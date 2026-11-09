Yamaha atacă segmentul scuterelor de oraș cu noul XENTER E. Autonomie de 108 km și preț estimat la 7.799 euro
Orașele europene devin din ce în ce mai aglomerate, iar pentru numeroși locuitori deplasarea zilnică nu justifică întotdeauna utilizarea unui automobil de peste o tonă pentru transportul unei singure persoane. Scuterele au reprezentat de multă vreme o soluție practică în astfel de situații, însă electrificarea lor a avansat într-un ritm diferit de cel al automobilelor, mai ales în segmentul modelelor comparabile cu motocicletele de 125 cmc.
Yamaha încearcă să schimbe această situație prin noul XENTER E, un scuter electric dezvoltat special pentru piața europeană și prezentat în apropierea salonului EICMA 2026 din Milano. Modelul combină roți mari, o baterie integrată, autonomie declarată de peste 100 de kilometri și funcții electronice moderne, fiind conceput pentru naveta zilnică.
Baterie de 3,5 kWh, roți de 16 inchi și autonomie de 108 km
Yamaha XENTER E folosește un sistem de propulsie electrică eAxle, care integrează motorul, unitatea de control și transmisia într-un ansamblu compact. Puterea maximă este de 7,5 kW, echivalentul a aproximativ 10 CP, iar cuplul ajunge la 33,3 Nm, disponibil pentru accelerațiile frecvente din traficul urban.
Spre deosebire de multe scutere electrice care integrează motorul direct în roata posterioară, noul Yamaha utilizează un ansamblu montat pe cadru. Configurația permite folosirea unui basculant tradițional și reducerea masei nesuspendate, o soluție care poate îmbunătăți comportamentul suspensiei și controlul vehiculului pe denivelări.
Un alt element important este utilizarea roților de 16 inchi atât în față, cât și în spate. Pentru orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, unde asfaltul deteriorat, liniile de tramvai și diferențele de nivel pot transforma deplasarea cu un scuter într-o experiență inconfortabilă, roțile mari reprezintă un avantaj practic.
Bateria litiu-ion are o capacitate de aproximativ 3,5 kWh și este montată jos în șasiu pentru a contribui la stabilitate. Yamaha declară o autonomie de până la 108 kilometri conform ciclului WMTC Clasa 1, o valoare obținută în condiții standardizate. Autonomia reală poate varia în funcție de temperatură, stilul de condus, încărcătură și viteza medie.
Încărcarea completă durează aproximativ cinci ore și jumătate, iar scuterul poate fi alimentat atât de la o stație publică compatibilă, cât și de la o priză domestică, folosind accesoriile corespunzătoare.
Dotările moderne încearcă să justifice un preț premium
XENTER E oferă trei moduri de funcționare, control al tracțiunii, recuperarea energiei la decelerare și o funcție de mers înapoi pentru manevre la viteză redusă. Aceste caracteristici pot fi utile mai ales în spațiile înguste de parcare sau pe suprafețe înclinate, unde masa vehiculului poate face manevrarea dificilă.
Instrumentarul de bord utilizează un ecran TFT de cinci inchi și oferă conectivitate cu telefonul mobil. Sistemul poate afișa informații despre navigație, baterie și întreținere, iar utilizatorul poate beneficia și de funcții pentru localizarea locului de parcare. Dotările includ pornirea fără cheie, un port USB-C și spațiu sub șa pentru o cască integrală, în funcție de dimensiunile acesteia.
Scuterul este poziționat în categoria europeană A1, destinată vehiculelor cu performanțe comparabile cu cele ale motocicletelor de 125 cmc. În România există și posibilitatea conducerii anumitor motociclete A1 cu transmisie automată pe baza permisului B, în condițiile Legii 118/2024, însă aplicabilitatea exactă pentru un model electric trebuie verificată pe baza omologării și documentelor vehiculului.
Yamaha nu a anunțat încă prețurile oficiale pentru toate piețele europene, dar informațiile apărute după prezentarea de la Milano indică un tarif estimat de 7.799 de euro în Germania. Este o sumă considerabilă pentru un scuter urban, care îl plasează în zona premium și îl obligă să ofere avantaje clare de confort, performanță și fiabilitate.
Livrările sunt așteptate în primăvara anului 2027, fără o confirmare a calendarului comercial pentru România. Chiar și așa, XENTER E arată că Yamaha începe să trateze electrificarea scuterelor de 125 cmc drept o alternativă serioasă la modelele termice, nu doar ca pe un experiment destinat unui public restrâns.
Pentru un utilizator care parcurge zilnic 15–30 de kilometri prin oraș și are acces la încărcare acasă, autonomia poate acoperi mai multe zile de navetă. Rămâne de văzut dacă avantajele de exploatare vor fi suficient de convingătoare pentru a justifica un preț de achiziție care depășește oferta multor scutere convenționale.