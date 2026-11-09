Un vehicul electric poate parcurge 10.000 km cu aproximativ 100 de euro. De ce industria îl ignoră

Motocicletele electrice pot funcționa cu baterii mici și costuri reduse

O motocicletă convențională de 125 cmc dezvoltă, în general, aproximativ 10–15 CP și poate atinge viteze suficiente pentru deplasări urbane și anumite trasee extraurbane. Greutatea redusă și eficiența motoarelor mici permit consumuri de combustibil care se pot apropia de 2,35 litri/100 km, în funcție de model și condițiile de utilizare.

În cazul unui echivalent electric, necesarul energetic poate coborî la aproximativ 4–6 kWh/100 km, valori mult mai mici decât consumul unui automobil electric compact și incomparabil mai reduse decât cele ale SUV-urilor electrice mari. O baterie de 4–6 kWh poate fi suficientă pentru deplasările zilnice ale multor utilizatori, fără să transforme vehiculul într-o construcție grea sau costisitoare.

Diferența devine mai interesantă când sunt calculate costurile de exploatare. La un consum mediu de 5 kWh/100 km, o motocicletă electrică ar necesita aproximativ 500 kWh pentru a parcurge 10.000 de kilometri. La un tarif ipotetic de 0,20 euro/kWh, energia ar costa în jur de 100 de euro, fără includerea pierderilor de încărcare sau a altor cheltuieli.

În România, costul efectiv depinde de contractul de furnizare a electricității și de eficiența încărcării, însă exemplul demonstrează potențialul unei categorii de vehicule care consumă o fracțiune din energia necesară unui automobil.

Un alt avantaj este simplitatea alimentării. O baterie de câțiva kWh poate fi încărcată peste noapte de la o priză domestică adecvată, fără instalarea obligatorie a unei stații de mare putere. Unele modele folosesc baterii detașabile, care pot fi încărcate separat, iar în anumite regiuni există sisteme de schimb rapid al bateriilor.

De ce motocicletele electrice de 125 cmc ar putea deveni importante în Europa

În numeroase țări asiatice, motocicleta nu este considerată neapărat un vehicul recreativ, ci o componentă esențială a vieții cotidiene. Modele precum Honda Click, Yamaha NMAX sau Hero Splendor transportă zilnic oameni către locurile de muncă și reprezintă o alternativă accesibilă la automobil.

În Europa și America de Nord, producătorii de motociclete electrice au investit inițial mai mult în modele premium, cu performanțe ridicate și prețuri care pot depăși 20.000 de euro. Segmentul intermediar, al motocicletelor compacte destinate deplasărilor obișnuite, a primit comparativ mai puțină atenție.