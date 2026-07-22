VIDEO | Robotul care nu mai așteaptă instrucțiuni: noul AI Unitree gândește, se mișcă și te ajută prin casă

Un singur creier pentru toate mișcările robotului

UnifoLM-OminiA-0.3 este descris drept un model „omni-modal”. Asta înseamnă că procesează simultan mai multe tipuri de informații. Ascultă vocea utilizatorului. Analizează imaginile captate de camere. Recunoaște obiecte. Alege un traseu. Apoi controlează brațele, picioarele și trunchiul robotului.

În mod tradițional, asemenea funcții sunt gestionate de sisteme diferite. Un program recunoaște vocea. Altul identifică obiectele. Un alt software controlează deplasarea. Unitree încearcă să unească toate aceste etape într-un singur model. Robotul poate astfel să primească o cerere și să decidă singur cum o execută.

În demonstrația publicată de companie, umanoidul ridică o pernă și o așază pe canapea. Identifică mai multe culori. Numără cutii cu medicamente. Găsește un anumit pachet pe un raft și îl aduce utilizatorului. De asemenea, sortează haine și le pune într-un coș de rufe.

Evoluția este importantă deoarece roboții umanoizi au devenit mai accesibili. Unitree este deja cunoscută pentru modelele sale cu prețuri mai mici decât cele propuse de numeroși competitori. Compania a prezentat recent și un robot cu partea superioară a corpului, disponibil de la 26.900 de yuani, echivalentul a aproximativ 4.290 de dolari.

Robotul se oprește atunci când îi spui

Una dintre cele mai relevante scene ale demonstrației are loc lângă un pat de spital. Robotul primește sarcina de a regla poziția patului. În timp ce mecanismul se mișcă, utilizatorul îi cere să se oprească. Umanoidul reacționează imediat și întrerupe operațiunea.

Această capacitate pare simplă. În realitate, este esențială pentru siguranță. Un robot care lucrează alături de oameni trebuie să poată interpreta comenzi în timpul unei acțiuni. Nu este suficient să execute o succesiune rigidă de pași. Mediul se poate schimba în orice moment.

Caracteristica poate deveni utilă mai ales în spitale și cămine. Acolo, instrucțiunile se schimbă frecvent. Pacienții se pot mișca. Obiectele pot fi mutate. Personalul trebuie să poată opri imediat robotul. Sistemele destinate îngrijirii vârstnicilor sunt deja testate pentru sarcini precum schimbarea așternuturilor sau sprijinirea persoanelor cu mobilitate redusă.