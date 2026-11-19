Sistemele de salarizare, concedii și decontări medicale au fost afectate

Problemele au vizat în special infrastructura informatică utilizată pentru gestionarea resurselor umane. Angajații Comisiei Europene nu au putut accesa în condiții normale aplicațiile prin care verifică informațiile salariale, introduc date privind programul de lucru sau solicită concedii. A fost afectat și sistemul destinat decontării cheltuielilor medicale, ceea ce a extins consecințele atacului dincolo de activitățile administrative obișnuite ale instituției.

Conform informațiilor publicate de Reuters, perturbările s-au întins pe aproximativ zece zile, timp în care responsabilii IT au încercat să identifice sistemele vulnerabile și să prevină eventuale compromiteri suplimentare. Unele aplicații au fost scoase temporar din funcțiune ca măsură de precauție, o decizie care poate limita propagarea unui atac, dar care provoacă inevitabil dificultăți operaționale într-o instituție cu mii de angajați. Între timp, accesul la majoritatea serviciilor afectate a fost restabilit.

O sursă din cadrul Uniunii Europene, citată de Euronews sub protecția anonimatului, a explicat că instituția consideră cea mai mare parte a atacului drept controlată, însă amploarea completă a eventualelor pagube rămâne necunoscută. Această incertitudine este importantă deoarece întreruperea funcționării unor servicii informatice nu dovedește automat că datele au fost furate. La momentul publicării informațiilor, nu exista o confirmare oficială privind volumul documentelor sau al informațiilor personale care ar fi putut fi accesate de atacatori.

ARTEX, instrumentul bazat pe inteligență artificială folosit de hackeri

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale incidentului este tehnologia despre care autoritățile europene susțin că a fost utilizată în campania cibernetică. CERT-EU, structura responsabilă de securitatea informatică a instituțiilor Uniunii Europene, a identificat la începutul lunii noiembrie utilizarea instrumentului ARTEX de către hackeri internaționali care au vizat Comisia Europeană. Potrivit POLITICO, acesta este un instrument bazat pe inteligență artificială, dezvoltat pentru identificarea vulnerabilităților existente în infrastructurile informatice.

ARTEX este conceput pentru automatizarea unor operațiuni de testare a securității, cunoscute în industrie drept penetration testing. În utilizările legitime, asemenea tehnologii ajută administratorii și specialiștii în securitate să descopere erori de configurare, aplicații vulnerabile sau alte puncte slabe înainte ca acestea să fie exploatate. Problema apare atunci când aceleași capacități sunt folosite în scopuri malițioase, pentru identificarea rapidă a unor căi de acces neautorizat.

Integrarea inteligenței artificiale în asemenea instrumente poate reduce considerabil timpul necesar analizării unor sisteme complexe și poate automatiza etape care, în mod tradițional, necesitau intervenția repetată a unui specialist. În loc să examineze manual fiecare posibilă vulnerabilitate, un atacator poate utiliza tehnologii capabile să coordoneze mai multe verificări și să interpreteze rezultatele într-un ritm ridicat. Această evoluție nu înseamnă că inteligența artificială poate compromite automat orice sistem, ci că instrumentele respective pot deveni multiplicatori de eficiență pentru atacatori.

Totuși, informațiile disponibile nu clarifică exact cum a fost utilizat ARTEX în cazul Comisiei Europene, ce vulnerabilități ar fi fost exploatate sau cât din operațiune a fost realizat autonom. Identificarea instrumentului într-o campanie cibernetică nu reprezintă, în sine, dovada că acesta a executat toate etapele atacului fără intervenție umană. Identitatea și proveniența exactă a atacatorilor nu au fost nici ele confirmate public.