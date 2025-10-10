Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc

Pe măsură ce toamna își intră în drepturi, curțile și grădinile se umplu de frunze multicolore. Mulți proprietari de case se întreabă: cum să le scapi eficient, fără a încălca legea? Arderea frunzelor — un obicei vechi, încă practicat — este de fapt interzisă de legislația românească. În 2025, autoritățile sunt mai stricte, iar sancțiunile pot fi severe.

Ce spune legea și ce amenzi poți primi

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, arderea resturilor vegetale uscate, inclusiv frunzele și crengile, este considerată o contravenție. Totodată, Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor compostabile și normele de protecție a mediului interzic eliminarea sub orice formă a resturilor vegetale prin focul deschis, cu excepția situațiilor autorizate.

Ce se întâmplă dacă ignori aceste reguli? Specialiștii și sursele media avertizează că cei care dau foc la frunze riscă amenzi între 3.000 și 6.000 lei pentru persoane fizice. Pentru companii sau persoane juridice, sancțiunile pot urca la zeci de mii de lei.

Pe lângă amenzile financiare, există și riscuri suplimentare: incendiile necontrolate, poluarea aerului cu fum și funingine, disconfortul pentru vecini și posibilitatea răspunderii penale dacă intervenția provoacă pagube sau vătămări.

Arderea deșeurilor vegetale, inclusiv a frunzelor uscate, este interzisă, dacă nu există o autorizație specială și faptul că legea prevedere amenzi considerabile pentru cei care încă mai aprind focuri în curte.

Ce alternative legale și eficiente ai la îndemână

Compostarea

Frunzele uscate pot fi valorificate ca materie organică: așezate într-o ladă de compost și întoarse periodic, ele se descompun și devin un fertilizator natural pentru sol.

Mulci / mărunțire

Folosește o mașină de tocat frunze sau tăierea cu mașina de gazon dotată cu funcție mulci. Frunzele mărunțite pot fi răspândite ca mulci între plante, pentru a proteja rădăcinile de frig și pentru a îmbunătăți textura solului.

Colectare separată / predare la salubritate

În localitățile care asigură colectarea separată a deșeurilor vegetale, poți ambala frunzele în saci biodegradabili sau hârtie și le predai operatorilor autorizați.

Utilizarea frunzelor ca protecție naturală

Unele frunze pot fi lăsate pe sol sub copaci sau în straturi sub plante, pentru a proteja solul pe timp de iarnă și a crea mediu favorabil pentru faună mică și organismul solului.

Strângere periodică și curățenie pe alei / trotuare

Strângerea regulată a frunzelor de pe alei, trotuare și gazon este recomandată pentru siguranță și estetică, de preferat cu grebla sau suflantă de frunze.

De ce trebuie să eviți arderea frunzelor

Fumul degajat conține particule fine și substanțe toxice care afectează calitatea aerului și sănătatea oamenilor, mai ales a celor vulnerabili.

Arderea necontrolată poate degenera în incendii periculoase, cu risc pentru gospodării și vegetație.

Încălcarea legislației aduce sancțiuni severe și riscuri de răspundere legală.

Cum procedezi responsabil – pași recomandați