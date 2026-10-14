Doar unul din cinci studenți se simte pregătit pentru primul job. Ce spun angajatorii despre tinerii care ies de pe băncile facultății

Una dintre probleme este că mulți tineri ajung să ia decizii importante despre viitoarea profesie fără să fi avut suficient contact cu mediul în care urmează să lucreze. Pot alege o specializare sau pot aplica pentru un anumit post fără să fi discutat vreodată cu o persoană care ocupă efectiv acel rol.

„Una dintre provocările pe care le vedem la tinerii care intră pe piața muncii este că trebuie să ia foarte devreme decizii importante de carieră, uneori înainte de a avea suficient contact cu mediul profesional. Vrem să le oferim un context în care să afle mai multe despre propriul profil, să vadă ce opțiuni există în piață și să poată discuta direct cu oamenii din companii înainte de a decide unde și pentru ce rol vor să aplice”, declară Costin Tudor, CEO Undelucram.ro.

Doar 28% spun că facultatea i-a ajutat să facă trecerea către job

Studiul scoate în evidență și distanța care există încă între universități și piața muncii. Numai 28% dintre studenții chestionați consideră că universitatea i-a ajutat efectiv în tranziția către un loc de muncă.

Interesant este că același procent, 28%, apare și în răspunsurile profesioniștilor HR atunci când sunt întrebați dacă organizațiile lor au parteneriate active cu universități.

Pentru un student, această ruptură poate însemna că află foarte târziu cum arată în realitate un proces de recrutare, ce urmărește angajatorul la interviu sau ce competențe sunt importante pentru postul dorit.

500 de studenți pot ajunge direct la angajatori

În acest context, Undelucram.ro organizează pe 22 octombrie, la Universitatea Româno-Americană din București, Campus2Work 2026 – The Festival of Futures. Accesul este gratuit pentru 500 de studenți.

Înaintea evenimentului, fiecare participant își poate crea un „Profil de Viitor”, pornind de la educație, competențe, experiență și interese. Scopul este ca tânărul să poată identifica mai ușor domeniile și rolurile care se potrivesc punctelor sale forte.

Studenții își pot încărca și CV-ul și, dacă doresc, îl pot pune la dispoziția companiilor partenere. Astfel, contactul cu angajatorii poate avea loc înaintea procesului clasic de recrutare.