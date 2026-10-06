Greșeala pe care mulți proprietari de panouri fotovoltaice o fac toamna. Poate reduce producția de curent exact înainte de iarnă

La acestea se adaugă praful, excrementele păsărilor și alte depuneri. O ploaie poate îndepărta o parte din murdărie, dar nu garantează că panourile vor rămâne perfect curate.

Problema nu este doar că o suprafață murdară primește mai puțină lumină. În anumite configurații ale instalației, umbrirea unei porțiuni dintr-un panou poate influența producția unui grup mai mare de panouri.

Efectul exact depinde însă de configurația sistemului, de invertor și de existența optimizatoarelor de putere sau a microinvertoarelor.

O frunză nu „oprește” automat întregul sistem

Panourile fotovoltaice conțin celule conectate electric, iar instalațiile clasice folosesc frecvent mai multe panouri legate în serie, formând ceea ce se numește un „string”.

Din acest motiv, o umbrire persistentă sau importantă pe unul dintre panouri poate afecta performanța stringului din care acesta face parte. Panourile moderne dispun, de regulă, de diode bypass, care limitează o parte dintre efectele umbririi, astfel că nu este corect să presupunem că o singură frunză va reduce automat producția întregii instalații la nivelul panoului afectat.

Cu toate acestea, frunzele și murdăria localizată nu ar trebui ignorate, mai ales dacă rămân perioade lungi pe aceeași zonă.

Toamna apar și umbre care nu existau vara

Mai există un fenomen pe care proprietarii îl pot confunda cu pierderea sezonieră normală de producție. Soarele se află mai jos pe cer decât în timpul verii, ceea ce înseamnă că umbrele proiectate de copaci, coșuri de fum, clădiri sau alte elemente ale acoperișului devin mai lungi.