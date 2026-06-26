Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate în 2026. Schimbarea apărută de curând, ce nu mai este necesar să pui la dosar

Conform inițiativei, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor ar urma să fie obligate să verifice din oficiu datele de stare civilă necesare soluționării cererilor pentru eliberarea unui act de identitate, indiferent dacă este vorba despre carte de identitate simplă, electronică sau provizorie.

În aceste condiții, cetățenii nu ar mai fi nevoiți să prezinte certificatele de stare civilă sau copiile acestora în cadrul procedurii administrative.

Măsura urmărește folosirea informațiilor deja existente în registrele statului și accesibile prin sistemele informatice prevăzute de lege.

Excepțiile în care documentele pot fi cerute în continuare

Propunerea legislativă stabilește și situațiile în care autoritățile vor putea solicita în continuare documente justificative.

Acest lucru va fi posibil doar atunci când datele necesare nu sunt disponibile în sistemele informatice, sunt incomplete, conțin neconcordanțe sau nu pot fi verificate prin mijloacele electronice existente.

În astfel de cazuri, serviciile de evidență a persoanelor vor avea dreptul să solicite doar documentele strict necesare pentru clarificarea situației. Totodată, acestea vor fi obligate să explice motivul pentru care verificarea din oficiu nu poate fi realizată.

Practic, excepția ar urma să fie aplicată doar în situații justificate, nu ca regulă generală.