Companiile aeriene recomandă sosirea la aeroport cu 3 ore înainte de zbor. Noile reguli care pot provoca întârzieri

În fiecare an, lunile de vară reprezintă cea mai aglomerată perioadă pentru aeroporturi. Odată cu introducerea curselor charter și cu suplimentarea zborurilor către destinațiile turistice preferate de europeni, terminalele se confruntă cu un aflux semnificativ de pasageri.

La Aeroportul Henri Coandă din București, de exemplu, traficul crește considerabil în sezonul estival, existând zile în care numărul călătorilor depășește 50.000.

Noul sistem de control la frontieră poate prelungi timpul de așteptare

Unul dintre motivele pentru care companiile aeriene recomandă prezentarea mai devreme la aeroport este implementarea noului sistem digital european de control la frontieră. Acesta înlocuiește ștampilarea clasică a pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene și înregistrează electronic fiecare intrare și ieșire din spațiul Schengen.

În cadrul procedurii, călătorii trebuie să își scaneze documentele de călătorie, să fie fotografiați și să își înregistreze amprentele. Autoritățile europene susțin că noul sistem va contribui la creșterea securității și la reducerea tentativelor de fraudă, însă operatorii aeroportuari avertizează că verificările suplimentare pot genera cozi mai lungi, în special în perioadele cu trafic intens.

Potrivit datelor oficiale, milioane de cetățeni din afara Uniunii Europene au trecut deja prin acest sistem de la implementarea sa. Deși măsura nu îi vizează direct pe cetățenii români și pe cei ai statelor membre UE, aglomerația creată la punctele de control poate influența timpul total petrecut în aeroport de toți pasagerii.

De ce este important să ajungi mai devreme la aeroport

Pe lângă formalitățile de frontieră, călătorii trebuie să ia în calcul și timpul necesar pentru predarea bagajelor, controlul de securitate și eventualele verificări suplimentare efectuate aleatoriu.

În perioadele aglomerate, ghișeele de check-in și filtrele de securitate se pot confrunta cu cozi considerabile, mai ales dimineața și seara, atunci când sunt programate cele mai multe zboruri. O întârziere de câteva zeci de minute pe drumul către aeroport poate deveni suficientă pentru a pierde îmbarcarea.