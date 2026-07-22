Ryan Reynolds confirmă că Deadpool 4 este în pregătire. Primele detalii despre viitorul celebrului anti-erou Marvel
Fanii lui Deadpool au primit, în sfârșit, vestea pe care o așteptau. Ryan Reynolds a confirmat că un nou film din serie se află în planurile Marvel, chiar dacă lansarea sa pare să fie încă la câțiva ani distanță.
Actorul a făcut declarația în cadrul evenimentului Fanatics Fest, unde a vorbit despre viitorul personajului și despre ideile pe care le pregătește pentru următoarea aventură a celebrului anti-erou, scrie AVClub.
Ryan Reynolds spune că un nou film Deadpool va exista
În timpul unei discuții despre benzile desenate Deadpool și personajele care nu au ajuns încă pe marele ecran, Ryan Reynolds a lăsat să se înțeleagă că dezvoltarea unui nou film este deja în desfășurare.
Actorul a menționat că există „lucruri pregătite” și că, mai devreme sau mai târziu, va exista un nou film Deadpool.
Deși nu a oferit informații despre poveste, distribuție sau data lansării, declarația reprezintă cea mai clară confirmare de până acum că Deadpool 4 face parte din planurile Marvel Studios.
Lansarea ar putea avea loc după următoarele filme Avengers
Chiar dacă proiectul este în dezvoltare, este puțin probabil ca filmul să ajungă prea curând în cinematografe. Universul Cinematografic Marvel se concentrează în prezent pe următoarele producții majore, inclusiv Avengers: Doomsday și Spider-Man: Brand New Day, ceea ce înseamnă că Deadpool ar putea reveni abia după încheierea actualului ciclu de filme Avengers.
Ryan Reynolds a sugerat în repetate rânduri că personajul său funcționează cel mai bine atunci când ironizează chiar universul Marvel, iar o nouă apariție ar putea profita de schimbările prin care trece franciza.
Deadpool & Wolverine a fost unul dintre cele mai mari succese Marvel
Ultima apariție a personajului pe marele ecran, Deadpool & Wolverine, s-a transformat într-un succes uriaș pentru Marvel Studios.
Filmul a depășit încasări de 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial și a devenit cel mai profitabil film cu rating R din istorie.
În plus, producția a fost considerată unul dintre puținele succese incontestabile ale celei de-a cincea faze din Universul Cinematografic Marvel.
Va apărea Deadpool în Avengers: Doomsday?
Deși zvonurile despre o apariție a lui Deadpool în Avengers: Doomsday circulă de mai multe luni, Ryan Reynolds nu a confirmat oficial participarea sa.
Actorul a făcut doar câteva glume pe această temă, fără să ofere un răspuns clar.
În acest moment, Marvel Studios nu a anunțat dacă Mercenarul Guraliv va face parte din distribuția viitorului film Avengers.
Până atunci, singura certitudine este că Deadpool 4 rămâne în planurile studioului, iar Ryan Reynolds pare hotărât să continue aventura unuia dintre cele mai iubite personaje din universul Marvel.