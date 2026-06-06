În ce țări pot călători românii doar cu buletinul în 2026. Când este obligatoriu pașaportul
Tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate fără să își facă pașaport, profitând de dreptul la liberă circulație în Europa. În 2026, cetățenii români pot intra în numeroase state folosind doar cartea de identitate valabilă, însă există și situații în care pașaportul rămâne obligatoriu.
- Statele în care românii pot intra doar cu buletinul
- Țările din afara UE care acceptă cartea de identitate
- Ce reguli se aplică pentru Marea Britanie
- Care este diferența dintre Uniunea Europeană și Spațiul Schengen
- Când este obligatoriu pașaportul
- Reguli speciale pentru copii și minori
- Ce trebuie verificat înainte de plecare
Regulile diferă în funcție de destinație, de statutul țării respective și de vârsta persoanei care călătorește.
Statele în care românii pot intra doar cu buletinul
Cetățenii români pot călători fără pașaport în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, folosind exclusiv cartea de identitate valabilă.
Același lucru este valabil și pentru țările din Spațiul Schengen care nu fac parte din Uniunea Europeană: Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. În aceste state nu este necesară nici viza, nici pașaportul.
În majoritatea cazurilor, controalele la frontierele interne Schengen au fost eliminate, însă unele state pot introduce temporar verificări la graniță în situații speciale.
Există însă și excepții. Deși Cipru și Irlanda permit intrarea cu buletinul, acestea nu fac parte din Spațiul Schengen, astfel că pasagerii trebuie să prezinte documentele de identitate la controlul de frontieră sau la îmbarcare.
Țările din afara UE care acceptă cartea de identitate
Pe lângă statele membre UE și Schengen, românii mai pot călători doar cu buletinul și în câteva țări din afara acestor structuri.
Macedonia de Nord
Cetățenii români pot intra fără viză și fără pașaport. Șederea este permisă pentru maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
Serbia
Accesul este permis pe baza cărții de identitate românești valabile. Perioada maximă de ședere este de 90 de zile într-un interval de șase luni.
Muntenegru
Românii pot intra fără viză doar cu buletinul. Șederea maximă permisă este de 30 de zile.
Republica Moldova
Intrarea este permisă pe baza cărții de identitate, fără viză, pentru maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Actul de identitate trebuie însă să fie emis după 1 ianuarie 2011.
Turcia
Din mai 2024, cetățenii români pot intra în Turcia folosind doar cartea de identitate valabilă. Nu este necesară viza, iar șederea poate fi de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
Ce reguli se aplică pentru Marea Britanie
După Brexit, regulile pentru intrarea în Regatul Unit s-au schimbat.
În prezent, cetățenii români trebuie să prezinte pașaport la intrarea în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord. Cartea de identitate nu mai este suficientă pentru călătorii turistice sau de afaceri.
Care este diferența dintre Uniunea Europeană și Spațiul Schengen
Mulți turiști confundă Uniunea Europeană cu Spațiul Schengen, însă cele două structuri au roluri diferite.
Uniunea Europeană oferă cetățenilor dreptul de a circula, locui, munci și studia în celelalte state membre fără viză și fără permis special de ședere.
Spațiul Schengen reprezintă o zonă în care au fost eliminate controalele la frontierele interne dintre statele participante.
România și Bulgaria au intrat complet în Spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2025, ceea ce înseamnă că verificările la frontierele terestre și aeriene cu celelalte state Schengen au fost eliminate.
Când este obligatoriu pașaportul
Pașaportul rămâne necesar pentru toate călătoriile către state din afara Uniunii Europene și a Spațiului Schengen care nu acceptă cartea de identitate.
Printre acestea se numără Statele Unite, Canada, Australia și majoritatea țărilor din Asia, Africa și Orientul Mijlociu.
Există și state care permit intrarea fără viză, dar solicită în continuare pașaport. De aceea, înainte de plecare este important să verifici separat dacă ai nevoie de viză și ce document de călătorie este acceptat.
Reguli speciale pentru copii și minori
Pentru minori, legislația este mai strictă.
Copiii cu vârsta peste 14 ani pot folosi cartea de identitate ca document de călătorie. Certificatul de naștere nu este acceptat pentru ieșirea din țară.
Fiecare minor trebuie să dețină propriul document de călătorie, fie carte de identitate, fie pașaport.
Dacă un copil călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, de regulă, declarația notarială de acord din partea celuilalt părinte. În cazul în care minorul călătorește fără părinți, este nevoie de acordul ambilor părinți sau de documentele prevăzute de lege care pot înlocui acest consimțământ.
Ce trebuie verificat înainte de plecare
Înainte de orice călătorie în străinătate, este recomandat să verifici:
- dacă țara de destinație acceptă cartea de identitate;
- dacă este necesar pașaportul;
- dacă ai nevoie de viză;
- perioada minimă de valabilitate a documentelor;
- regulile speciale aplicabile minorilor.
Respectarea acestor condiții poate evita problemele la îmbarcare sau la trecerea frontierei și poate transforma vacanța într-o experiență fără griji.