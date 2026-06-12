Ce poți face dacă ai ajuns la vârsta de pensionare, dar nu ai suficienți ani de contribuție

Care este stagiul minim necesar pentru pensie

Pentru a putea solicita pensia pentru limită de vârstă, legislația prevede un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Cu alte cuvinte, este nevoie de cel puțin 180 de luni în care au fost achitate contribuții la sistemul public de pensii.

Acești ani nu trebuie să fie consecutivi. Perioadele lucrate se adună, indiferent dacă au existat întreruperi între ele. Important este ca totalul să atingă pragul minim impus de lege.

Stagiul minim nu trebuie confundat cu stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani. Acesta din urmă influențează valoarea pensiei și punctajul acumulat, în timp ce cei 15 ani reprezintă condiția minimă pentru a avea dreptul la pensie din sistemul public.

În calculul vechimii pot intra:

perioadele în care au fost plătite contribuții la pensii;

anumite perioade asimilate, recunoscute prin lege;

intervalele pentru care s-au achitat contribuții în baza unui contract de asigurare socială.

Persoanele interesate își pot verifica stagiul de cotizare prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice sau prin platforma online a instituției.

Ce se întâmplă dacă nu ai 15 ani de cotizare

Cei care ating vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat cel puțin 15 ani de contribuții, nu pot primi pensie pentru limită de vârstă.

În lipsa acestui drept, veniturile la bătrânețe pot proveni doar din economii, sprijinul familiei sau alte forme de ajutor social, acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale.