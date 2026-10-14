Doar unul din cinci studenți se simte pregătit pentru primul job. Ce spun angajatorii despre tinerii care ies de pe băncile facultății
Trecerea de la facultate la primul loc de muncă rămâne o provocare pentru o mare parte dintre tinerii din România. Doar 19,8% dintre studenți se consideră bine pregătiți pentru un job real, în timp ce 44,8% recunosc că nu se simt pregătiți să intre pe piața muncii. Angajatorii sunt chiar mai rezervați: numai 11% dintre profesioniștii HR chestionați consideră că tinerii sunt cu adevărat bine pregătiți pentru primul lor loc de muncă.
Aproape jumătate dintre studenți nu se simt pregătiți
Datele provin din studiul „Vocea Studenților din România”, realizat de Undelucram.ro pe baza răspunsurilor oferite de 1.314 studenți și 342 de profesioniști din domeniul resurselor umane.
Una dintre probleme este că mulți tineri ajung să ia decizii importante despre viitoarea profesie fără să fi avut suficient contact cu mediul în care urmează să lucreze. Pot alege o specializare sau pot aplica pentru un anumit post fără să fi discutat vreodată cu o persoană care ocupă efectiv acel rol.
„Una dintre provocările pe care le vedem la tinerii care intră pe piața muncii este că trebuie să ia foarte devreme decizii importante de carieră, uneori înainte de a avea suficient contact cu mediul profesional. Vrem să le oferim un context în care să afle mai multe despre propriul profil, să vadă ce opțiuni există în piață și să poată discuta direct cu oamenii din companii înainte de a decide unde și pentru ce rol vor să aplice”, declară Costin Tudor, CEO Undelucram.ro.
Doar 28% spun că facultatea i-a ajutat să facă trecerea către job
Studiul scoate în evidență și distanța care există încă între universități și piața muncii. Numai 28% dintre studenții chestionați consideră că universitatea i-a ajutat efectiv în tranziția către un loc de muncă.
Interesant este că același procent, 28%, apare și în răspunsurile profesioniștilor HR atunci când sunt întrebați dacă organizațiile lor au parteneriate active cu universități.
Pentru un student, această ruptură poate însemna că află foarte târziu cum arată în realitate un proces de recrutare, ce urmărește angajatorul la interviu sau ce competențe sunt importante pentru postul dorit.
500 de studenți pot ajunge direct la angajatori
În acest context, Undelucram.ro organizează pe 22 octombrie, la Universitatea Româno-Americană din București, Campus2Work 2026 – The Festival of Futures. Accesul este gratuit pentru 500 de studenți.
Înaintea evenimentului, fiecare participant își poate crea un „Profil de Viitor”, pornind de la educație, competențe, experiență și interese. Scopul este ca tânărul să poată identifica mai ușor domeniile și rolurile care se potrivesc punctelor sale forte.
Studenții își pot încărca și CV-ul și, dacă doresc, îl pot pune la dispoziția companiilor partenere. Astfel, contactul cu angajatorii poate avea loc înaintea procesului clasic de recrutare.
19 workshopuri și peste 25 de parteneri
Participanții vor avea acces la 19 workshopuri, zece sesiuni de prezentări și discuții cu reprezentanții celor peste 25 de parteneri din mediul de business.
Temele merg de la pregătirea pentru recrutare și modul în care angajatorul evaluează un candidat până la comunicare, colaborare, învățare continuă, orientare profesională și utilizarea unor instrumente precum inteligența artificială.
„Campus2Work este exact genul de eveniment pe care Kari l-ar recomanda tinerilor care sunt la început de drum. Un spațiu în care pot pune întrebări, pot vorbi cu oamenii din companii și pot afla, concret, cum să faci primii pași în viața profesională”, afirmă Estera Anghelescu, Director Recrutare & Employer Branding, Kaufland România.
Tinerii pot afla cum arată un job înainte să aplice
Ideea este ca studentul să nu mai descopere abia după angajare că meseria aleasă nu seamănă cu ceea ce își imaginase. Discuțiile directe cu profesioniștii îi pot ajuta pe participanți să înțeleagă ce presupune efectiv un anumit rol, ce abilități sunt cerute și cum poate arăta traseul profesional.
„Între facultate și primul job nu există o hartă perfectă, există curiozitate, întrebări și curajul de a încerca. Prin Campus2Work, transformăm începutul de carieră dintr-un pas în necunoscut într-o conversație sinceră despre explorare, învățare și posibilități”, declară Roxana-Paula Dadiloveanu, Country People and Culture Head, tbi bank.
Înscrierea și crearea Profilului de Viitor sunt disponibile pe pagina oficială Campus2Work, iar obiectivul este ca participanții să plece nu doar cu informații despre piața muncii, ci și cu o imagine mai clară asupra direcției profesionale pe care vor să o urmeze.