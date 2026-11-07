Tehnologia DJI ajunge pe biciclete electrice spectaculoase. Noile Amflow au până la 150 Nm, autonomie de 158 km și susțin 200 kilograme

Amflow TL Carbon combină o bicicletă de munte cu utilitatea unui vehicul urban

Modelul TL Carbon reprezintă o schimbare interesantă de direcție pentru Amflow. Dacă primele produse ale companiei s-au concentrat asupra performanțelor pe traseele montane, noua bicicletă încearcă să devină un mijloc de transport pentru aproape orice situație. Are cadru din carbon, suspensie integrală, accesorii pentru utilizarea cotidiană și posibilitatea transportării unor bagaje, caracteristici care o apropie de categoria bicicletelor electrice SUV.

Propulsia este asigurată de motorul Avinox M2, capabil să dezvolte un cuplu maxim de 125 Nm și o putere de vârf anunțată de aproximativ 1.100 W. Pentru o bicicletă electrică, valoarea cuplului este impresionantă, mai ales atunci când traseul presupune urcări abrupte sau transportarea unor încărcături suplimentare. Totuși, puterea de vârf nu trebuie confundată cu puterea nominală continuă și nici cu viteza maximă legală de asistare, care depind de configurația destinată fiecărei piețe.

Unul dintre cele mai interesante detalii este greutatea minimă declarată de 22,6 kilograme, în condițiile în care bicicleta integrează o baterie de 800 Wh și suspensie integrală. Amflow menționează o masă totală admisă de până la 200 de kilograme, valoare care include bicicleta, utilizatorul și bagajele. Nu înseamnă, așadar, că suporturile pentru bagaje pot transporta singure 200 de kilograme, deoarece fiecare componentă poate avea propriile limite de încărcare.

Prețul de pornire în Germania este de 3.499 de euro, o sumă considerabilă pentru cineva obișnuit cu o bicicletă convențională, dar competitivă în segmentul bicicletelor electrice premium cu cadru din carbon și suspensie integrală. Dotările o transformă într-o alternativă interesantă pentru naveta zilnică, mai ales dacă locuiești într-o zonă cu infrastructură adecvată pentru biciclete și ai nevoie de un vehicul capabil să funcționeze și pe drumuri mai puțin prietenoase.

O baterie detașabilă și până la 158 km autonomie pentru versiunile PR Carbon

Cealaltă noutate importantă este extinderea disponibilității gamei Amflow PR Carbon, concepută mai ales pentru utilizare sportivă. Spre deosebire de multe biciclete electrice de performanță cu acumulator integrat permanent în cadru, aceste modele folosesc o baterie detașabilă de 800 Wh, cu o greutate de aproximativ patru kilograme. Soluția permite încărcarea acumulatorului separat, fără să fie necesară aducerea întregii biciclete în locuință.

Avantajul poate fi relevant pentru locuitorii blocurilor din România, unde depozitarea unei biciclete electrice într-o boxă, într-un garaj comun sau la parterul clădirii nu garantează existența unei prize în apropiere. De asemenea, posibilitatea schimbării bateriei poate extinde semnificativ distanța parcursă într-o excursie, dacă există un acumulator suplimentar compatibil.

Modelul PR Carbon utilizează motorul Avinox M2, cu un cuplu maxim de 125 Nm, în timp ce versiunea PR Carbon Pro primește motorul Avinox M2S, care poate ajunge la 150 Nm. Amflow anunță o autonomie de până la 158 de kilometri pentru PR Carbon, dar această valoare a fost obținută în condiții favorabile, pe asfalt plat, în modul Eco, cu un utilizator de 80 de kilograme și o viteză de aproximativ 21 km/h. Pe traseele montane din Bucegi, Apuseni sau Carpații Orientali, diferențele de nivel și solicitarea motorului pot reduce considerabil autonomia.