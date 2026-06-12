Unde ai nevoie de pașaport în 2026. Cele patru țări din Europa care nu acceptă cartea de identitate românească
Planificarea unei vacanțe în străinătate începe de multe ori cu rezervarea biletelor și alegerea cazării, însă documentele de călătorie rămân un aspect esențial. În 2026, românii beneficiază de posibilitatea de a călători în numeroase state doar cu cartea de identitate, fără a mai avea nevoie de pașaport. Totuși, există și excepții importante, iar diferențele dintre vechiul buletin, noua carte electronică de identitate și varianta simplă fără cip pot crea confuzii înainte de plecare.
- Patru țări europene în care românii au nevoie de pașaport
- În ce state din Uniunea Europeană se poate călători doar cu buletinul
- Lista statelor din afara Uniunii Europene care acceptă cartea de identitate
- Noua carte electronică de identitate și diferențele față de varianta simplă
- Ce trebuie să știe familiile care călătoresc cu minori
De asemenea, regulile aplicabile copiilor și condițiile speciale impuse de anumite state din afara Uniunii Europene pot transforma o vacanță planificată cu atenție într-o experiență neplăcută dacă documentele nu sunt verificate la timp.
Patru țări europene în care românii au nevoie de pașaport
Deși libertatea de circulație facilitează călătoriile în mare parte din Europa, există patru state unde cetățenii români nu pot intra doar cu cartea de identitate.
În 2026, pentru călătoriile în Belarus, Ucraina, Rusia și Regatul Unit este necesar pașaportul. Aceste țări nu acceptă cartea de identitate românească drept document de intrare, astfel că persoanele care intenționează să le viziteze trebuie să se asigure că dețin un pașaport valabil.
În schimb, pentru majoritatea destinațiilor europene preferate de români, buletinul rămâne suficient pentru trecerea frontierei.
În ce state din Uniunea Europeană se poate călători doar cu buletinul
Cetățenii români pot intra în toate statele membre ale Uniunii Europene utilizând o carte de identitate valabilă, fără obligația de a prezenta pașaportul.
Printre țările în care românii pot călători doar cu buletinul se numără Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.
Această regulă se aplică atât pentru vacanțe, cât și pentru deplasările în interes profesional sau pentru vizitele personale.
Chiar dacă în multe situații controalele la frontierele interne sunt reduse sau inexistente, autoritățile pot solicita în orice moment prezentarea unui document de identitate valabil. Din acest motiv, actul trebuie păstrat asupra titularului pe întreaga durată a călătoriei.
Lista statelor din afara Uniunii Europene care acceptă cartea de identitate
Mulți turiști sunt surprinși să afle că lista destinațiilor unde se poate călători doar cu buletinul este mai extinsă decât spațiul comunitar.
Românii pot intra fără pașaport în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Totodată, cartea de identitate este acceptată și în Albania, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, în condițiile stabilite de fiecare stat.
Turcia este una dintre destinațiile care au devenit mult mai accesibile pentru turiștii români după acceptarea cărții de identitate ca document de călătorie.
Există însă și situații în care anumite state solicită o perioadă minimă de valabilitate rămasă după finalizarea călătoriei. Bosnia și Herțegovina, de exemplu, cere ca documentul să fie valabil încă cel puțin trei luni după data estimată a ieșirii din țară.
Noua carte electronică de identitate și diferențele față de varianta simplă
Începând cu anul 2025, România a început emiterea noii cărți electronice de identitate. Documentul conține un cip securizat și respectă standardele europene moderne.
Pentru călători, noua carte electronică poate fi utilizată în toate statele care acceptă cartea de identitate românească drept document de călătorie. În plus, aceasta oferă un nivel suplimentar de securitate și poate fi folosită pentru accesarea unor servicii electronice furnizate de instituțiile publice.
În paralel există și cartea de identitate simplă, varianta fără cip. Deși este perfect valabilă pe teritoriul României, aceasta nu beneficiază de același statut ca document de călătorie precum varianta electronică.
Din acest motiv, persoanele care optează pentru această formă a documentului trebuie să verifice cu atenție condițiile de intrare în țara în care doresc să călătorească.
Ce trebuie să știe familiile care călătoresc cu minori
Una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite la frontieră este legată de documentele copiilor.
Minorii români pot călători în străinătate doar în baza unui document individual de călătorie valabil. Din 2025, aceștia pot deține carte electronică de identitate indiferent de vârstă, inclusiv din primele zile de viață.
În plus, copiii nu pot ieși singuri din țară. Dacă sunt însoțiți de ambii părinți, nu sunt necesare documente suplimentare. În schimb, atunci când unul dintre părinți lipsește sau minorul este însoțit de o altă persoană, sunt necesare documentele prevăzute de lege.
Totodată, înainte de plecare trebuie verificată valabilitatea actelor tuturor membrilor familiei, inclusiv a copiilor. Documentele deteriorate, fisurate, rupte sau greu lizibile pot crea probleme la controlul de frontieră și pot conduce inclusiv la refuzul îmbarcării.
Pentru destinațiile din afara Uniunii Europene, verificarea condițiilor actualizate publicate de Ministerul Afacerilor Externe rămâne esențială, deoarece regulile de intrare pot fi modificate de autoritățile locale.