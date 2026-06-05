Unde merg grecii în vacanță. Insulele mai puțin cunoscute de turiști, cu taverne mai ieftine și peisaje spectaculoase
Când vine vorba despre vacanțe în Grecia, majoritatea turiștilor se gândesc imediat la Santorini, Mykonos, Zakynthos sau Creta. Totuși, mulți greci aleg să își petreacă concediile în insule mai puțin cunoscute, unde prețurile sunt mai accesibile, plajele mai puțin aglomerate, iar atmosfera este mult mai autentică.
Aceste destinații nu apar întotdeauna în topurile turistice internaționale, însă sunt apreciate de localnici pentru liniște, mâncarea tradițională și peisajele impresionante. Pentru cei care vor să descopere o altă față a Greciei, aceste insule pot reprezenta o alternativă excelentă la stațiunile devenite extrem de populare.
Naxos, insula cu plaje spectaculoase și prețuri mai prietenoase
Situată în arhipelagul Cicladelor, Naxos este cea mai mare insulă din grup și una dintre favoritele grecilor.
Spre deosebire de Santorini sau Mykonos, aici prețurile la cazare și restaurante sunt considerabil mai mici. Tavernele familiale servesc preparate tradiționale la costuri accesibile, iar porțiile sunt generoase.
Plajele cu nisip fin, satele albe construite în stil tradițional și peisajele montane oferă turiștilor o experiență autentică. Mulți greci aleg Naxos pentru că îmbină perfect relaxarea la mare cu posibilitatea de a explora zone mai puțin comerciale.
Ikaria, insula unde timpul pare că stă în loc
Ikaria este cunoscută în întreaga lume pentru longevitatea locuitorilor săi. Insula face parte din regiunile denumite „Zone Albastre”, unde oamenii trăiesc mai mult decât media globală.
Pe lângă frumusețea naturală, Ikaria atrage prin ritmul său relaxat de viață. Aici nu există aglomerația caracteristică destinațiilor turistice celebre, iar multe taverne sunt administrate de familii locale de generații întregi.
Plajele sălbatice, pădurile și izvoarele termale completează farmecul acestei destinații.
Milos, alternativa mai liniștită la Santorini
În ultimii ani, Milos a început să fie descoperită de tot mai mulți turiști, însă încă rămâne mult mai puțin aglomerată decât Santorini.
Insula este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase și pentru plajele cu peisaje aproape extraterestre. Celebrele golfuri cu ape turcoaz atrag iubitorii de fotografie și natură.
Mulți greci aleg Milos deoarece oferă priveliști impresionante, fără prețurile ridicate întâlnite în alte destinații populare din Ciclade.
Syros, insula cu farmec autentic
Capitala administrativă a Cicladelor, Syros, este una dintre cele mai elegante și mai puțin promovate insule grecești.
Orașul Ermoupoli impresionează prin arhitectura sa neoclasică, străzile înguste și piețele pline de viață. În același timp, plajele curate și tavernele tradiționale oferă o experiență autentic grecească.
Pentru cei care caută liniște și cultură, Syros poate fi una dintre cele mai inspirate alegeri.
De ce preferă grecii aceste insule
Unul dintre principalele motive este reprezentat de costuri. În multe dintre aceste destinații, mesele la tavernă sunt mai ieftine decât în insulele foarte populare, iar cazările pot avea tarife semnificativ mai mici în sezon.
În plus, grecii apreciază atmosfera autentică, lipsa aglomerației și faptul că pot descoperi plaje și sate care nu au fost transformate complet de turismul de masă.
Pentru turiștii români care vor să experimenteze Grecia dincolo de destinațiile celebre, aceste insule pot oferi exact ceea ce caută: peisaje spectaculoase, ape cristaline, mâncare excelentă și prețuri mai prietenoase cu bugetul de vacanță.