Unde ai nevoie de pașaport în 2026. Cele patru țări din Europa care nu acceptă cartea de identitate românească

Patru țări europene în care românii au nevoie de pașaport

Deși libertatea de circulație facilitează călătoriile în mare parte din Europa, există patru state unde cetățenii români nu pot intra doar cu cartea de identitate.

În 2026, pentru călătoriile în Belarus, Ucraina, Rusia și Regatul Unit este necesar pașaportul. Aceste țări nu acceptă cartea de identitate românească drept document de intrare, astfel că persoanele care intenționează să le viziteze trebuie să se asigure că dețin un pașaport valabil.

În schimb, pentru majoritatea destinațiilor europene preferate de români, buletinul rămâne suficient pentru trecerea frontierei.

În ce state din Uniunea Europeană se poate călători doar cu buletinul

Cetățenii români pot intra în toate statele membre ale Uniunii Europene utilizând o carte de identitate valabilă, fără obligația de a prezenta pașaportul.

Printre țările în care românii pot călători doar cu buletinul se numără Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Această regulă se aplică atât pentru vacanțe, cât și pentru deplasările în interes profesional sau pentru vizitele personale.

Chiar dacă în multe situații controalele la frontierele interne sunt reduse sau inexistente, autoritățile pot solicita în orice moment prezentarea unui document de identitate valabil. Din acest motiv, actul trebuie păstrat asupra titularului pe întreaga durată a călătoriei.