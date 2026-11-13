Toate decolările din SUA, blocate de o pană de comunicații. Momentan nu sunt indicii de atac cibernetic, dar cauza rămâne necunoscută

Decolările sunt oprite, dar avioanele aflate în aer pot ateriza

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat că problema afectează toate cele 22 de centre regionale de control. Acestea coordonează aeronavele pe traseele dintre aeroporturi. Funcționarea serviciilor de control al traficului aerian depinde de comunicațiile prin care sunt transmise informații și instrucțiuni necesare siguranței zborurilor.

Ordinul FAA ține la sol aeronavele care urmau să decoleze. Avioanele aflate deja în aer pot ateriza, iar cursele internaționale care se îndreaptă spre SUA sunt gestionate individual. Măsura a fost luată preventiv, din motive de siguranță.

La Baltimore/Washington, Micah Feinstein încerca să ajungă la Rio de Janeiro, cu escală în Panama. El a povestit pentru BBC că pasagerii au aflat despre blocaj chiar înaintea decolării. Informațiile primite erau puține, iar el se temea că va pierde următorul zbor.

La Denver, jurnalista BBC Sumi Somaskanda a descris confuzia din terminal: unele persoane încă își predau bagajele și se pregăteau să treacă de securitate, în timp ce aflau că decolările fuseseră suspendate. Panourile cu informații despre curse nu reflectau încă situația.

Autoritățile nu au stabilit cauza penei de comunicații

Markwayne Mullin, secretarul pentru Securitate Internă, a declarat că autoritățile știu unde se află toate aeronavele și că pasagerii sunt în siguranță. El a încercat să liniștească publicul și a respins comparațiile cu atentatele din 11 septembrie 2001.

Mullin a precizat însă că autoritățile nu știau încă ce provocase întreruperea. Lipsa indiciilor privind un atac reprezintă evaluarea de până acum, nu rezultatul unei investigații încheiate. Oficialul a mai spus că nu exista un motiv pentru a lega incidentul de problemele Microsoft semnalate în aceeași perioadă.

La verificarea informațiilor, în noaptea de 13 spre 14 noiembrie, nu fusese comunicat un termen pentru reluarea decolărilor. Prioritatea anunțată era restabilirea comunicațiilor și gestionarea în siguranță a avioanelor aflate în aer.