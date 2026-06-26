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Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate în 2026. Schimbarea apărută de curând, ce nu mai este necesar să pui la dosar

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Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate în 2026. Schimbarea apărută de curând, ce nu mai este necesar să pui la dosar
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Obținerea unei cărți de identitate implică, de cele mai multe ori, pregătirea unui dosar care conține mai multe documente. O inițiativă legislativă adoptată recent de Senat ar putea însă simplifica această procedură și ar elimina una dintre cerințele care au generat frecvent nemulțumiri în relația dintre cetățeni și administrație. Modificarea vizează documentele de stare civilă, pe care autoritățile le-ar putea verifica direct prin sistemele informatice, fără a le mai solicita persoanelor care depun cereri pentru acte de identitate.

Cuprins
  1. Certificatul de stare civilă nu ar mai trebui depus la dosar
  2. Excepțiile în care documentele pot fi cerute în continuare
  3. Motivul pentru care a fost propusă schimbarea
  4. Proiectul nu este încă în vigoare
  5. Problema a fost semnalată în repetate rânduri

Certificatul de stare civilă nu ar mai trebui depus la dosar

Proiectul legislativ adoptat în această săptămână de Senat propune completarea prevederilor din OUG nr. 97/2005 referitoare la evidența persoanelor și eliberarea actelor de identitate.

Conform inițiativei, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor ar urma să fie obligate să verifice din oficiu datele de stare civilă necesare soluționării cererilor pentru eliberarea unui act de identitate, indiferent dacă este vorba despre carte de identitate simplă, electronică sau provizorie.

În aceste condiții, cetățenii nu ar mai fi nevoiți să prezinte certificatele de stare civilă sau copiile acestora în cadrul procedurii administrative.

Măsura urmărește folosirea informațiilor deja existente în registrele statului și accesibile prin sistemele informatice prevăzute de lege.

Excepțiile în care documentele pot fi cerute în continuare

Propunerea legislativă stabilește și situațiile în care autoritățile vor putea solicita în continuare documente justificative.

Acest lucru va fi posibil doar atunci când datele necesare nu sunt disponibile în sistemele informatice, sunt incomplete, conțin neconcordanțe sau nu pot fi verificate prin mijloacele electronice existente.

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În astfel de cazuri, serviciile de evidență a persoanelor vor avea dreptul să solicite doar documentele strict necesare pentru clarificarea situației. Totodată, acestea vor fi obligate să explice motivul pentru care verificarea din oficiu nu poate fi realizată.

Practic, excepția ar urma să fie aplicată doar în situații justificate, nu ca regulă generală.

Motivul pentru care a fost propusă schimbarea

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul, inițiatorii consideră că există o problemă persistentă în relația dintre cetățean și instituțiile statului.

Mai exact, oamenilor li se solicită frecvent documente de stare civilă pe care autoritățile le-au emis deja și le dețin în propriile registre. În opinia inițiatorilor, aceste informații ar putea fi verificate direct de către instituțiile competente, fără a mai transfera această obligație asupra cetățeanului.

Documentul arată că, deși au existat progrese în procesul de digitalizare, multe proceduri administrative au rămas neschimbate și continuă să impună formalități considerate inutile.

De asemenea, se menționează că această practică generează aplicări neunitare ale regulilor și reduce beneficiile reale pe care interoperabilitatea sistemelor informatice ar trebui să le aducă.

Proiectul nu este încă în vigoare

Inițiativa legislativă a fost depusă de mai mulți parlamentari ai Uniunii Salvați România și a trecut deja de Senat.

Cu toate acestea, modificările nu se aplică încă. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Ulterior, documentul trebuie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Abia după parcurgerea tuturor acestor etape, noile reguli vor putea produce efecte în procedura de eliberare a actelor de identitate.

Problema a fost semnalată în repetate rânduri

Necesitatea unei astfel de modificări a fost evidențiată și pe platforma „Fără Hârtie”, unde cetățeni, firme și funcționari publici pot raporta proceduri birocratice considerate inutile sau dificile.

Printre sesizările frecvente s-a numărat tocmai obligația de a prezenta documente pe care statul le deține deja în propriile baze de date.

Dacă proiectul va deveni lege, procedura de eliberare a actelor de identitate ar putea fi simplificată, iar verificarea datelor de stare civilă ar urma să fie realizată direct de autorități, prin intermediul sistemelor informatice existente.

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