Cel mai ieftin pickup electric mare din SUA costă acum aproximativ 46.800 de euro. Chevrolet profită de dispariția Ford F-150 Lightning

Aproape 800 km autonomie în cea mai generoasă configurație

Modelul de bază este Silverado EV 4WT Work Truck, orientat în primul rând către utilizarea profesională. Chevrolet nu a comunicat încă toate specificațiile definitive pentru gama 2027, însă actualul Silverado EV cu bateria Standard Range oferă până la aproximativ 460 de kilometri autonomie.

Bateria Extended Range duce autonomia la aproximativ 682 de kilometri, iar versiunea Max ajunge la aproape 793 de kilometri. Pentru un vehicul atât de mare și greu, valoarea este impresionantă și arată dimensiunile pachetelor de baterii utilizate în această categorie.

Prețurile cresc odată cu echiparea. Silverado EV 2LT ajunge la echivalentul a aproximativ 53.700 de euro, iar Trail Boss pornește în jurul valorii de 61.700 de euro pentru versiunea 2TR. Configurația superioară Trail Boss ajunge la aproximativ 76.300 de euro.

Prin comparație, GMC Sierra EV pornește în SUA de la aproximativ 54.900 de euro la cursul actual, Tesla Cybertruck de la aproximativ 66.000 de euro, Rivian R1T de la circa 70.400 de euro, iar GMC Hummer EV Pickup ajunge la aproximativ 85.500 de euro.

Aceste conversii sunt utile pentru comparație, dar nu trebuie interpretate ca prețuri de vânzare în Europa. Taxele, TVA-ul, transportul, omologarea și strategia comercială pot modifica radical suma finală dacă un asemenea vehicul este importat.

Trail Boss arată cât de diferită este piața americană de cea românească

Versiunea Trail Boss revine cu o gardă la sol mărită cu aproximativ cinci centimetri, anvelope all-terrain cu diametrul de aproximativ 89 cm și o suspensie adaptată utilizării în afara asfaltului. Puterea poate ajunge la 760 CP.

Capacitatea de tractare ajunge la aproximativ 5,7 tone, în timp ce sarcina utilă poate urca la aproximativ 950 kg. Sunt valori care explică de ce pickup-ul este văzut în Statele Unite atât ca mașină personală, cât și ca vehicul de muncă.