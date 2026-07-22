Salariul brut al românilor, „mâncat” de taxe și contribuții. România depășește Germania și Franța

La nivelul UE, câștigul brut anual mediu este de 37.958 de euro, iar salariul net ajunge la 26.929 de euro. Diferența de 11.029 de euro reprezintă taxele și contribuțiile reținute de stat.

În România, problema nu este doar impozitul pe venit, ci mai ales nivelul ridicat al contribuțiilor sociale. Deși țara aplică o cotă unică de impozitare, suma totală reținută din salariul brut este cea mai mare din Uniunea Europeană raportat la venitul angajatului.

De ce cota unică nu înseamnă automat taxe mici

Mulți angajați asociază cota unică de impozitare cu o povară fiscală redusă, însă datele arată că realitatea este mai complicată. Un salariu nu este diminuat doar prin impozitul pe venit, ci și prin contribuțiile obligatorii pentru pensii și sănătate.

Cu alte cuvinte, pentru angajat contează suma finală care îi intră pe card, nu denumirea reținerilor. Chiar dacă impozitul pare mai mic decât în alte state, contribuțiile sociale pot împinge povara totală la un nivel foarte ridicat.

Analiza Euronews arată că diferențele dintre statele europene nu sunt explicate doar prin impozitul pe venit, ci mai ales prin structura contribuțiilor sociale. Alex Mengden, economist la Tax Foundation, explică faptul că povara fiscală asupra muncii trebuie analizată în ansamblu, deoarece în unele țări contribuțiile sociale cântăresc mult mai mult decât impozitul propriu-zis.

Cipru și Grecia au cele mai mici rețineri din salariu

La polul opus față de România se află Cipru, unde doar 15,1% din salariul brut este reținut prin taxe și contribuții. Grecia urmează cu 17%, iar alte state cu niveluri mai reduse de taxare sunt Cehia, Irlanda, Portugalia, Spania și Bulgaria, toate situându-se în jurul pragului de 22%.

Dintre marile economii europene, Germania are cea mai ridicată pondere a taxelor și contribuțiilor din salariul brut, de 34,8%, dar rămâne totuși sub nivelul României. Franța are 26,2%, Italia 24,1%, iar Spania 22,1%.