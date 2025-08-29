Vaccin universal împotriva cancerului, testat cu succes pe șoareci: tumori rezistente, eliminate complet

O descoperire științifică recentă aduce speranță în lupta împotriva uneia dintre cele mai temute boli. O echipă de cercetători de la Universitatea din Florida a dezvoltat un vaccin pe bază de mRNA care ar putea deveni primul „vaccin universal” împotriva cancerului. Testele pe șoareci au arătat rezultate spectaculoase, reușind să distrugă tumori rezistente la alte forme de tratament și să reactiveze mecanismele de apărare ale organismului. Deși cercetarea este în fază incipientă și necesită confirmare prin studii clinice pe oameni, specialiștii cred că abordarea ar putea marca începutul unei noi ere în oncologie.

Noua terapie nu țintește o anumită formă de cancer, așa cum se întâmplă cu majoritatea tratamentelor existente, ci stimulează sistemul imunitar să reacționeze mai puternic împotriva celulelor canceroase în general. „Ceea ce am descoperit este că, folosind un vaccin conceput nu pentru a ataca direct cancerul, ci pentru a declanșa un răspuns imun robust, putem obține o reacție anti-cancer foarte puternică”, a explicat neurologul Duane Mitchell, coordonatorul cercetării.

Vaccinul utilizează mRNA-ul – tehnologie deja cunoscută datorită serurilor anti-COVID – pentru a produce proteine de semnalizare care activează sistemul imunitar. Acest proces transformă celulele canceroase în ținte mai vizibile pentru apărarea naturală a organismului. Spre deosebire de alte terapii, proteinele generate de vaccin nu erau specifice unui anumit tip de tumoră, ci au reușit să trezească răspunsuri imunitare latente, care de obicei nu sunt implicate în lupta împotriva cancerului.

Rezultatul este comparabil cu o alarmă generală declanșată la nivelul corpului: sistemul imunitar primește semnalul că trebuie să lupte, iar tumora devine mult mai vulnerabilă. Această strategie sugerează un potențial „one-size-fits-all” – un singur vaccin care ar putea fi folosit pentru pacienți cu tipuri diferite de cancer.

Rezultate impresionante în combinație cu alte terapii

Cercetătorii au testat vaccinul atât pe cont propriu, cât și în combinație cu medicamente oncologice numite inhibitori ai punctelor de control imun (ICI – immune checkpoint inhibitors). Aceste medicamente au rolul de a „ridica frânele” sistemului imunitar, astfel încât acesta să atace mai eficient celulele canceroase.

În mod obișnuit, unele tumori cu mutații multiple dezvoltă rezistență la ICIs, ceea ce le face dificil de tratat. Însă, în combinație cu noul vaccin, rezultatele au fost remarcabile: șoarecii cu tumori rezistente au manifestat un răspuns antitumoral puternic, iar în unele cazuri tumorile au dispărut complet.

Chiar dacă vaccinul a demonstrat eficiență și singur, cele mai spectaculoase rezultate s-au obținut atunci când a fost administrat împreună cu inhibitorii de puncte de control imun. Această dublă strategie ar putea deveni un nou standard în terapia oncologică, dacă va fi confirmată prin studii clinice.

„Această descoperire este o dovadă de concept că astfel de vaccinuri ar putea fi comercializate ca vaccinuri universale împotriva cancerului, capabile să sensibilizeze sistemul imunitar în fața tumorilor unui pacient”, a declarat oncologul Elias Sayour, implicat în proiect.

Pașii următori și provocările cercetării

Deși rezultatele pe animale sunt promițătoare, drumul până la utilizarea clinică este lung. Echipa de la Universitatea din Florida lucrează deja la noi formulări ale vaccinului și pregătește studii pe oameni. Cercetările viitoare vor urmări nu doar tratarea cancerelor existente, ci și prevenirea recidivelor – o problemă majoră pentru pacienții care, după ce par vindecați, se confruntă cu reapariția bolii.

Un alt obiectiv va fi identificarea categoriilor de pacienți care ar beneficia cel mai mult de această terapie. Nu este exclus ca eficiența să varieze în funcție de tipul de tumoră, stadiul bolii sau particularitățile genetice ale fiecărui pacient.

Ca în orice încercare de a modifica răspunsul imun, există și riscul de efecte adverse, de la reacții inflamatorii puternice până la dezechilibre care ar putea afecta țesuturi sănătoase. Totuși, până acum, studiile nu au evidențiat probleme majore care să umbrească entuziasmul rezultatelor.

Pentru comunitatea științifică, această cercetare reprezintă o nouă dovadă că lupta împotriva cancerului va fi câștigată prin abordări combinate – vaccinuri, terapii genetice, imunoterapie și tratamente personalizate. Dacă vaccinul universal va trece testele clinice, el ar putea deveni un instrument-cheie în arsenalul medicinii moderne, transformând speranța într-o realitate pentru milioane de pacienți.