Valul de aer tropical ajunge în România. Zonele în care temperaturile vor depăşi 35 de grade

O evoluție asemănătoare este prognozată și în Crișana, unde media maximelor termice va crește de la 22 de grade până la 34 de grade în jurul datei de 22 iunie. Ulterior, valorile vor oscila între 28 și 32 de grade. Minimele vor urca de la 11 grade la aproximativ 18 grade, după care se vor situa între 13 și 17 grade.

În Muntenia, procesul de încălzire va continua până în jurul zilei de 22 iunie. Media temperaturilor maxime va porni de la 27 de grade și va ajunge la 33 de grade, în timp ce minimele vor crește de la 13 la 18 grade. În a doua parte a intervalului analizat, maximele vor varia între 28 și 32 de grade.

Și în Maramureș sunt așteptate temperaturi în creștere. Media maximelor va urca de la 22 la 33 de grade până la începutul celei de-a doua săptămâni, iar ulterior va oscila între 27 și 31 de grade.

Moldova și Transilvania se încălzesc treptat

În Moldova, valorile termice vor urma un trend ascendent până în jurul datei de 22 iunie. Media temperaturilor maxime va crește de la 22 la 31 de grade, iar cea a minimelor de la 11 la 17 grade. După această perioadă, maximele vor coborî și se vor situa între 25 și 29 de grade, în timp ce minimele vor varia între 13 și 16 grade.

Pentru Transilvania, meteorologii estimează o creștere a mediei maximelor de la 22 de grade în prima zi până la 31-32 de grade în intervalul 21-22 iunie. Ulterior, temperaturile vor intra într-un proces de scădere. Minimele vor fi de aproximativ 9 grade în primele nopți, urmând să ajungă la 14-15 grade în intervalul 22-24 iunie. Spre finalul perioadei de prognoză, acestea vor varia între 11 și 14 grade.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai stabile comparativ cu alte regiuni. Media maximelor va fi cuprinsă, în general, între 26 și 30 de grade, iar cea a minimelor între 15 și 19 grade.

Averse în numeroase regiuni ale țării

Pe lângă încălzirea vremii, prognoza indică și perioade cu instabilitate atmosferică. În Crișana, probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată în data de 18 iunie și după 22 iunie.