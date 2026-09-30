Unde vor românii să petreacă Revelionul. Cât costă vacanțele care se rezervă cu luni înainte

„Revelionul începe să se vândă cu mult înainte să vină iarna. Faptul că aproximativ 60% din pachetele noastre sunt deja rezervate în septembrie arată cât de importantă a devenit această vacanță pentru turiștii români. Vedem și o diversificare a așteptărilor: de la familiile care vor să ajungă în ținutul lui Moș Crăciun, până la turiștii care aleg să întâmpine noul an pe o plajă exotică sau într-un safari”, a declarat Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Pentru sezonul de iarnă, agenția are în prim-plan cinci destinații deservite prin chartere: Laponia, Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.

Cât costă o vacanță în Laponia

Pentru familiile cu copii, Laponia rămâne una dintre variantele speciale pentru perioada sărbătorilor. Programul include experiențe specifice zonei Cercului Polar, de la întâlniri cu Moș Crăciun și elfii săi până la plimbări cu sănii trase de câini husky și activități în peisajul arctic.

Prețurile pornesc de la 1.690 de euro de persoană pentru cinci zile și patru nopți, fiind incluse zborul, cazarea și experiențele prevăzute în program.

Pentru o familie formată din doi adulți și un copil, costul trebuie verificat în funcție de tariful aplicat celui mic, însă numai două pachete la tariful integral de pornire înseamnă deja 3.380 de euro. La această sumă se pot adăuga cheltuielile personale și serviciile care nu sunt incluse în pachet.

Revelion pe plajă în Maldive sau Zanzibar

Cei care vor să schimbe frigul din România cu temperaturile ridicate au la dispoziție chartere spre Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.

Maldive se adresează în special turiștilor care caută relaxare și servicii de tip resort, în timp ce Zanzibar combină vacanța la plajă cu posibilitatea de a descoperi cultura locală. Phuket oferă, pe lângă plaje, gastronomie și numeroase experiențe culturale, iar Kenya este o variantă diferită pentru cei care vor să combine vacanța cu safari și explorarea naturii.

Diferențele de preț sunt importante. Pentru perioada sărbătorilor, pachetele în Maldive pornesc de la 2.390 de euro de persoană, iar cele pentru Zanzibar de la 2.590 de euro.