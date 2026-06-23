Insula din Grecia care îi face pe turiști să revină an de an. Are plaje spectaculoase și sate de poveste
Grecia nu duce lipsă de destinații impresionante, însă există o insulă care reușește să îi cucerească pe vizitatori de fiecare dată. Mulți turiști care ajung aici pentru prima dată aleg să revină an de an, atrași de peisajele spectaculoase, apele cristaline și atmosfera autentică pe care au tot mai greu să o găsească în alte locuri.
Este vorba despre Thassos, una dintre cele mai iubite insule grecești de către români. Situată în nordul Mării Egee, la doar câteva ore de mers cu mașina de România, insula combină plajele superbe cu satele tradiționale și peisajele montane spectaculoase.
De ce este Thassos atât de apreciată
Unul dintre cele mai mari avantaje ale insulei este accesibilitatea. Spre deosebire de alte destinații grecești care necesită zboruri și transferuri complicate, Thassos poate fi vizitată relativ ușor cu mașina, iar traversarea cu feribotul durează doar câteva zeci de minute.
În plus, insula oferă o diversitate rar întâlnită. În aceeași zi poți petrece câteva ore pe o plajă cu nisip fin, poți urca într-un sat de munte cu străduțe înguste și case tradiționale și poți admira apusul într-un mic port pescăresc.
Mulți turiști spun că atmosfera relaxată și dimensiunile reduse ale insulei îi determină să revină. În Thassos nu există agitația specifică unor destinații foarte populare precum Santorini sau Mykonos, iar ritmul vieții pare să fie mult mai liniștit.
Plaje care atrag turiști din toată Europa
Thassos este renumită pentru numeroasele sale plaje, multe dintre ele fiind considerate printre cele mai frumoase din nordul Greciei.
Printre cele mai cunoscute se numără Golden Beach, una dintre cele mai lungi plaje ale insulei, apreciată pentru nisipul fin și intrarea lină în apă. Familiile cu copii aleg frecvent această zonă datorită condițiilor excelente pentru înot.
La fel de celebră este Marble Beach, cunoscută pentru pietricelele albe care oferă apei o culoare spectaculoasă, aproape ireală în zilele senine. Fotografiile realizate aici circulă frecvent pe rețelele sociale și contribuie la popularitatea tot mai mare a insulei.
Aliki, Paradise Beach și Psili Ammos sunt alte locuri care atrag mii de turiști în fiecare sezon.
Sate de poveste și peisaje autentice
Dincolo de plaje, Thassos impresionează prin satele sale tradiționale. Localități precum Panagia, Theologos sau Kastro păstrează farmecul Greciei autentice, cu case construite din piatră, taverne familiale și străduțe înguste care urcă printre dealuri.
Theologos, fostă capitală a insulei, este unul dintre cele mai pitorești locuri din Thassos. Aici, turiștii pot descoperi arhitectura tradițională și preparate locale care au făcut faimoasă bucătăria insulei.
Pe lângă satele istorice, interiorul insulei oferă trasee montane, păduri de pini și puncte de belvedere care dezvăluie panorame impresionante asupra Mării Egee.
O destinație la care mulți turiști se întorc
Puține locuri reușesc să creeze o legătură atât de puternică cu vizitatorii lor. Cei care aleg Thassos spun adesea că nu revin doar pentru plaje sau pentru peisaje, ci pentru sentimentul de liniște și familiaritate pe care îl găsesc aici.
Poate tocmai acesta este secretul succesului insulei. Într-o perioadă în care multe destinații turistice devin tot mai aglomerate, Thassos continuă să ofere combinația pe care mulți o caută: natură spectaculoasă, sate autentice, mâncare bună și o atmosferă relaxată.
Nu este de mirare că pentru numeroși turiști, o singură vacanță pe această insulă nu este suficientă. Odată descoperită, Thassos devine adesea locul în care aleg să se întoarcă în fiecare vară.