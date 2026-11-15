VIDEO | Avionul electric de pasageri care poate zbura fără pilot a fost testat cu succes de chinezi. Ce autonomie are

Un avion pentru 19 pasageri, cu motoare electrice pe aripi

Avionul electric CE-25A are o masă maximă la decolare de 10 tone, valoare care se referă la greutatea totală admisă a aeronavei încărcate. Viteza de croazieră anunțată este de 300 km/h, la o altitudine de aproximativ 2.400 de metri. Configurația cu 19 locuri este destinată transportului unui număr redus de pasageri între orașe apropiate.

Propulsia este asigurată de motoare electrice care acționează ventilatoare montate în carcase pe aripi. Această configurație distribuie propulsia între mai multe unități. CE-25A este dezvoltat împreună cu producătorul de baterii CATL, Universitatea Jiao Tong din Shanghai și alți parteneri chinezi.

Cei 400 de kilometri reprezintă autonomia declarată pentru avion, nu distanța parcursă în acest zbor de test. Datele prezentate descriu o aeronavă gândită pentru deplasări scurte, iar performanțele care vor putea fi oferite în exploatarea comercială trebuie validate prin programul de încercări și certificare.

A zburat mai întâi fără echipaj

Primul zbor autonom fără oameni la bord a avut loc pe 2 februarie 2026. Până la testul cu echipaj din 14 noiembrie, programul acumulase 19 verificări de zbor autonom. Noutatea acestui weekend este, așadar, prima încercare cu piloți și inginer la bord.

Capacitatea de zbor autonom face parte din tehnologiile testate în proiect. Transportul comercial de persoane fără pilot ar necesita însă aprobările corespunzătoare, iar anunțul prezentat de COMAC privește dezvoltarea aeronavei și rezultatele încercărilor.

Ce mai lipsește până la primele curse cu pasageri

Autoritatea chineză pentru aviație civilă a acceptat cererea pentru certificatul de tip al CE-25A. Acceptarea dosarului nu înseamnă că avionul a primit deja certificarea sau că poate începe curse regulate. Sunt necesare teste suplimentare și demonstrarea respectării cerințelor de siguranță.

Proiectul urmează reglementările chineze CCAR-25 pentru aeronave de transport, explică Xinhua în prezentarea tehnică a modelului. Anunțul despre zbor nu include o dată pentru intrarea în serviciul comercial.