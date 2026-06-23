Insula din Grecia care îi face pe turiști să revină an de an. Are plaje spectaculoase și sate de poveste

De ce este Thassos atât de apreciată

Unul dintre cele mai mari avantaje ale insulei este accesibilitatea. Spre deosebire de alte destinații grecești care necesită zboruri și transferuri complicate, Thassos poate fi vizitată relativ ușor cu mașina, iar traversarea cu feribotul durează doar câteva zeci de minute.

În plus, insula oferă o diversitate rar întâlnită. În aceeași zi poți petrece câteva ore pe o plajă cu nisip fin, poți urca într-un sat de munte cu străduțe înguste și case tradiționale și poți admira apusul într-un mic port pescăresc.

Mulți turiști spun că atmosfera relaxată și dimensiunile reduse ale insulei îi determină să revină. În Thassos nu există agitația specifică unor destinații foarte populare precum Santorini sau Mykonos, iar ritmul vieții pare să fie mult mai liniștit.

Plaje care atrag turiști din toată Europa

Thassos este renumită pentru numeroasele sale plaje, multe dintre ele fiind considerate printre cele mai frumoase din nordul Greciei.

Printre cele mai cunoscute se numără Golden Beach, una dintre cele mai lungi plaje ale insulei, apreciată pentru nisipul fin și intrarea lină în apă. Familiile cu copii aleg frecvent această zonă datorită condițiilor excelente pentru înot.

La fel de celebră este Marble Beach, cunoscută pentru pietricelele albe care oferă apei o culoare spectaculoasă, aproape ireală în zilele senine. Fotografiile realizate aici circulă frecvent pe rețelele sociale și contribuie la popularitatea tot mai mare a insulei.

Aliki, Paradise Beach și Psili Ammos sunt alte locuri care atrag mii de turiști în fiecare sezon.