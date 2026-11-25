Uniunea Europeană limitează importurile de mașini hibride din China. Câte vehicule vor putea ajunge pe piața europeană
Uniunea Europeană va introduce, de la 1 decembrie 2026, limite temporare pentru importurile de mașini hibride din China și din alte state care exportă volume importante de astfel de vehicule către piața comunitară. Măsura va fi aplicată timp de 200 de zile, în cadrul unei investigații privind creșterea importurilor și efectele asupra producătorilor europeni. China va fi țara vizată de cele mai restrictive cote, cu un plafon de 350.000 de automobile în primul an.
Decizia vine după ce exporturile chineze de mașini hibride către Europa au crescut, în urma măsurilor comerciale adoptate anterior de Bruxelles pentru automobilele electrice. Comisia Europeană consideră că producătorii din China și-au reorientat o parte din exporturi către segmentul hibrid, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară asupra industriei auto din Uniune, scrie The Guardian.
Când intră în vigoare noile limite pentru importurile de mașini hibride
Cotele de import vor fi aplicate începând cu 1 decembrie 2026 și vor rămâne în vigoare timp de 200 de zile. Măsura are caracter temporar și este justificată prin regulile Organizației Mondiale a Comerțului, care permit introducerea unor măsuri de salvgardare atunci când importurile amenință să provoace prejudicii grave unei industrii locale.
Potrivit documentului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia consideră că importurile de automobile hibride pot afecta producția comunitară într-un sector cu importanță strategică pentru economie, inovare, electrificare și locuri de muncă. Investigația urmărește să stabilească amploarea efectelor și să ofere autorităților europene timp pentru evaluarea situației.
Pentru China, plafonul va fi de 350.000 de mașini în primul an, ceea ce înseamnă aproximativ 191.000 de vehicule pentru perioada inițială de 200 de zile. Cota reprezintă aproximativ jumătate din numărul de automobile hibride chinezești care ar urma să fie importate în Uniunea Europeană într-un interval de 12 luni.
Măsura nu se limitează însă la China. Regulile vor fi aplicate și altor mari exportatori de automobile hibride către piața europeană, astfel încât mecanismul să respecte principiile comerciale internaționale. Diferența constă în dimensiunea cotelor, care sunt mai restrictive pentru producătorii chinezi.
Ce țări vor avea limite la exportul de automobile către UE
Pe lângă China, sistemul va include Japonia, Turcia, Coreea de Sud și Regatul Unit. Pentru fiecare dintre aceste state, Comisia Europeană a stabilit un plafon anual diferit, în funcție de volumele comerciale și de situația importurilor.
Japonia va avea o cotă de 310.000 de automobile hibride, Turcia va putea exporta 230.000, iar Coreea de Sud va avea un plafon de 105.000 de vehicule. Pentru Regatul Unit, limita va fi de 190.000 de mașini, în condițiile în care anul trecut au fost exportate 166.000 de automobile hibride britanice către Uniunea Europeană.
Lista statelor cărora li se aplică măsurile de salvgardare este mai largă și include, de asemenea, Mexic, Maroc, Serbia și Statele Unite. Aceste țări sunt vizate de mecanismul general, însă restricțiile cele mai severe sunt îndreptate către China.
Cotele nu înseamnă o interdicție generală a importurilor după atingerea plafonului. Ele stabilesc volumele care pot intra în condițiile prevăzute de mecanismul comercial temporar. Aplicarea concretă a regulilor și eventualele consecințe pentru importatori depind de detaliile reglementării europene.
Cum au crescut exporturile Chinei după introducerea tarifelor pentru mașinile electrice
Comisia Europeană leagă noile restricții de schimbarea structurii exporturilor chinezești către piața comunitară. Datele incluse în documentul oficial arată că importurile de automobile electrice din China au crescut de la 21.000 de unități în 2020 la 438.000 în 2024, anul în care Uniunea Europeană a introdus tarife suplimentare pentru aceste vehicule.
După aplicarea tarifelor, importurile de mașini electrice au început să se stabilizeze, iar autoritățile europene au observat o reorientare evidentă către automobilele hibride. La nivel mondial, exporturile de hibride din China au crescut de la 191.000 de vehicule în 2023 la 1,124 milioane în 2025, potrivit cifrelor prezentate de Uniune.
Bruxelles-ul susține că această evoluție riscă să afecteze nu doar producătorii europeni, ci și cotele de piață ale altor exportatori, precum Japonia și Coreea de Sud. Prin introducerea plafoanelor, Comisia încearcă să limiteze creșterea rapidă a importurilor și să protejeze industria auto europeană în perioada investigației.
Decizia a fost însă contestată la nivel internațional. La o reuniune a Consiliului pentru Comerțul cu Bunuri al Organizației Mondiale a Comerțului, Coreea de Sud a pus sub semnul întrebării caracterul echitabil și transparent al investigației. Japonia, Regatul Unit, Elveția și Turcia au cerut, la rândul lor, respectarea transparenței și a procedurilor comerciale.
Ministerul Comerțului din China a transmis că se așteaptă ca Uniunea Europeană să respecte înțelegerea la care cele două părți au ajuns și a precizat că își rezervă dreptul de a apăra interesele industriei chineze.
Ce legătură are decizia cu exporturile auto ale Regatului Unit
Noile cote creează o situație complicată și pentru producătorii britanici, care exportă volume importante de automobile către piața europeană. Regatul Unit va beneficia de un plafon de 190.000 de mașini hibride, dar se confruntă separat cu perspectiva unor tarife de 10% pentru exporturile de automobile electrice către UE.
Aceste taxe ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, în baza acordului comercial și de cooperare încheiat după Brexit, în 2020. Disputa este legată și de regulile privind originea componentelor și de viitoarea schemă europeană „Made in Europe”, care ar urma să stabilească ce produse pot fi considerate fabricate în Europa și pot beneficia de anumite avantaje.
În acest context, autoritățile britanice încearcă să obțină recunoașterea Regatului Unit drept producător european în cadrul viitorului mecanism. Discuția are implicații pentru industria auto, deoarece includerea producătorilor britanici ar putea influența modul în care aceștia sunt tratați în raport cu importurile din afara Uniunii.