Unde se aruncă frunzele și crengile după curățenia de toamnă. Ce spune legea în 2026
Toamna aduce aceeași problemă pentru proprietarii de case și pentru cei care se ocupă de spațiile verzi din jurul blocurilor: ce facem cu frunzele, iarba uscată și resturile rezultate după curățenie? Varianta cea mai simplă pare să fie strângerea lor în saci și aruncarea la gunoiul menajer. Legislația din 2026 stabilește însă colectarea separată a biodeșeurilor, categorie în care intră și deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri.
Frunzele sunt biodeșeuri, nu gunoi menajer obișnuit
Regula pornește de la OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, act normativ aflat în vigoare și modificat inclusiv în 2026. Legea nr. 78/2026 a aprobat modificările aduse anterior acestei ordonanțe prin OUG nr. 114/2023.
Potrivit legislației, biodeșeurile includ deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, precum și anumite deșeuri alimentare și de bucătărie. Prin urmare, frunzele strânse din grădină sau curte intră în această categorie. Practic, OUG 92/2021 prevede că autoritățile locale trebuie să organizeze colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora, fără amestecarea cu alte tipuri de deșeuri.
Pe înțelesul tuturor, nu ar trebui să punem automat un sac plin cu frunze în aceeași pubelă în care aruncăm gunoiul menajer amestecat.
Unde duci, de fapt, frunzele
Aici apare o diferență importantă de la o localitate la alta. Legea stabilește obligația colectării separate, dar serviciul concret este organizat la nivel local.
În funcție de sistemul existent în localitate, biodeșeurile pot fi ridicate separat de operatorul de salubritate, pot exista recipiente sau saci destinați acestui flux ori pot fi predate în anumite centre de colectare.
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare definește inclusiv centrele de colectare prin aport voluntar drept locuri în care persoanele fizice pot preda gratuit tipurile de deșeuri stabilite de autoritatea locală. De aceea, înainte să scoți zece saci cu frunze lângă tomberon, trebuie verificat sistemul de colectare stabilit de primărie sau de operatorul local de salubritate.
Contractul de salubritate nu înseamnă că poți arunca frunzele oriunde
Să presupunem că ai o curte cu mai mulți pomi și, într-un weekend de octombrie, strângi șase saci mari cu frunze. Faptul că ai contract de salubritate nu înseamnă automat că poți introduce cei șase saci în recipientul pentru deșeuri reziduale sau că îi poți abandona lângă acesta.
Dacă în localitatea ta există o colectare separată a deșeurilor vegetale, trebuie respectate regulile respective: ziua de ridicare, recipientul ori sacul indicat sau punctul în care pot fi predate.
O alternativă poate fi compostarea în propria gospodărie, acolo unde aceasta poate fi realizată corespunzător. Chiar legislația privind biodeșeurile încurajează reciclarea prin compostare și fermentare.
Nu le lăsa pur și simplu lângă tomberon
O altă greșeală este să pui frunzele în saci și să îi lași pe trotuar, lângă platforma de gunoi sau într-un alt loc, presupunând că vor fi ridicați ulterior. OUG 92/2021 interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor, iar regulile privind gestionarea acestora trebuie respectate indiferent dacă vorbim despre gunoi menajer sau resturi vegetale.
În plus, regulamentele locale pot stabili modalitatea concretă de colectare și sancțiuni aplicabile atunci când deșeurile sunt depozitate necorespunzător.
Regula simplă pentru curățenia de toamnă
În 2026, regula de bază este simplă: frunzele și alte resturi biodegradabile din grădină trebuie gestionate separat de celelalte deșeuri, conform sistemului pus la dispoziție în localitatea respectivă.
Așadar, după curățenia de toamnă, nu presupune că tomberonul pentru gunoi rezidual este destinația corectă. Verifică programul operatorului de salubritate sau regulile primăriei, iar dacă ai posibilitatea, compostarea poate transforma o parte din frunzele strânse într-o resursă utilă pentru grădină.