Ryan Reynolds confirmă că Deadpool 4 este în pregătire. Primele detalii despre viitorul celebrului anti-erou Marvel

Ryan Reynolds spune că un nou film Deadpool va exista

În timpul unei discuții despre benzile desenate Deadpool și personajele care nu au ajuns încă pe marele ecran, Ryan Reynolds a lăsat să se înțeleagă că dezvoltarea unui nou film este deja în desfășurare.

Actorul a menționat că există „lucruri pregătite” și că, mai devreme sau mai târziu, va exista un nou film Deadpool.

Deși nu a oferit informații despre poveste, distribuție sau data lansării, declarația reprezintă cea mai clară confirmare de până acum că Deadpool 4 face parte din planurile Marvel Studios.

Lansarea ar putea avea loc după următoarele filme Avengers

Chiar dacă proiectul este în dezvoltare, este puțin probabil ca filmul să ajungă prea curând în cinematografe. Universul Cinematografic Marvel se concentrează în prezent pe următoarele producții majore, inclusiv Avengers: Doomsday și Spider-Man: Brand New Day, ceea ce înseamnă că Deadpool ar putea reveni abia după încheierea actualului ciclu de filme Avengers.

Ryan Reynolds a sugerat în repetate rânduri că personajul său funcționează cel mai bine atunci când ironizează chiar universul Marvel, iar o nouă apariție ar putea profita de schimbările prin care trece franciza.

Deadpool & Wolverine a fost unul dintre cele mai mari succese Marvel

Ultima apariție a personajului pe marele ecran, Deadpool & Wolverine, s-a transformat într-un succes uriaș pentru Marvel Studios.

Filmul a depășit încasări de 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial și a devenit cel mai profitabil film cu rating R din istorie.