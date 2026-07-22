VIDEO | Robotul care nu mai așteaptă instrucțiuni: noul AI Unitree gândește, se mișcă și te ajută prin casă
Roboții umanoizi se apropie rapid de momentul în care vor putea îndeplini sarcini utile fără să fie programați separat pentru fiecare mișcare. Compania chineză Unitree Robotics a prezentat UnifoLM-OminiA-0.3, un model de inteligență artificială care combină vederea, limbajul și controlul întregului corp. Sistemul poate înțelege cereri, poate analiza mediul și poate acționa autonom, potrivit publicației Interesting Engineering.
Noua tehnologie este orientată spre locuințe, spitale și centre de îngrijire. Robotul poate strânge obiecte, poate sorta haine și poate manevra produse medicale. Mai important, își poate opri sau modifica acțiunea atunci când primește o comandă nouă. Nu trebuie să termine mecanic o sarcină începută.
Un singur creier pentru toate mișcările robotului
UnifoLM-OminiA-0.3 este descris drept un model „omni-modal”. Asta înseamnă că procesează simultan mai multe tipuri de informații. Ascultă vocea utilizatorului. Analizează imaginile captate de camere. Recunoaște obiecte. Alege un traseu. Apoi controlează brațele, picioarele și trunchiul robotului.
În mod tradițional, asemenea funcții sunt gestionate de sisteme diferite. Un program recunoaște vocea. Altul identifică obiectele. Un alt software controlează deplasarea. Unitree încearcă să unească toate aceste etape într-un singur model. Robotul poate astfel să primească o cerere și să decidă singur cum o execută.
În demonstrația publicată de companie, umanoidul ridică o pernă și o așază pe canapea. Identifică mai multe culori. Numără cutii cu medicamente. Găsește un anumit pachet pe un raft și îl aduce utilizatorului. De asemenea, sortează haine și le pune într-un coș de rufe.
Evoluția este importantă deoarece roboții umanoizi au devenit mai accesibili. Unitree este deja cunoscută pentru modelele sale cu prețuri mai mici decât cele propuse de numeroși competitori. Compania a prezentat recent și un robot cu partea superioară a corpului, disponibil de la 26.900 de yuani, echivalentul a aproximativ 4.290 de dolari.
Robotul se oprește atunci când îi spui
Una dintre cele mai relevante scene ale demonstrației are loc lângă un pat de spital. Robotul primește sarcina de a regla poziția patului. În timp ce mecanismul se mișcă, utilizatorul îi cere să se oprească. Umanoidul reacționează imediat și întrerupe operațiunea.
Această capacitate pare simplă. În realitate, este esențială pentru siguranță. Un robot care lucrează alături de oameni trebuie să poată interpreta comenzi în timpul unei acțiuni. Nu este suficient să execute o succesiune rigidă de pași. Mediul se poate schimba în orice moment.
Caracteristica poate deveni utilă mai ales în spitale și cămine. Acolo, instrucțiunile se schimbă frecvent. Pacienții se pot mișca. Obiectele pot fi mutate. Personalul trebuie să poată opri imediat robotul. Sistemele destinate îngrijirii vârstnicilor sunt deja testate pentru sarcini precum schimbarea așternuturilor sau sprijinirea persoanelor cu mobilitate redusă.
Unitree susține că modelul poate rămâne stabil chiar și atunci când apar întreruperi sau schimbări neașteptate. Totuși, demonstrația companiei nu înlocuiește testele independente. Nu există încă informații clare despre rata de eroare. Nici despre viteza de reacție în situații periculoase sau despre disponibilitatea comercială a sistemului.
China accelerează cursa roboților de serviciu
UnifoLM-OminiA-0.3 face parte dintr-un program mai amplu al companiei. În 2025, Unitree a prezentat UnifoLM-WMA-0. Acesta era un sistem open-source conceput pentru a ajuta roboții să înțeleagă interacțiunile fizice și să anticipeze schimbările din jur.
La începutul anului 2026 a urmat UnifoLM-VLA-0. Modelul combina vederea, limbajul și acțiunea. Unitree a publicat inclusiv codul de antrenare și parametrii sistemului. Noua versiune extinde ideea și adaugă controlul mobil al întregului corp.
Compania dezvoltă și colecții de date obținute prin teleoperare. Oameni aflați la distanță controlează roboții în timp ce aceștia curăță, ridică obiecte sau execută activități domestice. Mișcările sunt înregistrate și folosite ulterior pentru antrenarea modelelor AI.
Investițiile arată cât de repede avansează robotica din China. Roboții nu mai sunt prezentați doar în demonstrații cu dansuri sau mișcări spectaculoase. Producătorii încearcă să îi transforme în asistenți capabili să lucreze în spații construite pentru oameni.
Un robot care pune o farfurie în mașina de spălat vase nu pare revoluționar. Diferența este că aceeași mașinărie poate răspunde la întrebări, poate căuta un medicament și se poate opri la comandă. Unitree încearcă să demonstreze că toate aceste acțiuni pot fi coordonate de același „creier” artificial.