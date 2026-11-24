Un vaccin experimental ar putea ajuta persoanele cu alergii la mai multe alimente. Ce au descoperit cercetătorii
Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Danemarca au dezvoltat un vaccin experimental care ar putea oferi protecție împotriva mai multor alergii alimentare printr-un singur tratament. Testele realizate până acum pe șoareci au arătat că tehnologia stimulează producerea unor anticorpi capabili să recunoască și să blocheze mai mulți alergeni înrudiți. Echipa lucrează în prezent la îmbunătățirea formulei, înainte de eventuale studii clinice pe oameni.
Abordarea folosește tehnologia ARN mesager (mRNA), cunoscută și din unele vaccinuri împotriva COVID-19. În loc să expună direct organismul la alergen, vaccinul îi transmite instrucțiuni pentru a produce anticorpi protectori. Dacă metoda va fi confirmată în studii suplimentare, ar putea deveni o alternativă la tratamentele de desensibilizare, care presupun expunerea treptată la cantități controlate de alergen și pot dura mai mulți ani, se arată în revista Nature.
Cum funcționează vaccinul experimental bazat pe ARN mesager
Tehnologia pornește de la o problemă întâlnită în cazul persoanelor care au alergii la mai multe alimente: unele proteine care declanșează reacțiile alergice au structuri moleculare asemănătoare. Din acest motiv, sistemul imunitar poate reacționa la alergeni înrudiți, chiar dacă aceștia provin din alimente diferite. Fenomenul poartă numele de reactivitate încrucișată.
Cercetătorii danezi au creat un alergen sintetic care reunește caracteristici comune ale mai multor proteine din această categorie. Acesta este inclus într-un vaccin pe bază de ARN mesager, care transmite organismului instrucțiuni pentru producerea unei proteine capabile să stimuleze formarea anticorpilor protectori.
Esperanza Rivera de Torre, conferențiară la departamentul de Bioinginerie al Universității Tehnice din Danemarca, a explicat că metoda urmărește să pregătească sistemul imunitar să recunoască și să blocheze alergenii înainte ca aceștia să declanșeze o reacție. Cercetătoarea a comparat rolul ARN-ului mesager cu cel al unui „cal troian”, deoarece acesta transportă instrucțiunile necesare fără ca pacientul să fie expus direct la alergenul natural.
Primele rezultate au fost publicate în februarie 2026, în revista Nature Communications, într-un studiu despre un alergen sintetic conceput pentru a genera protecție împotriva mai multor alergeni alimentari și din polen. Cercetarea s-a concentrat în special pe proteinele de transfer lipidic nespecifice, cunoscute sub abrevierea nsLTP. Acestea se găsesc în alimente precum piersicile, merele și anumite nuci, dar și în polenul unor plante.
Ce rezultate au obținut cercetătorii în testele pe șoareci
În cadrul experimentelor, echipa a testat vaccinul atât pe șoareci sănătoși, cât și pe animale cu alergii. În cazul șoarecilor sănătoși, prima doză a stimulat producerea unei cantități importante de anticorpi protectori. După trei administrări, realizate la intervale de câte trei săptămâni, animalele au fost expuse la mai mulți alergeni vizați de vaccin.
Analizele au indicat un răspuns al anticorpilor care acoperea o gamă largă de alergeni înrudiți. Și în cazul șoarecilor alergici s-a observat o creștere a anticorpilor specifici, iar cercetătorii nu au raportat efecte secundare importante în urma administrării vaccinului.
Există însă o limitare esențială: în condițiile experimentale folosite, tratamentul nu a oferit protecție completă împotriva anafilaxiei. Mai exact, deși a stimulat producerea anticorpilor, vaccinul nu a redus în mod demonstrabil reacțiile severe la alergenul administrat ulterior șoarecilor alergici. Acest rezultat arată că simpla prezență a anticorpilor protectori nu garantează încă prevenirea unei reacții care poate pune viața în pericol.
Cercetătorii au realizat și experimente de laborator cu celule și probe de sânge provenite de la pacienți alergici. Anticorpii obținuți de la șoarecii vaccinați au reușit să împiedice, în aceste teste, interacțiunea dintre alergen și anticorpii IgE implicați în declanșarea reacțiilor alergice. Rezultatul este încurajator, dar nu echivalează cu demonstrarea eficienței vaccinului la oameni.
De ce mai sunt necesare teste înainte de studiile pe oameni
Rezultatele reprezintă o dovadă că principiul tehnologic poate funcționa, nu confirmarea existenței unui tratament gata de utilizare. Cercetătorii trebuie să stabilească doza potrivită, intervalele dintre administrări și modul în care vaccinul poate fi formulat astfel încât să ofere o protecție mai bună împotriva reacțiilor severe.
Un rol important îl au nanoparticulele lipidice care transportă componentele vaccinului și facilitează livrarea ARN-ului mesager. Echipa lucrează la optimizarea acestor particule și la îmbunătățirea formulei. În paralel, sunt planificate noi experimente pe grupuri mai mari de șoareci, pentru identificarea schemei de administrare care ar putea oferi cele mai bune rezultate.
Kristi Miley, virusolog la Colegiul de Sănătate Publică al Universității din Florida de Sud, a atras atenția, într-o declarație pentru Newsweek, că cercetarea vaccinurilor mRNA pentru alergiile alimentare se află încă într-o etapă timpurie. Dezvoltarea unui vaccin care să vizeze mai mulți alergeni ridică probleme complexe legate de dozare, eficiență și siguranță.
Specialista a menționat inclusiv posibilitatea unor reacții inflamatorii nedorite, motiv pentru care materialul genetic folosit în vaccin trebuie evaluat cu atenție. Înainte ca tehnologia să poată fi testată pe oameni, cercetătorii trebuie să clarifice dacă poate preveni anafilaxia și în ce condiții ar putea face acest lucru.