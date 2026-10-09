Unde se aruncă frunzele și crengile după curățenia de toamnă. Ce spune legea în 2026

Potrivit legislației, biodeșeurile includ deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, precum și anumite deșeuri alimentare și de bucătărie. Prin urmare, frunzele strânse din grădină sau curte intră în această categorie. Practic, OUG 92/2021 prevede că autoritățile locale trebuie să organizeze colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora, fără amestecarea cu alte tipuri de deșeuri.

Pe înțelesul tuturor, nu ar trebui să punem automat un sac plin cu frunze în aceeași pubelă în care aruncăm gunoiul menajer amestecat.

Unde duci, de fapt, frunzele

Aici apare o diferență importantă de la o localitate la alta. Legea stabilește obligația colectării separate, dar serviciul concret este organizat la nivel local.

În funcție de sistemul existent în localitate, biodeșeurile pot fi ridicate separat de operatorul de salubritate, pot exista recipiente sau saci destinați acestui flux ori pot fi predate în anumite centre de colectare.

Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare definește inclusiv centrele de colectare prin aport voluntar drept locuri în care persoanele fizice pot preda gratuit tipurile de deșeuri stabilite de autoritatea locală. De aceea, înainte să scoți zece saci cu frunze lângă tomberon, trebuie verificat sistemul de colectare stabilit de primărie sau de operatorul local de salubritate.

Contractul de salubritate nu înseamnă că poți arunca frunzele oriunde

Să presupunem că ai o curte cu mai mulți pomi și, într-un weekend de octombrie, strângi șase saci mari cu frunze. Faptul că ai contract de salubritate nu înseamnă automat că poți introduce cei șase saci în recipientul pentru deșeuri reziduale sau că îi poți abandona lângă acesta.

Dacă în localitatea ta există o colectare separată a deșeurilor vegetale, trebuie respectate regulile respective: ziua de ridicare, recipientul ori sacul indicat sau punctul în care pot fi predate.