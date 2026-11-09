Un vehicul electric poate parcurge 10.000 km cu aproximativ 100 de euro. De ce industria îl ignoră
Când vorbim despre viitorul mobilității electrice, discuțiile ajung aproape inevitabil la automobile tot mai mari, SUV-uri cu baterii de peste 100 kWh și pickupuri capabile să transporte încărcături impresionante. Producătorii investesc resurse considerabile pentru a transforma vehiculele convenționale în alternative electrice, însă există o întrebare care apare surprinzător de rar: dacă majoritatea deplasărilor cotidiene implică una sau două persoane, de ce încercăm să electrificăm în primul rând automobilele mari?
O perspectivă interesantă publicată de Electrek readuce în discuție una dintre cele mai răspândite categorii de vehicule din lume, motocicleta de 125 cmc. Populară în Asia și utilizată zilnic de milioane de oameni pentru navetă, cumpărături și transport ușor, aceasta ar putea reprezenta un candidat mult mai simplu pentru electrificare decât automobilele grele, care necesită baterii voluminoase și infrastructură de încărcare complexă.
Motocicletele electrice pot funcționa cu baterii mici și costuri reduse
O motocicletă convențională de 125 cmc dezvoltă, în general, aproximativ 10–15 CP și poate atinge viteze suficiente pentru deplasări urbane și anumite trasee extraurbane. Greutatea redusă și eficiența motoarelor mici permit consumuri de combustibil care se pot apropia de 2,35 litri/100 km, în funcție de model și condițiile de utilizare.
În cazul unui echivalent electric, necesarul energetic poate coborî la aproximativ 4–6 kWh/100 km, valori mult mai mici decât consumul unui automobil electric compact și incomparabil mai reduse decât cele ale SUV-urilor electrice mari. O baterie de 4–6 kWh poate fi suficientă pentru deplasările zilnice ale multor utilizatori, fără să transforme vehiculul într-o construcție grea sau costisitoare.
Diferența devine mai interesantă când sunt calculate costurile de exploatare. La un consum mediu de 5 kWh/100 km, o motocicletă electrică ar necesita aproximativ 500 kWh pentru a parcurge 10.000 de kilometri. La un tarif ipotetic de 0,20 euro/kWh, energia ar costa în jur de 100 de euro, fără includerea pierderilor de încărcare sau a altor cheltuieli.
În România, costul efectiv depinde de contractul de furnizare a electricității și de eficiența încărcării, însă exemplul demonstrează potențialul unei categorii de vehicule care consumă o fracțiune din energia necesară unui automobil.
Un alt avantaj este simplitatea alimentării. O baterie de câțiva kWh poate fi încărcată peste noapte de la o priză domestică adecvată, fără instalarea obligatorie a unei stații de mare putere. Unele modele folosesc baterii detașabile, care pot fi încărcate separat, iar în anumite regiuni există sisteme de schimb rapid al bateriilor.
De ce motocicletele electrice de 125 cmc ar putea deveni importante în Europa
În numeroase țări asiatice, motocicleta nu este considerată neapărat un vehicul recreativ, ci o componentă esențială a vieții cotidiene. Modele precum Honda Click, Yamaha NMAX sau Hero Splendor transportă zilnic oameni către locurile de muncă și reprezintă o alternativă accesibilă la automobil.
În Europa și America de Nord, producătorii de motociclete electrice au investit inițial mai mult în modele premium, cu performanțe ridicate și prețuri care pot depăși 20.000 de euro. Segmentul intermediar, al motocicletelor compacte destinate deplasărilor obișnuite, a primit comparativ mai puțină atenție.
Situația începe să se schimbe prin apariția unor vehicule precum LiveWire S4 Honcho, Royal Enfield Flying Flea C6, Ryvid Anthem sau Yamaha XENTER E. Acestea explorează categorii și niveluri de performanță diferite, dar au în comun ideea că propulsia electrică poate fi utilizată pentru un transport personal mai simplu și mai accesibil.
Pentru România, potențialul este relevant în orașele unde traficul și parcarea reprezintă probleme cotidiene. Bucureștiul, Cluj-Napoca sau Iașiul ar putea beneficia de o utilizare mai extinsă a vehiculelor electrice ușoare, mai ales pentru naveta individuală, cu condiția dezvoltării unor soluții sigure de parcare și încărcare.
Legislația oferă deja un cadru pentru motocicletele din categoria A1. În plus, Legea 118/2024 permite anumitor posesori de permis categoria B să conducă motociclete automate de 125 cmc, cu putere de cel mult 11 kW, dacă îndeplinesc cerințe privind vârsta, experiența și pregătirea practică. Pentru vehiculele electrice echivalente trebuie verificată însă categoria de omologare și aplicabilitatea exactă a acestei excepții.
Există și limitări reale. Motocicletele nu oferă protecția unui automobil, pot deveni inconfortabile în condiții meteorologice dificile și nu pot înlocui transportul de familie sau călătoriile lungi pentru toată lumea. Siguranța rutieră, echipamentul de protecție și infrastructura adecvată trebuie să rămână prioritare.
Ideea centrală nu este însă înlocuirea tuturor automobilelor cu motociclete electrice. Chiar și transferarea unei părți a deplasărilor individuale către vehicule mai ușoare ar putea reduce consumul energetic, aglomerația și necesarul de spațiu pentru parcare.
În timp ce industria auto continuă să investească în SUV-uri electrice tot mai sofisticate, motocicleta electrică de dimensiuni reduse ar putea demonstra că progresul tehnologic nu înseamnă întotdeauna baterii mai mari și puteri spectaculoase. Uneori, cea mai eficientă soluție poate fi și cea mai simplă, mai ales atunci când răspunde exact nevoilor reale de deplasare.