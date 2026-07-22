România, campioana mersului la birou: joburile remote dispar, dar românii lucrează de acasă pentru străini

Oferta remote aproape că a dispărut din România

Datele bestjobs arată cât de mare este diferența dintre cerere și ofertă. Aproximativ 83% dintre locurile de muncă active pe platformă presupun prezență exclusivă la birou. Doar 2% sunt complet remote. Alte aproximativ 6% permit un program hibrid.

Candidații nu au renunțat însă la flexibilitate. Filtrul „de acasă” este al treilea cel mai utilizat criteriu de căutare pe platformă. Mulți angajați vor să evite naveta zilnică. Vor și mai mult control asupra programului. Oferta companiilor nu ține însă pasul cu aceste așteptări.

Tendința nu este complet nouă. Revenirea la sediu a început la scurt timp după eliminarea restricțiilor sanitare. Companiile au redus treptat numărul posturilor care puteau fi ocupate din orice localitate. Fenomenul a alimentat ideea că munca de la distanță este pe cale de dispariție pe piața locală.

Cele mai multe oportunități flexibile se găsesc în continuare în IT și telecomunicații. Urmează serviciile de tip BPO, centrele de servicii, marketingul, publicitatea și asigurările. Aproape jumătate dintre anunțurile complet remote publicate în acest an provin din Call Center și BPO.

Pentru angajații din retail, producție, logistică sau HoReCa, munca de acasă este dificil de aplicat. Aceste sectoare au o pondere importantă în economia României. Structura pieței muncii explică o parte a decalajului. Nu explică însă refuzul flexibilității în domeniile unde activitatea poate fi realizată digital.

Românii lucrează de acasă, dar pentru companii străine

Paradoxul apare în special în industria tehnologiei. Dezvoltatorii și specialiștii români sunt recrutați de companii din Statele Unite și Europa de Vest. Ei lucrează de acasă, din România, dar nu pentru angajatori locali.

Companiile internaționale folosesc frecvent sisteme de tip Employer of Record. O firmă intermediară se ocupă de contract, taxe și salarizare. Angajatorul străin poate astfel să recruteze un profesionist român fără să deschidă o filială locală.