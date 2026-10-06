Greșeala pe care mulți proprietari de panouri fotovoltaice o fac toamna. Poate reduce producția de curent exact înainte de iarnă
Odată cu venirea toamnei, proprietarii de panouri fotovoltaice se așteaptă în mod firesc la o scădere a producției de energie. Zilele devin mai scurte, soarele este mai jos pe cer, iar perioadele cu nori și ceață sunt mai frecvente. Tocmai de aceea, o problemă a instalației poate trece ușor neobservată. Una dintre greșelile frecvente este ignorarea frunzelor, murdăriei și noilor zone de umbră care apar pe panouri, considerând că producția mai mică este provocată exclusiv de schimbarea anotimpului.
Frunzele pot deveni o problemă mai mare decât par
Toamna, frunzele aduse de vânt se pot strânge pe acoperiș și pot ajunge pe panourile fotovoltaice. După ploaie, acestea se pot lipi de suprafață și pot rămâne acolo mai mult timp.
La acestea se adaugă praful, excrementele păsărilor și alte depuneri. O ploaie poate îndepărta o parte din murdărie, dar nu garantează că panourile vor rămâne perfect curate.
Problema nu este doar că o suprafață murdară primește mai puțină lumină. În anumite configurații ale instalației, umbrirea unei porțiuni dintr-un panou poate influența producția unui grup mai mare de panouri.
Efectul exact depinde însă de configurația sistemului, de invertor și de existența optimizatoarelor de putere sau a microinvertoarelor.
O frunză nu „oprește” automat întregul sistem
Panourile fotovoltaice conțin celule conectate electric, iar instalațiile clasice folosesc frecvent mai multe panouri legate în serie, formând ceea ce se numește un „string”.
Din acest motiv, o umbrire persistentă sau importantă pe unul dintre panouri poate afecta performanța stringului din care acesta face parte. Panourile moderne dispun, de regulă, de diode bypass, care limitează o parte dintre efectele umbririi, astfel că nu este corect să presupunem că o singură frunză va reduce automat producția întregii instalații la nivelul panoului afectat.
Cu toate acestea, frunzele și murdăria localizată nu ar trebui ignorate, mai ales dacă rămân perioade lungi pe aceeași zonă.
Toamna apar și umbre care nu existau vara
Mai există un fenomen pe care proprietarii îl pot confunda cu pierderea sezonieră normală de producție. Soarele se află mai jos pe cer decât în timpul verii, ceea ce înseamnă că umbrele proiectate de copaci, coșuri de fum, clădiri sau alte elemente ale acoperișului devin mai lungi.
Un sistem care în iunie primea soare aproape fără întrerupere poate avea în octombrie anumite panouri umbrite timp de câteva ore. Dacă există și frunze sau murdărie, diferența poate deveni și mai evidentă.
De aceea, merită observat acoperișul în diferite momente ale zilei, nu doar la prânz.
Verifică producția, nu doar panourile
Cea mai simplă metodă prin care un proprietar poate observa o problemă este monitorizarea instalației. Aplicația invertorului arată, de regulă, producția totală și istoricul acesteia. Unele sisteme permit monitorizarea separată a stringurilor, iar instalațiile cu optimizatoare sau microinvertoare pot oferi informații chiar la nivelul fiecărui panou.
O diferență neobișnuită și persistentă între două stringuri comparabile poate justifica o verificare. Totuși, diferențele nu indică automat o defecțiune: orientarea panourilor, înclinația și umbrirea pot fi diferite.
Cel mai util este să compari producția cu zile similare și cu istoricul propriei instalații.
Ce merită făcut înainte de iarnă
Toamna este un moment bun pentru o inspecție vizuală a sistemului. Proprietarul poate verifica dacă există frunze acumulate, crengi, murdărie persistentă sau vegetație care începe să umbrească panourile.
Curățarea trebuie însă făcută în siguranță. Urcarea pe un acoperiș umed sau înclinat poate fi mult mai periculoasă decât pierderea temporară de producție, astfel că, atunci când panourile nu sunt accesibile în siguranță, intervenția ar trebui lăsată unei persoane specializate.
Mai important este să nu presupui automat că orice scădere din octombrie sau noiembrie este „normală pentru toamnă”. O verificare a panourilor și a producției pe stringuri poate face diferența între scăderea firească provocată de anotimp și o pierdere de energie cauzată de o problemă care poate fi remediată înainte de iarnă.