în care persoana a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accidente de muncă și boli profesionale sau de concediu pentru creșterea copilului.

Aceste perioade pot fi valorificate la stabilirea pensiei, însă recunoașterea lor nu înseamnă, ca regulă, că devin ani contributivi. Tocmai de aceea, o persoană poate avea un stagiu total de cotizare mai mare decât stagiul contributiv luat în calcul pentru anumite forme de pensionare.

Ce perioade nu te ajută, ca regulă, la pensia anticipată

Pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată, CNPP precizează că anumite perioade asimilate nu sunt incluse în stagiul complet de cotizare contributiv. Printre acestea se află perioada în care persoana a urmat studiile universitare în condițiile prevăzute de lege și perioada în care a satisfăcut serviciul militar.

Asta înseamnă că anii de facultate sau cei aferenți serviciului militar pot fi recunoscuți la pensie și pot contribui la calculul drepturilor, dar nu înlocuiesc, ca regulă, anii contributivi necesari pentru îndeplinirea condiției principale de acordare a pensiei anticipate.