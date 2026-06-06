În ce țări pot călători românii doar cu buletinul în 2026. Când este obligatoriu pașaportul

Statele în care românii pot intra doar cu buletinul

Cetățenii români pot călători fără pașaport în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, folosind exclusiv cartea de identitate valabilă.

Același lucru este valabil și pentru țările din Spațiul Schengen care nu fac parte din Uniunea Europeană: Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. În aceste state nu este necesară nici viza, nici pașaportul.

În majoritatea cazurilor, controalele la frontierele interne Schengen au fost eliminate, însă unele state pot introduce temporar verificări la graniță în situații speciale.

Există însă și excepții. Deși Cipru și Irlanda permit intrarea cu buletinul, acestea nu fac parte din Spațiul Schengen, astfel că pasagerii trebuie să prezinte documentele de identitate la controlul de frontieră sau la îmbarcare.

Țările din afara UE care acceptă cartea de identitate

Pe lângă statele membre UE și Schengen, românii mai pot călători doar cu buletinul și în câteva țări din afara acestor structuri.

Macedonia de Nord

Cetățenii români pot intra fără viză și fără pașaport. Șederea este permisă pentru maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.