BMW pregătește un Seria 1 electric pe Neue Klasse și un SUV uriaș peste X7. Ce știm despre viitoarele „i1” și „X8”

BMW pregătește o extindere majoră a gamei sale pentru următorii ani, cu două modele aflate la extremele portofoliului: o electrică de clasă compactă destinată în special Europei și un SUV uriaș poziționat deasupra actualului X7. Potrivit Autocar, primul dintre acestea este așteptat să devină viitoarea versiune electrică a Seriei 1, în timp ce al doilea ar putea ajunge pe piață sub numele X8. BMW a confirmat oficial, la Capital Market Day 2026, că lucrează atât la un EV de acces pentru Europa, cât și la un nou SAV plasat peste X7.

Pentru constructorul german, cele două proiecte fac parte dintr-o reorganizare mai amplă a gamei, în care modelele și motorizările vor fi adaptate mai puternic cererii din fiecare regiune. Europa va primi o atenție specială în segmentul compact electric, în timp ce Statele Unite vor deveni și mai importante pentru SUV-urile mari.

Playtech a scris deja despre planurile pentru un BMW Seria 1 electric, model estimat pentru 2028 și construit în jurul arhitecturii Neue Klasse. Noile informații arată că proiectul rămâne o piesă importantă în strategia companiei.

Seria 1 electric ar putea readuce tracțiunea spate

BMW nu a confirmat oficial că noul model electric compact va purta numele i1 sau Seria 1, însă informațiile Autocar indică faptul că acesta va reprezenta, cel mai probabil, cea de-a cincea generație a compactei. Lansarea este așteptată în 2028, iar automobilul ar urma să folosească aceeași familie tehnologică Neue Klasse întâlnită deja pe modelele electrice mai noi ale mărcii.

Un detaliu interesant este posibila revenire la tracțiunea spate pentru versiunile de bază electrice. Actuala Seria 1 folosește o arhitectură cu tracțiune față, însă platforma electrică Neue Klasse ar permite BMW să revină la o configurație mai apropiată de tradiția mărcii. În paralel, ar urma să existe și o Seria 1 cu motoare termice, cu un design asemănător, dar cu o bază tehnică diferită.

Neue Klasse devine rapid fundamentul noii generații de electrice BMW. Noul BMW i3 electric folosește aceeași direcție tehnologică, iar compania extinde treptat arhitectura către tot mai multe segmente. În același timp, BMW iX3 Neue Klasse a devenit unul dintre primele exemple concrete ale saltului pe care producătorul încearcă să îl facă în materie de baterii, autonomie, încărcare și software.

BMW pregătește un SUV chiar mai mare decât X7

La celălalt capăt al gamei, BMW a confirmat că analizează și introducerea unui SAV poziționat peste actualul X7. Denumirea comercială nu a fost anunțată, însă Autocar notează că un nume logic pentru acesta ar fi X8. Modelul ar fi orientat în special către Statele Unite, unde cererea pentru SUV-uri mari și foarte luxoase rămâne importantă.

O eventuală apariție a lui X8 ar împinge oferta BMW într-o zonă de lux și mai înaltă decât cea ocupată în prezent de BMW X7. În același timp, constructorul pregătește repoziționarea BMW ALPINA: primul model al noii formule este programat pentru anul viitor, va fi inspirat de Seria 7 și va ocupa o zonă între oferta tradițională BMW și Rolls-Royce.

Strategia diferă în funcție de regiune. În China, BMW vrea să producă mai multe automobile adaptate local și analizează inclusiv exportarea unor vehicule fabricate acolo către piețele din Asia de Sud-Est. În Europa, accentul va cădea inclusiv pe noul model electric de acces, în timp ce gama generală va fi simplificată pentru a elimina variantele mai puțin profitabile. BMW a confirmat deja că Seria 2 Active Tourer nu va primi un succesor.

Mai mult AI și o structură BMW mai simplă

Schimbările nu se limitează la mașini. BMW spune că va folosi sistematic inteligența artificială în dezvoltare, achiziții, producție și servicii post-vânzare, cu scopul de a accelera procesele și de a reduce costurile. În paralel, constructorul intenționează să reducă cu 20% numărul total de divizii și funcții de management asociate.

Compania și-a stabilit ca obiectiv intermediar o marjă EBIT de 3-5% pentru divizia auto în 2028, urmând ca la începutul deceniului următor să revină în intervalul său pe termen lung de 8-10%. BMW mizează pentru asta pe o gamă mai concentrată, o producție adaptată fiecărei regiuni și eficientizarea întregului lanț valoric.

Pentru clienți, rezultatul acestei reorganizări ar trebui să fie o gamă BMW mai clar împărțită între piețe: electrice compacte și Neue Klasse cu accent pe Europa, mai multe modele dezvoltate local pentru China și SUV-uri mari, foarte profitabile, cu o miză tot mai mare pe piața americană.