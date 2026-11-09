Yamaha atacă segmentul scuterelor de oraș cu noul XENTER E. Autonomie de 108 km și preț estimat la 7.799 euro

Baterie de 3,5 kWh, roți de 16 inchi și autonomie de 108 km

Yamaha XENTER E folosește un sistem de propulsie electrică eAxle, care integrează motorul, unitatea de control și transmisia într-un ansamblu compact. Puterea maximă este de 7,5 kW, echivalentul a aproximativ 10 CP, iar cuplul ajunge la 33,3 Nm, disponibil pentru accelerațiile frecvente din traficul urban.

Spre deosebire de multe scutere electrice care integrează motorul direct în roata posterioară, noul Yamaha utilizează un ansamblu montat pe cadru. Configurația permite folosirea unui basculant tradițional și reducerea masei nesuspendate, o soluție care poate îmbunătăți comportamentul suspensiei și controlul vehiculului pe denivelări.

Un alt element important este utilizarea roților de 16 inchi atât în față, cât și în spate. Pentru orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, unde asfaltul deteriorat, liniile de tramvai și diferențele de nivel pot transforma deplasarea cu un scuter într-o experiență inconfortabilă, roțile mari reprezintă un avantaj practic.

Bateria litiu-ion are o capacitate de aproximativ 3,5 kWh și este montată jos în șasiu pentru a contribui la stabilitate. Yamaha declară o autonomie de până la 108 kilometri conform ciclului WMTC Clasa 1, o valoare obținută în condiții standardizate. Autonomia reală poate varia în funcție de temperatură, stilul de condus, încărcătură și viteza medie.

Încărcarea completă durează aproximativ cinci ore și jumătate, iar scuterul poate fi alimentat atât de la o stație publică compatibilă, cât și de la o priză domestică, folosind accesoriile corespunzătoare.

Dotările moderne încearcă să justifice un preț premium

XENTER E oferă trei moduri de funcționare, control al tracțiunii, recuperarea energiei la decelerare și o funcție de mers înapoi pentru manevre la viteză redusă. Aceste caracteristici pot fi utile mai ales în spațiile înguste de parcare sau pe suprafețe înclinate, unde masa vehiculului poate face manevrarea dificilă.

Instrumentarul de bord utilizează un ecran TFT de cinci inchi și oferă conectivitate cu telefonul mobil. Sistemul poate afișa informații despre navigație, baterie și întreținere, iar utilizatorul poate beneficia și de funcții pentru localizarea locului de parcare. Dotările includ pornirea fără cheie, un port USB-C și spațiu sub șa pentru o cască integrală, în funcție de dimensiunile acesteia.