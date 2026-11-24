Cum funcționează vaccinul experimental bazat pe ARN mesager

Tehnologia pornește de la o problemă întâlnită în cazul persoanelor care au alergii la mai multe alimente: unele proteine care declanșează reacțiile alergice au structuri moleculare asemănătoare. Din acest motiv, sistemul imunitar poate reacționa la alergeni înrudiți, chiar dacă aceștia provin din alimente diferite. Fenomenul poartă numele de reactivitate încrucișată.

Cercetătorii danezi au creat un alergen sintetic care reunește caracteristici comune ale mai multor proteine din această categorie. Acesta este inclus într-un vaccin pe bază de ARN mesager, care transmite organismului instrucțiuni pentru producerea unei proteine capabile să stimuleze formarea anticorpilor protectori.

Esperanza Rivera de Torre, conferențiară la departamentul de Bioinginerie al Universității Tehnice din Danemarca, a explicat că metoda urmărește să pregătească sistemul imunitar să recunoască și să blocheze alergenii înainte ca aceștia să declanșeze o reacție. Cercetătoarea a comparat rolul ARN-ului mesager cu cel al unui „cal troian”, deoarece acesta transportă instrucțiunile necesare fără ca pacientul să fie expus direct la alergenul natural.

Primele rezultate au fost publicate în februarie 2026, în revista Nature Communications, într-un studiu despre un alergen sintetic conceput pentru a genera protecție împotriva mai multor alergeni alimentari și din polen. Cercetarea s-a concentrat în special pe proteinele de transfer lipidic nespecifice, cunoscute sub abrevierea nsLTP. Acestea se găsesc în alimente precum piersicile, merele și anumite nuci, dar și în polenul unor plante.

Ce rezultate au obținut cercetătorii în testele pe șoareci

În cadrul experimentelor, echipa a testat vaccinul atât pe șoareci sănătoși, cât și pe animale cu alergii. În cazul șoarecilor sănătoși, prima doză a stimulat producerea unei cantități importante de anticorpi protectori. După trei administrări, realizate la intervale de câte trei săptămâni, animalele au fost expuse la mai mulți alergeni vizați de vaccin.

Analizele au indicat un răspuns al anticorpilor care acoperea o gamă largă de alergeni înrudiți. Și în cazul șoarecilor alergici s-a observat o creștere a anticorpilor specifici, iar cercetătorii nu au raportat efecte secundare importante în urma administrării vaccinului.

Există însă o limitare esențială: în condițiile experimentale folosite, tratamentul nu a oferit protecție completă împotriva anafilaxiei. Mai exact, deși a stimulat producerea anticorpilor, vaccinul nu a redus în mod demonstrabil reacțiile severe la alergenul administrat ulterior șoarecilor alergici. Acest rezultat arată că simpla prezență a anticorpilor protectori nu garantează încă prevenirea unei reacții care poate pune viața în pericol.