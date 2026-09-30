Unde vor românii să petreacă Revelionul. Cât costă vacanțele care se rezervă cu luni înainte
Românii nu mai așteaptă apropierea iernii pentru a-și rezerva vacanța de Revelion, mai ales atunci când își doresc să petreacă sărbătorile la mii de kilometri de casă. Aproximativ 60% dintre pachetele de Revelion puse la vânzare de agenția Eturia sunt deja rezervate în septembrie, iar cererea este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Printre destinațiile căutate se numără atât Laponia, preferată în special de familiile cu copii, cât și Maldive, Zanzibar, Phuket sau Kenya.
60% dintre pachetele de Revelion sunt deja rezervate
Interesul ridicat pentru vacanțele de final de an este vizibil cu mai bine de trei luni înainte de Revelion. Potrivit datelor agenției, turiștii se orientează în special către destinațiile exotice și către programele mai complexe, pentru care trebuie coordonate din timp zborurile, cazarea, transferurile și diferitele activități.
„Revelionul începe să se vândă cu mult înainte să vină iarna. Faptul că aproximativ 60% din pachetele noastre sunt deja rezervate în septembrie arată cât de importantă a devenit această vacanță pentru turiștii români. Vedem și o diversificare a așteptărilor: de la familiile care vor să ajungă în ținutul lui Moș Crăciun, până la turiștii care aleg să întâmpine noul an pe o plajă exotică sau într-un safari”, a declarat Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.
Pentru sezonul de iarnă, agenția are în prim-plan cinci destinații deservite prin chartere: Laponia, Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.
Cât costă o vacanță în Laponia
Pentru familiile cu copii, Laponia rămâne una dintre variantele speciale pentru perioada sărbătorilor. Programul include experiențe specifice zonei Cercului Polar, de la întâlniri cu Moș Crăciun și elfii săi până la plimbări cu sănii trase de câini husky și activități în peisajul arctic.
Prețurile pornesc de la 1.690 de euro de persoană pentru cinci zile și patru nopți, fiind incluse zborul, cazarea și experiențele prevăzute în program.
Pentru o familie formată din doi adulți și un copil, costul trebuie verificat în funcție de tariful aplicat celui mic, însă numai două pachete la tariful integral de pornire înseamnă deja 3.380 de euro. La această sumă se pot adăuga cheltuielile personale și serviciile care nu sunt incluse în pachet.
Revelion pe plajă în Maldive sau Zanzibar
Cei care vor să schimbe frigul din România cu temperaturile ridicate au la dispoziție chartere spre Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.
Maldive se adresează în special turiștilor care caută relaxare și servicii de tip resort, în timp ce Zanzibar combină vacanța la plajă cu posibilitatea de a descoperi cultura locală. Phuket oferă, pe lângă plaje, gastronomie și numeroase experiențe culturale, iar Kenya este o variantă diferită pentru cei care vor să combine vacanța cu safari și explorarea naturii.
Diferențele de preț sunt importante. Pentru perioada sărbătorilor, pachetele în Maldive pornesc de la 2.390 de euro de persoană, iar cele pentru Zanzibar de la 2.590 de euro.
Astfel, numai pentru doi adulți, un sejur în Maldive pornește de la aproximativ 4.780 de euro, în timp ce în Zanzibar suma ajunge la cel puțin 5.180 de euro, înainte de eventualele cheltuieli suplimentare.
Kenya și Thailanda, alte variante pentru iarnă
Pentru Kenya, pachetele cu plecare de Crăciun sunt disponibile de la 1.950 de euro de persoană. În cazul Thailandei, plecările din 1 ianuarie către Phuket au tarife de pornire de 2.090 de euro de persoană.
Interesul pentru astfel de destinații nu apare doar în perioada Revelionului. Maldive și Thailanda s-au aflat printre destinațiile cu cele mai mari vânzări ale agenției în primele șase luni din 2026, alături de China, Australia și Republica Dominicană. Și destinațiile africane, inclusiv Kenya, au atras turiști interesați de vacanțe care pun accent pe explorare și natură.
De ce vacanțele îndepărtate se rezervă cu luni înainte
Rezervarea din timp devine cu atât mai importantă atunci când este vorba despre Crăciun și Revelion, una dintre perioadele cu cerere ridicată pentru turism. În cazul destinațiilor aflate la mii de kilometri de România, oferta nu înseamnă doar găsirea unei camere de hotel, ci și coordonarea zborurilor, transferurilor și excursiilor.
Planificarea cu câteva luni înainte poate însemna, astfel, mai multe variante de cazare, zboruri și programe disponibile. Iar faptul că aproximativ 60% din inventarul de Revelion al agenției este deja rezervat încă din septembrie arată că o parte dintre turiștii români preferă să își stabilească vacanța de sărbători cu mult înainte de venirea iernii.