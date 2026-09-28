Cel mai ieftin pickup electric mare din SUA costă acum aproximativ 46.800 de euro. Chevrolet profită de dispariția Ford F-150 Lightning
Piața americană a pickup-urilor electrice a pierdut unul dintre modelele care au deschis această categorie. Ford F-150 Lightning nu mai este disponibil în forma cunoscută până acum, iar locul său în partea inferioară a clasamentului de preț este ocupat de Chevrolet Silverado EV.
Pentru anul-model 2027, Silverado EV pornește de la 53.200 de dolari, echivalentul a aproximativ 46.800 de euro la cursul actual. Este cu aproximativ 350 de euro mai mult decât costa versiunea echivalentă a modelului precedent, însă rămâne sub celelalte pickup-uri electrice de dimensiuni comparabile disponibile în Statele Unite.
Aproape 800 km autonomie în cea mai generoasă configurație
Modelul de bază este Silverado EV 4WT Work Truck, orientat în primul rând către utilizarea profesională. Chevrolet nu a comunicat încă toate specificațiile definitive pentru gama 2027, însă actualul Silverado EV cu bateria Standard Range oferă până la aproximativ 460 de kilometri autonomie.
Bateria Extended Range duce autonomia la aproximativ 682 de kilometri, iar versiunea Max ajunge la aproape 793 de kilometri. Pentru un vehicul atât de mare și greu, valoarea este impresionantă și arată dimensiunile pachetelor de baterii utilizate în această categorie.
Prețurile cresc odată cu echiparea. Silverado EV 2LT ajunge la echivalentul a aproximativ 53.700 de euro, iar Trail Boss pornește în jurul valorii de 61.700 de euro pentru versiunea 2TR. Configurația superioară Trail Boss ajunge la aproximativ 76.300 de euro.
Prin comparație, GMC Sierra EV pornește în SUA de la aproximativ 54.900 de euro la cursul actual, Tesla Cybertruck de la aproximativ 66.000 de euro, Rivian R1T de la circa 70.400 de euro, iar GMC Hummer EV Pickup ajunge la aproximativ 85.500 de euro.
Aceste conversii sunt utile pentru comparație, dar nu trebuie interpretate ca prețuri de vânzare în Europa. Taxele, TVA-ul, transportul, omologarea și strategia comercială pot modifica radical suma finală dacă un asemenea vehicul este importat.
Trail Boss arată cât de diferită este piața americană de cea românească
Versiunea Trail Boss revine cu o gardă la sol mărită cu aproximativ cinci centimetri, anvelope all-terrain cu diametrul de aproximativ 89 cm și o suspensie adaptată utilizării în afara asfaltului. Puterea poate ajunge la 760 CP.
Capacitatea de tractare ajunge la aproximativ 5,7 tone, în timp ce sarcina utilă poate urca la aproximativ 950 kg. Sunt valori care explică de ce pickup-ul este văzut în Statele Unite atât ca mașină personală, cât și ca vehicul de muncă.
La interior, Silverado EV oferă standard un ecran central de 17,7 inchi și un display de 11 inchi pentru instrumentar. Sunt disponibile și un head-up display de 14 inchi și sistemul de asistență Super Cruise.
Pentru România, dimensiunile și masa unui Silverado EV îl transformă într-un produs de nișă. Străzile înguste, parcările și costurile asociate unui vehicul atât de mare sunt foarte diferite de realitatea americană. În schimb, autonomia arată cât de departe au ajuns bateriile destinate vehiculelor comerciale și pickup-urilor grele.
Titlul de cel mai accesibil pickup electric full-size din America va fi probabil temporar. Ford pregătește un nou model electric mai accesibil, iar competiția continuă să crească. Pentru moment însă, dispariția actualului F-150 Lightning îi lasă lui Chevrolet un avantaj de marketing important într-o categorie în care pragul de intrare rămâne foarte ridicat.