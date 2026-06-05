Unde merg grecii în vacanță. Insulele mai puțin cunoscute de turiști, cu taverne mai ieftine și peisaje spectaculoase

Naxos, insula cu plaje spectaculoase și prețuri mai prietenoase

Situată în arhipelagul Cicladelor, Naxos este cea mai mare insulă din grup și una dintre favoritele grecilor.

Spre deosebire de Santorini sau Mykonos, aici prețurile la cazare și restaurante sunt considerabil mai mici. Tavernele familiale servesc preparate tradiționale la costuri accesibile, iar porțiile sunt generoase.

Plajele cu nisip fin, satele albe construite în stil tradițional și peisajele montane oferă turiștilor o experiență autentică. Mulți greci aleg Naxos pentru că îmbină perfect relaxarea la mare cu posibilitatea de a explora zone mai puțin comerciale.

Ikaria, insula unde timpul pare că stă în loc

Ikaria este cunoscută în întreaga lume pentru longevitatea locuitorilor săi. Insula face parte din regiunile denumite „Zone Albastre”, unde oamenii trăiesc mai mult decât media globală.

Pe lângă frumusețea naturală, Ikaria atrage prin ritmul său relaxat de viață. Aici nu există aglomerația caracteristică destinațiilor turistice celebre, iar multe taverne sunt administrate de familii locale de generații întregi.

Plajele sălbatice, pădurile și izvoarele termale completează farmecul acestei destinații.

Milos, alternativa mai liniștită la Santorini

În ultimii ani, Milos a început să fie descoperită de tot mai mulți turiști, însă încă rămâne mult mai puțin aglomerată decât Santorini.