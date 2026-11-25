Când intră în vigoare noile limite pentru importurile de mașini hibride

Cotele de import vor fi aplicate începând cu 1 decembrie 2026 și vor rămâne în vigoare timp de 200 de zile. Măsura are caracter temporar și este justificată prin regulile Organizației Mondiale a Comerțului, care permit introducerea unor măsuri de salvgardare atunci când importurile amenință să provoace prejudicii grave unei industrii locale.

Potrivit documentului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia consideră că importurile de automobile hibride pot afecta producția comunitară într-un sector cu importanță strategică pentru economie, inovare, electrificare și locuri de muncă. Investigația urmărește să stabilească amploarea efectelor și să ofere autorităților europene timp pentru evaluarea situației.

Pentru China, plafonul va fi de 350.000 de mașini în primul an, ceea ce înseamnă aproximativ 191.000 de vehicule pentru perioada inițială de 200 de zile. Cota reprezintă aproximativ jumătate din numărul de automobile hibride chinezești care ar urma să fie importate în Uniunea Europeană într-un interval de 12 luni.

Măsura nu se limitează însă la China. Regulile vor fi aplicate și altor mari exportatori de automobile hibride către piața europeană, astfel încât mecanismul să respecte principiile comerciale internaționale. Diferența constă în dimensiunea cotelor, care sunt mai restrictive pentru producătorii chinezi.

Ce țări vor avea limite la exportul de automobile către UE

Pe lângă China, sistemul va include Japonia, Turcia, Coreea de Sud și Regatul Unit. Pentru fiecare dintre aceste state, Comisia Europeană a stabilit un plafon anual diferit, în funcție de volumele comerciale și de situația importurilor.

Japonia va avea o cotă de 310.000 de automobile hibride, Turcia va putea exporta 230.000, iar Coreea de Sud va avea un plafon de 105.000 de vehicule. Pentru Regatul Unit, limita va fi de 190.000 de mașini, în condițiile în care anul trecut au fost exportate 166.000 de automobile hibride britanice către Uniunea Europeană.

Lista statelor cărora li se aplică măsurile de salvgardare este mai largă și include, de asemenea, Mexic, Maroc, Serbia și Statele Unite. Aceste țări sunt vizate de mecanismul general, însă restricțiile cele mai severe sunt îndreptate către China.